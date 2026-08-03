Что придумает Джейк Пол? 5 нестандартных шагов, которые помогут догнать UFC

30 июля 2026 года лига Джейка Пола Most Valuable Promotions и Professional Fighters League объявили о масштабном слиянии. До мая этого года MVP функционировала как боксёрский промоушен. Однако успех первого майского ММА-турнира лиги подтолкнул руководство к полноценному выходу на рынок смешанных единоборств, результатом чего и стало слияние с готовой инфраструктурой PFL. До UFC всё ещё далеко, однако впервые за долгое время у Даны Уайта появился серьёзный конкурент, который способен атаковать не за счёт традиций или глубины ростера, а за счёт свежих идей . Именно в этом Джейк Пол всегда был опаснее остальных.

Последние годы Джейк Пол доказывал одну вещь: продавать бои можно не совсем так, как привыкли промоутеры. UFC обычно выстраивает интерес вокруг спортивной интриги, чемпионских поясов и принципиальных противостояний. Пол продавал инфоповоды. Иногда абсурдные, иногда раздражающие, но неизменно обсуждаемые и заставляющее следить за развитием ситуации. Конфликт с Даной Уайтом, вызовы Нейту Диазу и Тайрону Вудли, противостояние с Томми Фьюри, постоянные словесные перепалки и вирусные ролики в соцсетях превращали каждый его бой в событие ещё задолго до выхода на ринг.

Джейк Пол (в центре) Фото: Cooper Neill/Getty Images

Теперь в его распоряжении оказалась PFL – лига с хорошими бойцами, международной сетью турниров и серьёзными инвесторами, но без яркой идентичности. Слияние открывает возможность создать совершенно новый продукт. И если Пол действительно хочет бросить вызов UFC, ему вряд ли стоит копировать Дану Уайта. Скорее наоборот .

Сделать кроссоверы нормой, а не исключением

Из-за эксклюзивных контрактов UFC крайне редко выпускает своих бойцов на поединки по другим правилам. Исключения можно пересчитать по пальцам. Если поединок Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером стал уникальным событием, то Джейк Пол способен превратить подобные пересечения разных видов единоборств в регулярный формат. Это уже будет не разовая акция, а конкурентное преимущество его лиги. У Джейка Пола появляется шанс сыграть на противоположном поле.

Конор Макгрегор Фото: Christian Petersen/Getty Images

Представьте вечер, где сначала проходит бой по боксу, затем – по ММА, после этого – по правилам муай-тай, а главным событием становится реванш двух звёзд уже в другой дисциплине. Один билет – сразу несколько аудиторий . Такой формат способен заинтересовать не только поклонников ММА, но и любителей профессионального бокса, кикбоксинга и даже олимпийских единоборств. UFC подобную свободу себе позволить не может. MVP – вполне. И этим ярко выделиться в мире единоборств.

Построить турниры вокруг личностей, а не поясов

UFC десятилетиями воспитывала культ чемпионских титулов. Пояс здесь остаётся главным символом успеха, а спортсмены становятся звёздами уже после громких побед. Такая модель отлично работает, когда в ростере есть Конор Макгрегор, Ислам Махачев, Илия Топурия и ещё десятки бойцов, способных собирать миллионы просмотров. У PFL ситуация иная. Несмотря на высокий уровень спортсменов, большинство из них остаются неизвестными широкой аудитории, а их имена редко становятся поводом для обсуждений за пределами мира ММА. Именно здесь может пригодиться главное умение Джейка Пола. Он давно доказал, что способен превращать человека в медийный проект. Сам Пол когда-то начинал как блогер, а сегодня его имя продаёт многомиллионные бойцовские шоу. Теперь перед ним стоит похожая задача – сделать так, чтобы зрители покупали билеты не только ради поясов или логотипа PFL, но и ради конкретных бойцов.

Вместо разговоров о рейтингах и титулах можно показывать жизнь спортсменов: документальные сериалы, постоянные закулисные съёмки, стримы тренировок, совместные проекты с блогерами. Болельщик должен ждать не просто бой, а новую серию большого шоу. Именно так Netflix однажды помог Формуле-1 найти миллионы новых поклонников. Почему похожая модель не может сработать в единоборствах?

