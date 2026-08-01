Теперь Усман Нурмагомедов должен перейти в UFC. Помешать может только Джейк Пол

В ночь на 1 августа в Нью-Йорке прошёл турнир PFL, который возглавил поединок с участием действующего чемпиона организации в лёгком весе Усмана Нурмагомедова. Россиянин защищал пояс против непобеждённого Арчи Колгана, спарринг-партнёра Джастина Гейджи. Хабиб Нурмагомедов до турнира настраивал всех и брата на непростой поединок: «Думаю, это самый тяжёлый бой для Усмана. Этот парень действительно очень хорош. Он умеет бороться, он жёсткий, ещё ни разу не проигрывал. Мне кажется, это самое серьёзное испытание для Усмана».

Парадоксально, что на бумаге это был бой борца против ударника, однако роли здесь распределились не так, как могло бы показаться из-за фамилии Нурмагомедов. Чемпион — базовый ударник, Колган — борец. Усман был большим фаворитом, и, как показал бой, вполне заслуженно. За 3,5 минуты, которые продлился поединок, Колган напропускал немало киков в корпус, несколько двоек и ни разу не прорвался на удобную для себя дистанцию, чтобы создать завязку, не говоря уже о тейкдауне. Нурмагомедов расстреливал его из удобных для себя позиций, много двигался, а ближе к концу раунда уронил Арчи так называемым «ударом вопросом» (question mark kick), дал подняться и тут же вновь отправил в нокдаун апперкотом, а там уже вмешался рефери. Первый нокаут Нурмагомедова за пять лет и в максимально удачный момент — против сложного соперника и в бою, который был последним по действующему контракту с PFL .

Лейтмотивом боя Нурмагомедов — Колган были рассуждения о том, пора ли Усману двигаться дальше. Бой показал, что да, пора переходить в UFC . С точки зрения спорта PFL даже после объединения с MVP не сможет предложить брату Хабиба действительно интересных вызовов. В топ-6 дивизиона есть Пол Хьюз, Альфи Дэвис, Колган и Александр Шаблий. Всех их Усман побил. С Гаджи Рабадановым из своей команды он по понятным причинам драться не будет, а рассматривать кого-то ниже нет смысла. Конкуренции для Нурмагомедова нет, и за пределами UFC нет таких легковесов, которые способны прийти в MVP и создать проблемы Усману.

Усман Нурмагомедов Фото: Cooper Neill/Getty Images

Россиянин уже всё показал и доказал. По навыкам он укомплектован очень хорошо: высокий, быстрый, с отличным движением, отличная дистанционная работа, классно связывает атаки с рук и ног, в целом достойная ударная база (умеет и в боксе, и в кикбоксинге, и в тайском боксе) и по умолчанию хорошие борьба с грэпплингом, как и у любого бойца из этой команды. Защита у Нурмагомедова тоже в полном порядке. Кроме того, нет проблем с кардио, при том что работает Усман интенсивно. На счету Усмана уже восемь титульных побед в Bellator и PFL (одна позднее была аннулирована), битая оппозиция тоже вполне хорошая с учётом того, что это не UFC.

Какие ещё плюсы? Усману всего 28 лет, он в расцвете сил, медийно он развит и в плане количества подписчиков, и в плане умения говорить. Нурмагомедов, как правило, не лезет за словом в карман, умеет хлёстко высказаться и подключать трэш-ток. И его появление точно расшевелит верхушку лёгкого веса в UFC. Придумайте практически любой поединок с участием Усмана против кого-то из топ-6, и он получится интересным и интригующим, за ним будет какая-то история: с Илией Топурией, с Арманом Царукяном, с Чарльзом Оливейрой, с Джастином Гейджи, с Пэдди Пимблеттом, с Максом Холлоуэем. Такое имя UFC нужно.

Упираться всё будет в условия. До боя с Колганом Ислам Махачев рассуждал о денежном вопросе и говорил, что сразу заработать много в UFC у Усмана не выйдет: «Не знаю, там надо взвесить — в PFL намного больше заплатят, в UFC не любят так платить. Подпишется Усман, и я думаю, что даже половину гонорара, что он получает в PFL, UFC не заплатит. Я думаю, есть ещё возможность отработать ещё один контракт в три боя, тоже никуда не опоздает. Ну, пусть, если UFC его заинтересует, я думаю, это возможно. Но если они предложат ему маленький гонорар, смысл идти, если даже одну треть гонорара, который ты получаешь, не дадут».

Теперь, когда PFL станет частью структуры MVP и заручится финансовой поддержкой, то можно предположить, что они сделают Усману очень хорошее предложение. Наверняка больше, чем даст UFC . Не просто так в MVP сразу после свежей победы Нурмагомедова начали везде писать, что это лучший боец в ММА прямо сейчас, и выступает он именно в их лиге. Сам Усман пока высказался туманно, но при этом изящно: «Это был мой последний бой по контракту с PFL. MVP всегда поливают грязью Дану, говоря, что он мало платит. Теперь мы посмотрим, как будут платить они».

Усман Нурмагомедов Фото: Cooper Neill/Getty Images

Итоговые расклады такие. Если бороться за наследие, превращаться в большую звезду и расти в спортивном плане, то Усману, бесспорно, нужно идти в UFC . Это плюс для фанатов, это вписывается в знаменитый «план отца», согласно которому Хабиб Нурмагомедов должен стать чемпионом UFC, потом его сменит Ислам Махачев, а уже после него придёт Усман. В переговорах с UFC у Нурмагомедова будет достаточно сильная позиция, потому что он точно не останется без места работы и высокого гонорара, плюс есть влияние Хабиба и Ислама. Если же Усман выберет предложение MVP, то, очевидно, из-за большой разницы в деньгах. Конечно, будут говорить о новых крупных вызовах, однако всё это, скорее всего, окажется мисматчами. В теории Нурмагомедов может задержаться ещё на пару лет и заработать солидную сумму в MVP, а потом в 30-31 перейти в UFC. Но есть риск остановиться в бойцовском развитии и в лучшем случае стагнировать из-за отсутствия конкуренции.

В UFC же придётся расти над собой, да и за те же пару лет там Нурмагомедов способен выйти на очень хороший заработок. Пока всё выглядит так, что только Джейк Пол способен задержать Усмана в MVP, однако бойцу однозначно нужно двигаться вперёд. Время пришло.