«Вижу его насквозь — он фальшивка». Почему бойцы UFC ополчились на соперника Махачева

В ночь на 16 августа в Филадельфии на турнире UFC 330 Иан Гарри попытается остановить правление Ислама Махачева в промоушене. По общему мнению, ирландец является самым неудобным соперником для чемпиона за счёт своего стиля, габаритов и набора навыков. И сам Гарри транслирует уверенность в себе и своём успехе в титульном бою. Но вместе с этим Иан внезапно оказался под давлением со стороны других бойцов UFC и даже родного брата — всё из-за неосторожных слов в одном из интервью, вызвавших широкий резонанс.

«Моя жена — мой земной ангел. Когда мне нужна защита, я иду к ней. Считаю, что любой умный мужчина в этом мире должен посмотреть на свою жену и понять — именно её я и должен слушать. Если бы миром управляли женщины, мы бы жили в лучшем мире . Всё было бы проще и удобнее. Это факт, независимо от того, согласны вы с этим или нет. Если бы женщины правили миром, а мы бы просто слушали их и отдали всё под их контроль, в этом мире было бы проще жить», — рассказал Гарри в интервью. Кроме того, Иан добавил, что родители его в вопросах карьеры, в отличие от жены, не поддерживали. А ещё претендент раскрыл, что настолько близок со своей женской стороной, что плачет при просмотре диснеевских фильмов.

В мире ММА, где всё часто упирается в мужество, сильный характер и брутальность, слова Гарри совсем не поняли. Высказались многие. Джош Хокит назвал ирландца феей. Брайс Митчелл, например, посоветовал Иану обратиться к Библии: «Он высмеял Нила Мэгни за то, что тот шлёпнул своего сына. Если ребёнок плохо себя ведёт, его нужно шлёпнуть по заднице. Детей нужно воспитывать. Ещё он сказал, что женщины должны править миром и быть главными в семьях. Это дьявольская ложь. Глава семьи – мужчина. У нас есть качества, которые делают нас хорошими лидерами и защитниками. У женщин таких качеств нет. Так написано в Библии. Тебе стоит её почитать, Иан».

Иан Гарри Фото: NurPhoto via Getty Images

Недавнему хедлайнеру турнира в Сербии Урошу Медичу тоже не близка позиция Гарри: «Он говорил, что женщины должны управлять миром, поэтому у меня есть для него послание. Если его женщина управляет его миром, то это не значит, что женщины должны править всем миром. Мир создали мужчины, они дали женщинам права, обеспечивают безопасность и свободу для каждого. Если Гарри хочет, чтобы его миром управляла женщина, нет проблем, просто не надо навязывать мне эту чушь».

А бывший боец UFC Даррен Тилл отдал должное навыкам ирландца, однако не впечатлён его личностными качествами: «Знаешь, я принимаю людей такими, какие они есть. Я пару раз встречался с Гарри. Он охренительный, фантастический боец. Но, честно говоря, я вижу его насквозь — чертовски фальшивый. Он играет роль. Кинул команду после того, как перешёл в UFC. Думаю, он просто фальшивка».

Иан Гарри с женой Фото: Из личного архива Иана Гарри

Другой экс-боец Брендан Шауб считает, что Гарри надо говорить только про бои: «Иан Гарри… когда он дерётся, то является одним из самых талантливых парней в UFC. При этом вне октагона у него, возможно, худшие интервью, которые я когда-либо слышал. Его пиар настолько плох. Он единственный парень, которому я бы посоветовал не делать никакой промокампании к этому бою. Ты отворачиваешь от себя всех. Это настолько плохо. Он ужасен, как и все эти «подкаблучные» площадки, на которые он ходит. Вы вообще знаете фанатскую базу UFC? Я сначала подумал, что он просто троллит, когда услышал: «Мир был бы намного лучше, если бы им управляли женщины». Уверен, вы с женой обсуждаете подобные вещи по вечерам, но это не значит, что нужно использовать это для раскрутки боя против первого номера рейтинга pound-for-pound».

Довольно жёстко отреагировал Марвин Веттори: «Ха-ха, это безумие, как быстро Стрикленд раскусил Иана, у этого парня чуйка на людей. Брат Иана выходит и, по сути, говорит, что тот бесхребетный избалованный полумужик. Как мужчину меня тошнит от таких людей, которые представляют этот спорт».

И внезапно Шон Гарри, брат Иана, публично раскритиковал бойца: «Иан, ты не жертва. Ты ведёшь себя так, будто нас били в детстве. Мы выросли в семье среднего класса и имели всё, что только может понадобиться ребёнку. Ты из тех людей, кто берёт деньги у родителей и никогда их не возвращает. Кажется, для этого есть слово — избалованный. Да-а, бедный ты. Тебе ещё и платили за учёбу в колледже, мама переживала за тебя. С тобой и твоей боксёрской карьерой носились по всему миру, и после этого ты говоришь, что родители тебя не поддерживали? Отец лично занимался твоей боксёрской карьерой всё это время. Даже когда был нездоров и страдал от хронической боли. Сделай одолжение и объясни это, Иан. Мы были на каждом твоём бою и всегда верили, что у тебя получится. Но теперь получается, что именно Лейла, которая познакомилась с тобой всего за несколько боёв до UFC, якобы единственная поверила в тебя? Ты избегающий человек, как и я. Но, в отличие от тебя, я эмоционально повзрослел. Ты прячешься от негатива, потому что не можешь справиться с реальностью последствий собственных поступков. Пропустить похороны собственного деда – это, по-твоему, мужской поступок? Ты даже сообщения не написал, дружище. Сделай мне одолжение, Иан. Я так долго молчал о твоей ситуации, потому что мне всё ещё было тебя жаль. Но если ты хотя бы подумаешь о том, чтобы снова нести эту чушь, я расскажу всю правду целиком. Обещаю».

Несколько лет назад Гарри уже попадал под публичную критику, и там тоже оказалась замешана его супруга Лейла . Сначала смеялись над тем, что Иан взял девичью фамилию жены — Мачадо. Причём были слухи, что это фамилия экс-супруга Лейлы, но потом это опровергли. Впрочем, бывший муж девушки сейчас является диетологом бойца, так что шутки остались. Была и другая странная история, которую рассказал сам Гарри: «Я расскажу историю о Хамзате Чимаеве. Мы с женой зашли в лифт, и тут же появился Чимаев со своей мадам. Я хотел подраться с ним прямо там, прямо в кабине лифта. Классная вышла бы история. Моя жена смотрела на меня, показывая взглядом, чтобы я подрался с ним, но боец из моей команды должен был драться с ним на следующий день, нельзя было это разрушить. А когда мы вышли из лифта, жена назвала меня слабаком».

А ещё когда-то Лейла написала небольшую книгу о том, как стать девушкой/женой популярного спортсмена. Шон Стрикленд называл супругу Гарри «суккубом» и призывал Иана бежать, а ирландец пригрозил нынешнему чемпиону судом. Шон высмеял и это: «Этот ублюдок сказал, что подаст на меня в суд, если я это не удалю! Ты собираешься подать на меня в суд? Он сказал, что я лгу. Тебе 26 лет, а ей — 40. Лейла написала книгу о том, как быть старой и жить с молодым спортсменом. Я ни черта не лгу, братан, это правда. Иан Гарри, мне плевать на то, что ты хочешь подать на меня в суд, встань в очередь. Научись быть мужиком. Ты родился без яиц или их удалила твоя жена? Позорный трус. Я бы уважал тебя больше, если бы ты пригрозил расправой, а не этим».