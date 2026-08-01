Очередное валидольное шоу от Вологдина! Но побед в UFC всё ещё нет

1 августа в Белграде, Сербия, состоялся турнир UFC Fight Night 283. В рамках предварительного карда свой второй поединок под эгидой организации проводил россиянин Марк Вологдин. Его соперником стал местный боец Борислав Николич .

Изначально соперником Вологдина должен был стать Джозиас Мусаса, но он выбыл за неделю до поединка, и на замену ему вышел 33-летний Николич. Для него это дебютный поединок в UFC, его подписали на серии из шести досрочных побед и в качестве действующего чемпиона лиги Brave CF. Несмотря на короткое уведомление, именно Борислава считали фаворитом предстоящего боя.

Вологдин попал в UFC в прошлом году через Претендентскую серию Даны Уайта. Там россиянин потерпел поражение в кровавом бою с Адрианом Луной Мартинетти, однако, несмотря на это, впечатлил босса промоушена и заработал не только контракт, но ещё и бонус в $ 25 тыс. В апреле Вологдин дебютировал в UFC поединком с Джоном Кастанедой. Первый раунд Марк забрал, однако уступил в оставшихся — но из-за того, что с соперника сняли балл, получилась ничья. Вологдин тогда сказал, что на эмоциях полез в рубку, однако перед очередным боем снова пообещал шоу: «План — опять зарубиться, ха-ха. Выйти и просто зарубиться. Никаких выводов я не сделал. Просто хочу рубиться, как на улице. Плюс-минус вот так».

Николич начал с агрессивных атак, сразу прижав россиянина к сетке, но Вологдин контратаковал левым боковым и отправил сербского бойца в нокдаун! Следующую минуту Марк держал соперника в клинче и оттуда несколько раз плотно пробил коленом. Николич всё пережил и выбрался, снова попытавшись навязать размен. Несмотря на разницу в габаритах, Вологдин компенсировал всё скоростью и попадал чаще. Николич хорошо разбивал переднюю ногу Марку и неплохо бил плотные прямые с дистанции. К концу раунда Вологдин ударом с правой присадил Борислава на колено, а потом закрепил успех тейкдауном.

Второй раунд Николич снова начал агрессивно и угрожал размашистыми ударами, несколько из которых дошли до головы Вологдина. Марк попытался зайти в борьбу, даже выходил на удушающий приём, однако не хватило контроля. В стойке Николич был опаснее, стал очень много попадать в голову. Вологдин всё держал, классно работал корпусом, но почти пропали контратаки. На последних секундах отрезка было несколько бодрых разменов, часть из которых Марк забрал.

Марк Вологдин — Борислав Николич Фото: Ed Mulholland/Zuffa LLC

В финальном раунде Вологдин пропустил два левых прямых, от одного из них присел, а следом «съел» несколько чистых ударов в голову, которые чудом выдержал. Николич пытался добить Марка, но безуспешно. Вологдин ответил тейкдауном, в котором сам же потерял позицию, и позволил сербу выбраться в фулл-маунт. Николич пробовал провести удушающий приём, затем выбросил несколько тяжелейших ударов в граун-энд-паунд. Марк проявил стойкость, принял урон и выдержал ещё одну попытку удушающего под самый гонг.

Очередной динамичный, кровавый и валидольный бой с участием Вологдина в UFC. Россиянин стабильно устраивает шоу, однако, к сожалению, пока не выигрывает — Николич победил единогласным решением судей.