Боец UFC умер в 34 года. Всего полтора месяца назад он бился на турнире

Минувшей ночью официальный аккаунт UFC выступил с внезапным и крайне печальным заявлением, сообщив о смерти действующего бойца промоушена Аллана Насименто: «3 августа наш любимый боец в наилегчайшем весе Аллан Насименто был найден без сознания после того, как у него предположительно случился сердечный приступ во сне . Несмотря на усилия прибывшей медицинской бригады, спасти его не удалось — смерть была зафиксирована на месте происшествия. Наши мысли и глубочайшие соболезнования семье Аллана, его друзьям, товарищам по команде и близким в это невероятно тяжёлое время».

Насименто было всего 34 года, он выступал в наилегчайшей весовой категории. Для спортсмена этот возраст, как правило, считается предветеранским, однако глобально бразилец ушёл очень молодым. В UFC Насименто попал осенью 2021 года, но за три года до этого он пробовал пробиться в промоушен через Претендентскую серию, где проиграл. Под эгидой лучшего промоушена мира Аллан провёл шесть поединков и одержал в них четыре победы.

Российским болельщикам он мог запомниться по поединку с Тагиром Уланбековым в дебюте, где бразилец уступил раздельным решением судей и явно был с этим не согласен. Последний бой Насименто провёл совсем недавно — в конце июня он уступил раздельным решением Митчу Рапосо. С того момента до ухода бойца не прошло и полутора месяцев. Всего у Аллана в ММА 22-7, никому он не проигрывал досрочно, а сам оформил 17 досрочных побед, 16 из которых — сабмишенами.

Аллан Насименто Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

О каких-то серьёзных проблемах со здоровьем у Насименто не сообщалось, однако с июня 2023-го он не выступал почти два года и за это время снимался с трёх поединков по разным причинам. А в мае 2025-го, вернувшись, он не сумел сделать вес. Тем не менее после этого не было ни вылетов с поединков, ни проблем с весогонкой. Выступал Аллан за команду Chute Boxe из одноимённого зала. Самым известным бойцом оттуда является Чарльз Оливейра.

Бывший чемпион уже высказался о кончине товарища и партнёра по команде: «Сегодня я потерял брата, которого дала мне борьба. Навсегда спасибо за то, что мы делили ковры, тренировки, и за всё, через что прошли вместе. У меня только благодарность за то, что ты был рядом, брат — на тренировках, в нашем углу и во всех моментах, которые мы разделили. Я люблю тебя, чувак. Ты был невероятным парнем. Не могу поверить. Тебя будет очень не хватать».

Чарльз Оливейра и Аллан Насименто Фото: Из личного архива Насименто

Смерть действующего бойца UFC — выходящее из ряда вон событие, такого случая и не вспомнить. Не так давно погибли Фелипе Коларес и Суман Мохтарян, но на тот момент они либо не числились в UFC, либо завершили карьеру в профессиональных смешанных единоборствах. Можно вспомнить Энтони «Рамбла» Джрнсона, который скончался в ноябре 2022 года. В UFC он выступал с 2014 по 2017 год, дважды претендовал на титул, однако оба раза проигрывал Даниэлю Кормье. В 2021 году Джонсон выступил в Bellator, одержал победу, но позже заявил о завершении карьеры из-за болезни. Тогда Рамбл заявил, что если бог позволит, то он вернётся в 2022-м, и дал понять, что есть серьёзные проблемы со здоровьем. Но не вернулся — писали, что у бойца обнаружили неходжкинские лимфомы и гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Ему было 38 лет.

Насименто точно не был бойцом, сопоставимым по уровню или узнаваемости с Джонсоном, и, скорее всего, Аллан не стал бы чемпионом или даже претендентом на пояс, однако его уход — в любом случае печальная новость и напоминание, что жизнь коротка. Иногда даже слишком.