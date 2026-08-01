Очередное валидольное шоу от Вологдина! Но побед в UFC всё ещё нет

1 августа в Белграде, Сербия, состоялся турнир UFC Fight Night 283. В рамках предварительного карда свой второй поединок под эгидой организации проводил россиянин Марк Вологдин. Его соперником стал местный боец Борислав Николич.
Изначально соперником Вологдина должен был стать Джозиас Мусаса, но он выбыл за неделю до поединка, и на замену ему вышел 33-летний Николич. Для него это дебютный поединок в UFC, его подписали на серии из шести досрочных побед и в качестве действующего чемпиона лиги Brave CF. Несмотря на короткое уведомление, именно Борислава считали фаворитом предстоящего боя.
Вологдин попал в UFC в прошлом году через Претендентскую серию Даны Уайта. Там россиянин потерпел поражение в кровавом бою с Адрианом Луной Мартинетти, однако, несмотря на это, впечатлил босса промоушена и заработал не только контракт, но ещё и бонус в $ 25 тыс. В апреле Вологдин дебютировал в UFC поединком с Джоном Кастанедой. Первый раунд Марк забрал, однако уступил в оставшихся — но из-за того, что с соперника сняли балл, получилась ничья. Вологдин тогда сказал, что на эмоциях полез в рубку, однако перед очередным боем снова пообещал шоу: «План — опять зарубиться, ха-ха. Выйти и просто зарубиться. Никаких выводов я не сделал. Просто хочу рубиться, как на улице. Плюс-минус вот так».
Николич начал с агрессивных атак, сразу прижав россиянина к сетке, но Вологдин контратаковал левым боковым и отправил сербского бойца в нокдаун! Следующую минуту Марк держал соперника в клинче и оттуда несколько раз плотно пробил коленом. Николич всё пережил и выбрался, снова попытавшись навязать размен. Несмотря на разницу в габаритах, Вологдин компенсировал всё скоростью и попадал чаще. Николич хорошо разбивал переднюю ногу Марку и неплохо бил плотные прямые с дистанции. К концу раунда Вологдин ударом с правой присадил Борислава на колено, а потом закрепил успех тейкдауном.
Второй раунд Николич снова начал агрессивно и угрожал размашистыми ударами, несколько из которых дошли до головы Вологдина. Марк попытался зайти в борьбу, даже выходил на удушающий приём, однако не хватило контроля. В стойке Николич был опаснее, стал очень много попадать в голову. Вологдин всё держал, классно работал корпусом, но почти пропали контратаки. На последних секундах отрезка было несколько бодрых разменов, часть из которых Марк забрал.
Марк Вологдин — Борислав Николич
Фото: Ed Mulholland/Zuffa LLC
В финальном раунде Вологдин пропустил два левых прямых, от одного из них присел, а следом «съел» несколько чистых ударов в голову, которые чудом выдержал. Николич пытался добить Марка, но безуспешно. Вологдин ответил тейкдауном, в котором сам же потерял позицию, и позволил сербу выбраться в фулл-маунт. Николич пробовал провести удушающий приём, затем выбросил несколько тяжелейших ударов в граун-энд-паунд. Марк проявил стойкость, принял урон и выдержал ещё одну попытку удушающего под самый гонг.
Очередной динамичный, кровавый и валидольный бой с участием Вологдина в UFC. Россиянин стабильно устраивает шоу, однако, к сожалению, пока не выигрывает — Николич победил единогласным решением судей.