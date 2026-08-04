В лёгком весе UFC восходит новая звезда. Царукяну стоит напрячься?

В ночь с 8 на 9 августа в Лас-Вегасе, США, состоится турнир UFC Fight Night 284. Конечно, основное внимание фанатов будет приковано к следующему турниру лиги, где сойдутся Ислам Махачев и Иан Гарри, но и на предстоящем ивенте будет на кого посмотреть. Интерес вызывает главное событие вечера, в котором ветеран лёгкого веса Матеуш Гамрот встретится с набирающим обороты австралийцем Куилланом Салкиллдом.

Лёгкий вес UFC – один из самых консервативных в лиге. Здесь уже давно сформировался костяк ветеранов, которые были в топе ещё при Хабибе Нурмагомедове. Собственно, в топе они и сейчас, и зачастую эти самые ветераны преграждают путь на вершину молодым проспектам. Самый яркий пример – Джастин Гейджи, который сейчас и вовсе является чемпионом. Он во многом сенсационно остановил перспективного британца Пэдди Пимблетта, а затем побил звезду лиги Илию Топурию. Помимо Гейджи, в дивизионе есть нестареющий Чарльз Оливейра, есть Дэн Хукер, есть тот же Матеуш Гамрот, которому уже 35 лет, относительно недавно карьеру завершил Дастин Порье, который тоже долго был в элите дивизиона. И появление каких-то новых имён в лёгком весе происходит довольно редко.

Поэтому бой восходящей звезды дивизиона Куиллана Салкиллда с одним из матёрых представителей лёгкого веса Гамротом особенно интересен. Австралиец дебютировал в лиге только в начале 2025 года, но уже успел наколотить рекорд 5-0 и взобраться на девятую строчку в рейтинге. Победа над Матеушем максимально приблизит его к топ-5 и позволит полноценно включиться в титульную гонку.

Куиллану только 26 лет – возраст для бойца, который уже находится в топ-10 лучшей лиги мира, юный. Удивляет и быстрый прогресс австралийца: в смешанных единоборствах он дебютировал только 2021 году, а тренироваться начал за три года до этого. Как и многие австралийцы, в детстве и юношестве Салкиллд увлекался более популярными у него на родине сёрфингом и австралийским футболом.

Но затем уже в осознанном возрасте Куиллан перебрался в смешанные единоборства. В любителях австралиец провёл 11 поединков, восемь из которых выиграл, после чего дебютировал в профессионалах. Но неудачно: Салкиллд во втором раунде проиграл удушающим приёмом малоизвестному Пабло Торреальбе. Это было первое и единственное поражение Куиллана в карьере – с тех пор он не проигрывает.

Салкиллд выступал у себя на родине и проводил поединки в одной лиге — Eternal MMA. Из этой же организации в UFC попал бывший чемпион лучшей лиги мира Джек Делла Маддалена, поэтому у Куиллана был перед глазами пример, как можно из малоизвестного австралийского промоушена пробиться в лигу Даны Уайта. После дебютного поражений в партере Куиллан начал подтягивать борьбу, и в следующих двух поединках он одержал победы сабмишенами – гильотиной и удушением сзади. Сейчас у австралийца чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, так что в партере он себя чувствует отлично.

Куиллан Салкиллд Фото: Из личного архива Куиллана Салкиллда

Но при этом Салкиллд всё же больше тяготеет к работе в стойке. Куиллан имеет солидные габариты для лёгкого веса (183 см – рост и 191 см – размах рук), что даёт ему преимущество для работы с дистанции. Австралиец хорошо работает ногами, умело использует джеб и двойки благодаря длинным конечностям – всё это позволяет ему не только закатывать зрелищные поединки, но и ярко побеждать. Куиллан выиграл шесть поединков подряд после дебютного поражения, завоевал титул чемпиона местной лиги и дважды его защитил, после чего отправился в Претендентскую серию и получил контракт с UFC.

И по-настоящему зажигать Куиллан начал уже там. Аншула Джубли в дебюте он вырубил чуть ли не первым ударом, выбросив мощный правый прямой в стиле Шона О'Мэлли – австралиец, к слову, и по комплекции, и по стилю часто напоминает Сахарка. В бою с опытным Насратом Хакпарастом Салкиллд оформил нокаут брутальным хай-киком, выключив свет сопернику, который шёл на серии из пяти побед. В поединках с Яналом Ашмозом и Джейми Малларки Салкиллд продемонстрировал свои борцовские и грэпплерские навыки, а в последнем поединке австралиец прошёл проверку в лице Бенеила Дариуша, оформив финиш в первом раунде. С Дариушем Куиллану пришлось проявлять характер, потому что Бенеил на старте боя неплохо зацепил молодого соперника в стойке, но Салкиллд быстро пришёл в себя и забил Дариуша сначала в стойке, а потом и в партере.

Куиллан Салкиллд Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Пять боёв в UFC, пять побед, четыре бонуса за выступление вечера – и всё это за полтора года . Куиллан очень мощно влетел в лучшую лигу мира и уже входит в топ-10 легковесов организации. В дивизионе давно не было новых бойцов, которые бы так активно и без помощи руководства прокладывали путь на вершину: пожалуй, в похожем стиле дебютировал Бенуа Сен-Дени, тоже одержавший пять побед подряд. Но затем у него был бой с одним из ветеранов дивизиона Дастином Порье, и с такой серьёзной проверкой француз не справился.

У Куиллина сейчас тоже своеобразная проверка титульных амбиций. Главный бой турнира, соперник с шестой строчки рейтинга, при этом очень вязкий и неудобный. Если австралиец пройдёт Гамрота, то точно сможет рассчитывать на по-настоящему большие бои. Особенно во времена передела власти, которые сейчас наступили в лёгком весе.