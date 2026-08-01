Доминация школы Нурмагомедова. Трон Усмана в PFL займёт Амру Магомедов

В Нью-Йорке, США, состоялся масштабный турнир PFL. В главном событии вечера Усман Нурмагомедов провёл последний бой по контракту с лигой, нокаутировал Арчи Колгана и в очередной раз защитил титул. Вероятно, брат Хабиба переберётся в лучшую лигу мира, но, кажется, титул в лёгком весе PFL всё равно останется у команды Орла. На место Нурмагомедова метит его основной спарринг-партнёр и член команды Хабиба Амру Магомедов. Магомедов тоже выступил в карде нью-йоркского турнира лиги и в очередной раз громко заявил о себе, оформив финиш в бою с Анхелем Альваресом во втором раунде.

27-летний Амру является не просто воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова, Магомедов – основной спарринг-партнёр Усмана Нурмагомедова и Ислама Махачева. Да, пока он не так известен, как его более титулованные коллеги по залу, однако у Амру большое будущее. Хабиб часто говорит о Магомедове как об одном из самых перспективных бойцов в лёгком весе: такие же авансы от Орла в своё время были в адрес Ислама Махачева, и все мы знаем, чем это закончилось.

Амру – нетипичный боец школы Хабиба в том плане, что не делает акцент на борьбе. В этом он, к слову, схож с Усманом Нурмагомедовым, который тоже любит работать в стойке. У Магомедова отличная школа тайского бокса, он умело использует кики ногами по этажам, что в том числе приносит ему победы: в дебютном бою в PFL Амру мощным мидл-киком пробил корпус Колтона Энглунда, моментально перевёл его в партер и финишировал – на всё ушло 37 секунд. То же самое было в его последнем поединке перед дебютом в PFL – Амру киком проверил корпус Алекса да Силвы Коэлью, а после добил его и защитил пояс чемпиона UAE Warriors.

Хорошие габариты и физическая мощь позволяют ему грамотно работать с дистанции – в этом Амру действительно хорош. При этом, конечно, тренировки в команде Хабиба не могут не отразиться на уровне борьбы. Магомедов заметно прибавил в работе в партере: нельзя сказать, что Амру стал мастером грэпплинга, однако перевести соперника на землю в случае необходимости и поработать внизу он тоже умеет. К тому же у Магомедова пять финишей сабмишеном, причём все – удушением сзади.

Универсальность Амру, его отличные навыки в стойке, габариты, техника действительно говорят о больших перспективах, и на нью-йоркском турнире Магомедов сделал очередное громкое заявление. В соперниках у него оказался кубинец Анхель Альварес, который с первых секунд боя решил оказывать на россиянина давление, но довольно быстро понял тщетность этих попыток. Анхель никак не мог найти нужную дистанцию, Магомедов показывал какую-то феноменальную работу ногами. Амру выбрасывал жёсткие лоу-кики, пробивал по корпусу, несколько раз зацепил Альвареса хай-киком. В моментах Амру напоминал лучшую версию другого Магомедова – Шары Буллета.

Амру Магомедов Фото: Cooper Neill/Getty Images

В немногочисленных моментах, когда Альваресу удавалось сблизиться, он тоже не извлекал никакой выгоды: Амру вязал соперника в клинч за счёт физической мощи и вставлял жёсткие колени. Под конец первого раунда проблемы Анхеля с передней ногой стали очевидны, кубинец захромал от лоу-киков россиянина.

Собственно, ничего не менялось после перерыва. Амру доминировал в клетке, разбирал Анхеля атаками по этажам, и после очередного пропущенного лоу-кика кубинец упал, а Магомедов моментально занял позицию сверху в партере. Там россиянин не стал ничего выдумывать, принялся обрушивать на кубинца удары, и рефери остановил поединок.

Очередной яркий перформанс в исполнении Магомедова. 10 боёв, 10 побед, девять финишей – статистика Амру говорит сама за себя. Скорее всего, титул в лёгком весе PFL скоро станет вакантным после ухода Усмана Нурмагомедова. Вряд ли Магомедову с двумя боями в лиге сразу же дадут за него подраться, однако в том, что Амру способен добраться до вершины в кратчайшие сроки, сомневаться не приходится. Очередная доминация школы Нурмагомедова: на смену одному чемпиону приходит достойный преемник.