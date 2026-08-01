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Усман Нурмагомедов, последний бой по контракту с PFL, переход в UFC, карьера Усмана Нурмагомедова, следующий бой

Теперь Усман Нурмагомедов должен перейти в UFC. Помешать может только Джейк Пол
Яхья Гасанов
Усман Нурмагомедов
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Брат Хабиба полностью готов к новому шагу.

В ночь на 1 августа в Нью-Йорке прошёл турнир PFL, который возглавил поединок с участием действующего чемпиона организации в лёгком весе Усмана Нурмагомедова. Россиянин защищал пояс против непобеждённого Арчи Колгана, спарринг-партнёра Джастина Гейджи. Хабиб Нурмагомедов до турнира настраивал всех и брата на непростой поединок: «Думаю, это самый тяжёлый бой для Усмана. Этот парень действительно очень хорош. Он умеет бороться, он жёсткий, ещё ни разу не проигрывал. Мне кажется, это самое серьёзное испытание для Усмана».

Подробнее о яркой победе Усмана:
Нурмагомедов уничтожил очередного претендента. Соперников в PFL не осталось
Нурмагомедов уничтожил очередного претендента. Соперников в PFL не осталось

Парадоксально, что на бумаге это был бой борца против ударника, однако роли здесь распределились не так, как могло бы показаться из-за фамилии Нурмагомедов. Чемпион — базовый ударник, Колган — борец. Усман был большим фаворитом, и, как показал бой, вполне заслуженно. За 3,5 минуты, которые продлился поединок, Колган напропускал немало киков в корпус, несколько двоек и ни разу не прорвался на удобную для себя дистанцию, чтобы создать завязку, не говоря уже о тейкдауне. Нурмагомедов расстреливал его из удобных для себя позиций, много двигался, а ближе к концу раунда уронил Арчи так называемым «ударом вопросом» (question mark kick), дал подняться и тут же вновь отправил в нокдаун апперкотом, а там уже вмешался рефери. Первый нокаут Нурмагомедова за пять лет и в максимально удачный момент — против сложного соперника и в бою, который был последним по действующему контракту с PFL.

Лейтмотивом боя Нурмагомедов — Колган были рассуждения о том, пора ли Усману двигаться дальше. Бой показал, что да, пора переходить в UFC. С точки зрения спорта PFL даже после объединения с MVP не сможет предложить брату Хабиба действительно интересных вызовов. В топ-6 дивизиона есть Пол Хьюз, Альфи Дэвис, Колган и Александр Шаблий. Всех их Усман побил. С Гаджи Рабадановым из своей команды он по понятным причинам драться не будет, а рассматривать кого-то ниже нет смысла. Конкуренции для Нурмагомедова нет, и за пределами UFC нет таких легковесов, которые способны прийти в MVP и создать проблемы Усману.

Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов

Фото: Cooper Neill/Getty Images

Россиянин уже всё показал и доказал. По навыкам он укомплектован очень хорошо: высокий, быстрый, с отличным движением, отличная дистанционная работа, классно связывает атаки с рук и ног, в целом достойная ударная база (умеет и в боксе, и в кикбоксинге, и в тайском боксе) и по умолчанию хорошие борьба с грэпплингом, как и у любого бойца из этой команды. Защита у Нурмагомедова тоже в полном порядке. Кроме того, нет проблем с кардио, при том что работает Усман интенсивно. На счету Усмана уже восемь титульных побед в Bellator и PFL (одна позднее была аннулирована), битая оппозиция тоже вполне хорошая с учётом того, что это не UFC.

Усман Нурмагомедов Подробнее

Какие ещё плюсы? Усману всего 28 лет, он в расцвете сил, медийно он развит и в плане количества подписчиков, и в плане умения говорить. Нурмагомедов, как правило, не лезет за словом в карман, умеет хлёстко высказаться и подключать трэш-ток. И его появление точно расшевелит верхушку лёгкого веса в UFC. Придумайте практически любой поединок с участием Усмана против кого-то из топ-6, и он получится интересным и интригующим, за ним будет какая-то история: с Илией Топурией, с Арманом Царукяном, с Чарльзом Оливейрой, с Джастином Гейджи, с Пэдди Пимблеттом, с Максом Холлоуэем. Такое имя UFC нужно.

Упираться всё будет в условия. До боя с Колганом Ислам Махачев рассуждал о денежном вопросе и говорил, что сразу заработать много в UFC у Усмана не выйдет: «Не знаю, там надо взвесить — в PFL намного больше заплатят, в UFC не любят так платить. Подпишется Усман, и я думаю, что даже половину гонорара, что он получает в PFL, UFC не заплатит. Я думаю, есть ещё возможность отработать ещё один контракт в три боя, тоже никуда не опоздает. Ну, пусть, если UFC его заинтересует, я думаю, это возможно. Но если они предложат ему маленький гонорар, смысл идти, если даже одну треть гонорара, который ты получаешь, не дадут».

Теперь, когда PFL станет частью структуры MVP и заручится финансовой поддержкой, то можно предположить, что они сделают Усману очень хорошее предложение. Наверняка больше, чем даст UFC. Не просто так в MVP сразу после свежей победы Нурмагомедова начали везде писать, что это лучший боец в ММА прямо сейчас, и выступает он именно в их лиге. Сам Усман пока высказался туманно, но при этом изящно: «Это был мой последний бой по контракту с PFL. MVP всегда поливают грязью Дану, говоря, что он мало платит. Теперь мы посмотрим, как будут платить они».

Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов

Фото: Cooper Neill/Getty Images

Итоговые расклады такие. Если бороться за наследие, превращаться в большую звезду и расти в спортивном плане, то Усману, бесспорно, нужно идти в UFC. Это плюс для фанатов, это вписывается в знаменитый «план отца», согласно которому Хабиб Нурмагомедов должен стать чемпионом UFC, потом его сменит Ислам Махачев, а уже после него придёт Усман. В переговорах с UFC у Нурмагомедова будет достаточно сильная позиция, потому что он точно не останется без места работы и высокого гонорара, плюс есть влияние Хабиба и Ислама. Если же Усман выберет предложение MVP, то, очевидно, из-за большой разницы в деньгах. Конечно, будут говорить о новых крупных вызовах, однако всё это, скорее всего, окажется мисматчами. В теории Нурмагомедов может задержаться ещё на пару лет и заработать солидную сумму в MVP, а потом в 30-31 перейти в UFC. Но есть риск остановиться в бойцовском развитии и в лучшем случае стагнировать из-за отсутствия конкуренции.

В UFC же придётся расти над собой, да и за те же пару лет там Нурмагомедов способен выйти на очень хороший заработок. Пока всё выглядит так, что только Джейк Пол способен задержать Усмана в MVP, однако бойцу однозначно нужно двигаться вперёд. Время пришло.

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