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Усман Нурмагомедов — Арчи Колган: обзор боя, кто победил, результат поединка, турнир PFL

Нурмагомедов уничтожил очередного претендента. Соперников в PFL не осталось
Александр Фролов
Усман Нурмагомедов
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Усман победил даже слишком легко.

Очередная защита титула PFL в лёгком весе от Усмана Нурмагомедова была интересна сразу с нескольких точек зрения. В первую очередь, конечно, имелся спортивный интерес: как чемпион покажет себя против крепкого бойца, который очень неплохо борется? Само собой, Усман считался тотальным фаворитом за счёт опыта и навыков, однако первый бой родственника Хабиба с Полом Хьюзом показал, что россиянин не является абсолютно непобедимым. Тогда ирландец едва не одолел Нурмагомедова и поэтому Арчи Колгана точно нельзя было сбрасывать со счетов заранее.

Другой интригой был тот факт, что, скорее всего, Усман проводил свой последний поединок под эгидой PFL. Да, буквально вчера стало известно, что лига объединяется с промоушеном Джейка Пола и новые руководители наверняка могли бы что-то предложить Нурмагомедову, но тот уже давно собирается в UFC. Там его ждут действительно крутые вызовы: Илию Топурию, Джастина Гейджи и Армана Царукяна нельзя даже сравнивать с оппозицией в PFL. Тем не менее, сначала Усману нужно было одолеть Колгана, который явно хотел смешать россиянину все карты.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган

С первых секунд боя американец постарался занять центр клетки. Колган, кстати, был далеко не так агрессивен, как обычно: с Усманом бешеный напор мог кончиться плохо. Оба бойца выкидывали одиночные удары, изредка подключали небольшие серии. Нурмагомедов выглядел значительно точнее в стойке, а его руки и ноги летели с куда большей скоростью. На третьей минуте Арчи попытался провести тейкдаун, попытка оказалась неудачной. А вскоре всё закончилось: Усман поймал оппонента встречным ударом ноги, потом опрокинул левым боковым и жёстко добил. Вот так быстро и эффектно Нурмагомедов завершил бой. И объяснил такую победу.

«Дисциплина и жёсткие спарринги с двойным чемпионом UFC — вот залог успеха. Весь успех от Бога. И мы верим в это. Мы просто делаем свою работу в зале. Мы тренируемся невероятно жёстко. Никто сейчас не справится со мной в лёгком весе. Есть только один человек, который меня гоняет. Это Ислам Махачев. Нокаут в первом раунде? Я бы мог сделать ещё лучше», — сказал Усман в интервью.

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