Легендарная польская мощь — всё. Блаховичу пора заканчивать

1 августа в Сербии прошёл турнир UFC Fight Night 283. В соглавном событии вечера изначально должен был пройти реванш экс-чемпиона Яна Блаховича с Богданом Гуськовым. Но так как Царевич отправился спасать главный бой на предыдущем турнире в Абу-Даби, то ему на замену вышел непобеждённый Навахо Стирлинг из бывшего зала Исраэля Адесаньи City Kickboxing.

У Стирлинга, по его словам, были «запойные» каникулы в Японии, и он только вернулся домой, когда ему предложили бой на коротком уведомлении. Плюс ко всему, несмотря на 5-0 в UFC, у Навахо не было топовых оппонентов и его никто не проверял на действительно хорошем уровне. Несмотря на это, Стирлинг был фаворитом. В первую минуту Блахович смотрелся хорошо, сумел даже поймать молодого соперника силовым джебом и присадить его на колено, однако дальше всё развалилось. Один точный кросс, который Ян зевнул, и вот уже нокдаун, а там Стирлинг уже не позволил вернуться и добил ветерана на канвасе .

Ян Блахович — Навахо Стирлинг Фото: Torbjorn Tande/Zuma/ТАСС

Для Навахо это получился довольно лёгкий билет в топ-5 дивизиона. А вот о будущем Блаховича стоит порассуждать. Поляку 43 года, он впервые за 7,5 года проиграл нокаутом и не побеждает уже больше четырёх лет . Да и та победа оказалась следствием травмы Александара Ракича. Если взять полноценную победу без сторонних факторов, то мы откатимся в март 2021 года, когда был бой Блаховича с Исраэлем Адесаньей. В любом случае одна победа в семи последних боях — серьёзный повод оценить перспективы бойца и его дальнейшее будущее.

Ещё недавно серия Блаховича без побед не вызывала каких-либо опасений: ничья с Магомедом Анкалаевым (хотя там справедливее было поражение), очень близкие бои с Алексом Перейрой и Карлосом Ульбергом и ничья с Гуськовым. То есть поединки с бойцами чемпионского калибра и бой с проспектом, где, по сути, Блахович забрал два раунда. Но с каждым следующим боем Ян всё сильнее замедляется, и это бросается в глаза, кардио всё хуже, а реакция пропадает. В последних двух боях поляк падал в тяжёлые нокдауны , однако если Гуськов добить не сумел, то Стирлинг шансом воспользовался.

Блахович часто говорит о своём преимуществе в опыте над соперниками, но уже всё — недостатки стали перевешивать. Ян никогда не был быстрым бойцом, а с возвратом и остатки скорости растерялись. Добавим к этому недавнюю операцию на колене после разрыва мениска, а за пару лет до этого оперировались оба плеча. Всё в сумме даёт не самую радужную картину для Блаховича. Молодёжи ему уже нечего предложить, а в других боях нет никакого смысла. Поэтому ветеран, который ввёл в оборот термин «легендарная польская мощь», должен задуматься об уходе.

Чуть больше года назад Блахович строил амбициозные планы: «Что меня ждёт? Я заполучу бой за пояс против Анкалаева. Сначала мне нужно пройти Ульберга, я сконцентрирован на нём. Дальше — у нас есть незавершённое дело. Я уверен в победе на Ульбергом, после чего возьмусь за Анкалаева. В итоге побью Анкалаева и проведу реванш с Алексом Перейрой. Я проведу успешную защиту и снова отправлюсь в горы на заслуженный отдых. Это мой идеальный сценарий».

Ян Блахович Фото: Torbjorn Tande/Zuma/ТАСС