Сделать ставку на мировые столицы

PFL уже несколько лет экспериментирует с международными турнирами, а после объединения этот курс можно усовершенствовать. Вместо того чтобы фокусироваться на привычном Лас-Вегасе лига способна превратить каждый выезд за пределы страны в отдельный проект. Не просто турнир в Рио-де-Жанейро, Дубае или Токио, а событие, отражающее особенности региона.

Представьте вечер в Баку с участием лучших бойцов Кавказа и Центральной Азии, в Токио – с приглашением звёзд японского кикбоксинга и RIZIN, а в Бразилии – с акцентом на местные школы джиу-джитсу и ветеранов UFC. Вокруг турнира можно проводить открытые тренировки, любительские соревнования, фан-фестивали, встречи с легендами спорта и медиаактивности с местными блогерами. Тогда продажа билетов перестанет быть единственной целью – турнир превратится в событие для всей спортивной индустрии страны.

UFC тоже активно расширяет географию, однако её модель остаётся довольно универсальной: номерной турнир в Лондоне мало чем отличается от номерного турнира в Лас-Вегасе или Абу-Даби. Джейк Пол же может сделать так, чтобы каждая остановка имела собственное лицо, собственную атмосферу и причины для обсуждения. В долгосрочной перспективе именно такие локальные истории способны сформировать более лояльную аудиторию, чем стандартный календарь турниров.

Перевернуть отношение к цифровой аудитории

Для Джейка Пола интернет – это и есть главная арена. Именно благодаря интернету он построил свою карьеру задолго до выхода на профессиональный ринг. Он прекрасно понимает, что современная аудитория хочет не только смотреть бои, но и чувствовать себя частью происходящего. Почему бы не дать болельщикам больше влияния на продукт? Например, проводить голосования за следующего соперника после короткого списка кандидатов, показывать закрытые тренировки/бэкстейджи, устраивать интерактивные пресс-конференции с вопросами из чата или выпускать эксклюзивный контент для разнообразных видеоплатформ, а не оставлять всё самое интересное исключительно для телевизионной трансляции.

Сегодня внимание аудитории удерживается не четырьмя часами турнира, а месяцами контента вокруг него. Если зритель следит за подготовкой бойца, видит его жизнь за пределами клетки и чувствует, что может повлиять хотя бы на часть происходящего, он с гораздо большей вероятностью купит трансляцию и останется с лигой надолго.

Именно поэтому для поколения, выросшего вместе с социальными сетями, ощущение участия нередко оказывается не менее важным, чем сам поединок. И в этом направлении у Джейка Пола есть серьёзное преимущество перед большинством руководителей спортивных организаций. Он годами жил по законам интернета и знает, как превращать просмотры в интерес к реальному событию.

Создать собственных суперзвёзд

Главная проблема любого конкурента UFC очевидна: почти все самые узнаваемые бойцы уже связаны контрактами с лигой Даны Уайта. Переманить действующих чемпионов и главных звёзд не только невероятно дорого, но и зачастую попросту невозможно. Даже если такое подписание состоится, одного громкого имени недостаточно, чтобы изменить баланс сил на рынке.

Поэтому объединённой компании стоит искать другой путь. Не бороться за готовых суперзвёзд, а создавать их самостоятельно. Подписывать олимпийских чемпионов ещё до дебюта в ММА, работать с перспективными борцами, дзюдоистами и кикбоксёрами, приглашать известных боксёров, готовых попробовать себя в смешанных единоборствах, а также обращать внимание на спортсменов, уже обладающих большой аудиторией в интернете.

Конечно, объединение с PFL ещё не означает появления реального конкурента UFC. Разрыв между организациями остаётся огромным – по аудитории, финансам, глубине ростера и влиянию на индустрию. Но Джейк Пол никогда не выигрывал за счёт осторожности.

Пока UFC совершенствует привычную модель, он почти всегда ищет способ удивить рынок. Иногда идеи заканчиваются громкими провалами, иногда – рекордными продажами. Именно поэтому за его следующим ходом интересно наблюдать даже тем, кто не считает его выдающимся боксёром или медиаперсоной.

Слияние MVP и PFL стало самым важным проектом в карьере Пола уже не как спортсмена, а как спортивного предпринимателя . Теперь ему предстоит ответить на главный вопрос: способен ли человек, который однажды взломал правила профессионального бокса, сделать то же самое с рынком смешанных единоборств.

Если хотя бы часть этих идей воплотится в реальность, у UFC впервые за долгое время появится соперник, который начнёт играть совсем по другим правилам.