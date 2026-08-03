Вологдин гарантирует шоу и рискует местом в UFC. Но не ждите от него перемен

Часто можно услышать от бойцов девиз «убить или быть убитым». Однако мало кто действительно следует ему с первой до последней минуты поединка. Пожалуй, Марк Вологдин — один из этих немногих. Широкой публике россиянин стал известен после своего боя на Претендентской серии Даны Уайта в октябре прошлого года. В поединке с Хуаном Адрианом Луной Мартинетти Марк выбросил больше 100 акцентированных ударов, но проиграл решением. Однако запомнился характером и желанием идти вперёд — Дана Уайт поощрил такое рвение контрактом с UFC, несмотря на поражение, и бонусом в $ 25 тыс.

Марк Вологдин Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

В двух боях под эгидой промоушена результаты у Вологдина не радужные — ничья и поражение . При этом ничья получилась только благодаря тому, что с соперника сняли балл. В каждом из этих боёв Марк устраивал валидольное шоу. С Джоном Кастанедой нанёс под сотню акцентированных ударов, а с Бориславом Николичем оформил эффектный нокдаун на первой минуте боя. И в обоих случаях поединок развивался по схожему сценарию: в первом раунде Вологдин свеж, быстр и сохраняет мощь, даёт большой объём работы, а потом начинается спад, уже не получается уходить от атак, урон копится, руки поднимать тяжело. И на Претендентской серии было так же.

И с одной стороны у нас удручающие 0-2-1 в последних трёх боях, которые в любом случае заставляют думать, задержится ли россиянин в UFC, а с другой — Марк запомнился и понравился многим фанатам , Дане Уайту, продемонстрировал дух и характер, его поединки будут ждать, и популярность точно подросла. Это возвращает нас к дискуссии о том, что не каждого бойца нужно оценивать исключительно с точки зрения того, способен он стать чемпионом или нет. Возможно, для кого-то это не главная цель. А путь Вологдина, к примеру, вполне может помочь ему хорошо заработать. Несмотря на то что это сопряжено с риском потерять место в UFC, Марк настаивает на своём.

После первого боя в промоушене он высказывался так: «На инстинктах. И он попадает, а я всё равно в голове себя опять: «Ну не уронит он меня, даже если я опущу руку». Но это глупость. Можете что угодно писать, что я оставляю здоровье, ещё что-то. Однако я сам выбрал этот путь. Я сам иду по этому пути. И поверьте, я получил самые лучшие эмоции в моей жизни. Самые. Я нереально кайфанул. С выхода, с обстановки, с того, как обо мне заботились. Я почувствовал уровень, что я в UFC. Окей, вы можете говорить, что это не уровень был, ещё что-то по технике, но честно – срать мне, очень насрать на это всё. Я просто кайфанул».

Перед вторым поединком говорил, что хочет повторить сценарий: «План — опять зарубиться, ха-ха. Выйти и просто зарубиться. Никаких выводов я не сделал. Просто хочу рубиться, как на улице. Плюс-минус вот так».

Марк Вологдин Фото: Getty Images

Мы можем рассуждать о том, что Вологдину нужно прогрессировать в некоторых аспектах. Например, отказаться от неэффективных проходов, которые к тому же забирают у него силы, или поработать над защитой — это в любом случае необходимо, потому что в последних трёх боях Марк напропускал 470 ударов, согласно UFC Stats, из них более 350 — акцентированные. Слишком много, не нужно полагаться только на крепкий «держак». Да и в целом Вологдину можно задуматься о возвращении в наилегчайший вес, потому что в легчайшем дивизионе он сильно уступает соперникам в габаритах.

Но не стоит ждать и требовать от него каких-то глобальных перемен или изменения стиля. Это не значит, что он не хочет побеждать. Хочет и говорит об этом, расстраивается из-за результата и из-за того, что подвёл тех, кто за него переживает, но в первую очередь Вологдин выходит получить удовольствие и порадовать публику . После поражения от Николича Марк поблагодарил болельщиков и выразил надежду, что им понравился бой. А также пообещал, что будет тренироваться и учиться.

Хочется, чтобы у Вологдина всё получилось. Такие бойцы нужны и организации, и фанатам.