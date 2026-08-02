Страшный нокаутёр из Сербии кошмарит дивизион Махачева. С Медичем придётся считаться всем

1 августа прошёл исторический турнир UFC — впервые промоушен устроил ивент в Сербии. Получилось очень успешно, потому что, по словам Даны Уайта, билеты раскупили всего за 22 минуты, а сам турнир вообще превзошёл все ожидания: 12 финишей в 14 боях, 10 побед было одержано в первом раунде. Оба показателя — рекордные . А украсил всё это пиршество поединок полусредневесов из топ-15. Серб Урош Медич бился со старожилом промоушена Даниэлем Родригесом. Доктор шёл большим фаворитом и сразу же показал, почему это было оправданно — всего 30 секунд хватило Медичу для того, чтобы брутально нокаутировать оппонента и потом забрать бонус в $ 100 тыс.

Пожалуй, пришло время отдать Медичу должное. Он далеко не самый медийный и узнаваемый боец своего дивизиона, но своими шансами воспользовался сполна. В предыдущем поединке он срубил крепкого Джеффа Нила, теперь прочнее закрепился в топ-15 полусреднего веса. А самое главное, что Урош очень опасен для любого соперника. Безумная ударная мощь, яркие бои, агрессия, регулярные финиши — есть всё, чтобы продвигать бойца дальше . И уже Дана Уайт на пресс-конференции после боя заявил, что Медич двигается в правильном направлении, чтобы стать звездой.

Серб попал в UFC без особых достижений и поясов региональных промоушенов. В 2015 году по студенческой программе Work and Travel он переехал из Нови-Сада в Анкоридж, где в итоге остался, стал тренером и пришёл в ММА. С рекордом 5-0 Медич получил шанс на Претендентской серии Даны Уайта, причём там Урош выступил в лёгком весе, а до того бился в полусредней и даже в средней весовых категориях. Доктор оформил нокаут в первом раунде и стал частью UFC. Было это чуть больше шести лет назад. До января 2025-го Медич выступал с переменным успехом: четыре победы и три поражения, были проблемы и в победных боях (падал в бою с Мэттью Семельсбергером), с партером тоже было непросто.

Урош Медич Фото: Torbjorn Tande/Zuma/ТАСС

С августа прошлого года Урош наконец-то выдал приличную серию — четыре победы . Начал с Гилберта Урбины, затем досталось Муслиму Салихову, Джеффу Нилу и теперь – Родригесу. Все эти победы уложились суммарно в 3.55, меньше одного раунда. Самый продолжительный бой из этой четвёрки продолжался 1.19. Медич нащупал свой стиль, набрался уверенности и теперь претендует на большие бои. А ещё недавно он признавался, что очень боялся Салихова: «Я действительно очень боялся соперника, особенно из-за его огромного опыта. У него, наверное, тысяча боёв за спиной. Он дерётся всю жизнь. Он старше меня, и, возможно, дерётся дольше, чем я живу — это пугает. Так что я действительно боялся».

Теперь риторика Уроша изменилась. После трогательных слов о долгожданном возвращении на родину впервые за долгие годы Медич обратился к своему дивизиону: «Я прожарю весь свой дивизион! И с вами, ребята, мы привезём пояс UFC в Сербию. Есть парни, с которыми я очень хотел бы побиться. С такими, как Карлос Пратес. Понимаю, он выше меня в рейтинге, но это был бы незабываемый бой. Я просил бой с Леоном Эдвардсом, однако он всё ещё где-то прячется. Если он когда-то осмелится выбраться из той дыры, в которой он прячется, то я с радостью стану следующим, кто его нокаутирует».

У Медича 14-3 в ММА, все (!) бои заканчивались досрочно, всего раз он зашёл в третий раунд . В UFC все победы добыты нокаутами. Он в двух финишах от второго места в дивизионе по количеству досрочных побед. Если учитывать, что Урош ещё и в лёгком весе выступал, то статистика впечатляет — редко в этих весовых категориях появляются настолько сокрушительные панчеры. А прямо сейчас в дивизионе есть сразу два таких — Медич и Пратес. И Урош всё верно сказал: они пока на разных полюсах рейтинга, но этот бой стал бы гарантом яркого финиша.

Урош Медич Фото: Torbjorn Tande/Zuma/ТАСС

Однако пока Доктору стоит обратить внимание на тех, кто поближе. Ближайший из оппонентов, у которого нет назначенного боя — Ярослав Амосов, чуть выше — Леон Эдвардс. Бой с бывшим чемпионом вполне реален. Два бойца будут разбираться в стойке, и нокаут весьма вероятен. Возможно, запрыгнуть выше Медич не сможет и уступит верхушке с точки зрения навыков. Но нельзя оспорить то, что все бои Уроша будут очень яркими, и то, что всему дивизиону придётся считаться с мощью сербского нокаутёра.