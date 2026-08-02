Скандальный чемпион глупо сорвал топ-поединок. Что не так с Кейшоном Дэвисом?

Обсуждения и осуждения боксёров, которые отказываются драться с другими топами, за последние годы стали чем-то привычным. Но всегда есть бойцы, которые способны удивить фанатов. Сейчас эту миссию на себя взял Кейшон Дэвис, скандальный экс-чемпион мира в лёгком весе. В конце июля появилась новость, что на 3 октября согласован титульный бой за пояс WBO между Дэвисом и Девином Хейни. Ожидалось, что позже определятся с локацией, однако всё оказалось не так просто.

31 июля WBO официально сообщила, что Кейшон отказался от поединка. Причина — недовольство гонораром . Ситуация была следующей: компания Top Rank, представляющая интересы Дэвиса, предложила американцу $ 3 млн за бой, но тот посчитал, что это мало для звезды такой величины (15-0, одна титульная победа). Кейшон запросил промоутерские торги, очевидно, рассчитывая, что сможет получить больше денег — по слухам, фигурировала цифра в $ 5 млн. Однако всё сложилось по худшему для Дэвиса сценарию, потому что никто не перебил $ 8,55 млн, которые предложила всё та же Top Rank. Только теперь речь шла уже не о $ 3 млн для Кейшона — согласно правилам WBO, чемпион получает 75% от суммы. То есть Хейни уходило бы $ 6,41 млн, а Дэвису — $ 2,13 млн . Глава Top Rank Боб Арум согласился, что распределение жёсткое, но таковы правила.

Тогда же функционер выражал надежду, что поединок состоится: «Кейшон с самого начала говорил нам, что хочет этот бой. Мы организовали его для него. Всё готово, чтобы провести поединок в октябре. Мы с нетерпением ждём возможности устроить отличное шоу».

Кейшон Дэвис Фото: Ishika Samant/Getty Images

То есть обязательный претендент на титул в погоне за попыткой выбить больше денег потерял около $ 1 млн. В итоге Кейшон и вовсе отказался от боя за пояс, несмотря на то что даже пресловутые $ 2,13 млн более чем в два раза превышают предыдущий рекордный гонорар Дэвиса. Вот настолько высоко оценивал себя Кейшон, однако остался ни с чем. Очень глупый срыв большого боя, который как раз мог стать для экс-чемпиона дорогой к статусу полноценной звезды и, соответственно, к большим гонорарам .

Об этом ему говорит и экс-чемпион мира Тимоти Брэдли: «Думаю, это честное распределение денег. Не все со мной согласны. Но, как по мне, где-то так и должно быть. Ведь Кейшон никогда ранее не зарабатывал и $ 2 млн. $ 1 млн у него был. А $ 2 млн — не было. Так что всё для него идеально. Не думаю, что ему и вправду предлагали $ 3 млн. Допустим, это правда. Допустим, денег стало меньше. Но это всё равно хорошие деньги. Отличные деньги, ведь на кону нечто большее — возможности. Ты должен взять этот чёртов бой. Должен! Это необходимо! Ведь на кону титул. Это самый большой твой бой, парень! Это возможность оттолкнуться от него и начать строить собственное наследие».

Дэвис не первый раз отличается со знаком минус. В начале 2025 года Кейшон разнёс Дениса Беринчика и завоевал пояс WBO в лёгком весе. В июне должен был его защищать, однако провалил взвешивание более чем на 2 кг и лишился пояса, а так как бой с Эдвином Де Лос Сантосом в итоге был отменён, то Дэвис лишился и гонорара в $ 1 млн. Тогда Боб Арум публично раскритиковал Кейшона, заявив, что тот даже не попытался согнать вес до нужной планки. А потом Дэвис, заявившись на тот турнир, который сам и должен был возглавить, поучаствовал в драке. Нахир Олбрайт победил Келвина, старшего брата Дэвиса, а потом заявил, что в подтрибунном помещении Кейшон напал на него. В итоге экс-чемпиона выводила полиция.

Спустя несколько месяцев после скандала Дэвис сообщил, что не знает, вернётся ли вообще в ринг. В начале 2026 года Кейшон всё же выступил, сменив весовую категорию, и досрочно победил Джамейна Ортиса. В мае Дэвис встретился с Олбрайтом (тем самым, с которым бодался в подтрибунке) и одержал победу решением. Ну и дальше случился очередной провал и сорванный бой с Хейни.