Дитчева «съела» новую жертву в PFL. Но снова получила тревожный сигнал

В ночь с 31 июля на 1 августа прошёл яркий турнир – PFL Нью-Йорк. Он подарил фанатам смешанных единоборств много интересных противостояний. Одно из них свело в клетке топовых девушек. В октагоне зарубились англичанка Дакота Дитчева и нидерландка Дениз Кильхольц. К поединку было приковано запредельное внимание. В этом нет ничего удивительного, Дакота – одна из суперзвёзд организации, которая доминирует над оппонентками. Но появилась яркая претендентка, которая вышла с одной целью – столкнуть соперницу с «трона» и занять её место. Поэтому бой обещал получиться максимально интригующим.

Дакота полностью оправдывает своё прозвище – Опасная. Она подходила к противостоянию непобеждённой, имела профессиональный рекорд 17-0. Более того, 13 (!) раз англичанка забирала свои поединки досрочно. А для женских смешанных единоборств это не самая типичная и привычная история. Поэтому за Дитчевой следят с огромным интересом. Стоит отметить, что Дакота давно в промоушене. И в PFL девушка трижды подряд становилась чемпионкой Гран-при. А в 2025 году она провела один поединок – легко расправилась с Сумико Инабой. Поэтому и теперь от Дитчевой ждали грандиозного перформанса.

Кильхольц подходила к важнейшему поединку в карьере с рекордом 9-4. Она очень неплохо показывала себя в борьбе. Свой шанс девушка выгрызала буквально зубами. И получила его после серии из трёх побед. Кроме того, Дениз продемонстрировала характер, когда удачно вернулась после долгого простоя. После 2023 года девушка взяла очень долгую паузу в выступлениях. Но смогла успешно перебраться в PFL. В феврале 2026-го на её пути капитулировала Антония Силванейде да Силва. Да, лишь единогласным решением. Однако нидерландка забрала важнейшую победу. Что примечательно, это тоже был турнир с участием брата Хабиба – Усмана Нурмагомедова. Тогда его соперником был англичанин Альфи Дэвис.

Дакота Дитчева Фото: Cooper Neill/Getty Images

Дитчева начала поединок максимально активно. Она постаралась с ходу показать, что готова вести бой первым номером. И оказывать постоянное давление. Кильхольц сознательно отдала инициативу. И пыталась отвечать. Но преимущество Дакоты в скорости выглядело абсолютным. Она практически сразу начала перебивать оппонентку. Представительница Нидерландов была вынуждена перемещаться по октагону и искать свою дистанцию. А Дитчева тем временем работала методично, никуда особенно не спешила, однако при этом всё равно оказывала приличное давление. На последней минуте раунда Дениз внезапно завязала клинч. И прижала оппонентку к клетке. Но для Дакоты это не стало большой неожиданностью. Кроме того, под занавес пятиминутки англичанка попала жёстко. Однако развить успех до сигнала не получилось.

Во втором раунде Дитчева вышла с другим зарядом. Она моментально понеслась вперёд и начала доносить свои удары. Сопротивление Дениз выглядело отчаянным. Но в этом порыве Кильхольц внезапно оформила тейкдаун. И оформила очень плотный захват за шею. Всё это стало большой неожиданностью. Однако Дакота встала. И продолжила атаковать с дистанции. Было видно, что Дитчева очень сильно разозлилась. Включилась она на максимум. И начала доносить свои мощнейшие удары. В итоге Дениз оказалась на настиле. Там, естественно, тотальный контроль был за англичанкой. Она продолжала играться с оппоненткой. И позволила ей встать под занавес пятиминутки. А затем принялась разбивать. Но нидерландка демонстрировала чудеса выдержки и терпения.

В третьем отрезке Дитчева пошла за досрочным финишем. Было видно, что она горит таким желанием. Однако Дениз стоит отдать должное. Кильхольц терпела, страдала, но стояла. А ещё она умудрялась выбрасывать собственные удары. Однако, естественно, доминирование Дитчевой не вызывало особенных вопросов. Поэтому с каждым мгновением надежда в глазах Дениз угасала. На последних секундах англичанка действовала слишком прагматично. Она прекрасно понимала, что забирает поединок.

Дакота победила, но вопросы остались. Во-первых, во втором поединке подряд Дитчева дошла до судейского решения. И складывается впечатление, что на сей раз она сама была крайне недовольна сложившейся ситуацией. Во-вторых, теперь не совсем понятно, с кем именно стоит свести в клетке англичанку. У руководства нового объединённого промоушена совершенно точно появились поводы для раздумья.