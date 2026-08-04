Брат Хабиба — в шаге от UFC. Кто ещё из россиян может усилить лучшую лигу мира

Последние дни проходят под знаком обсуждения возможного перехода Усмана Нурмагомедова в UFC. Брат Хабиба Нурмагомедова стал свободным агентом, проведя последний бой по контракту с PFL, а Дана Уайт уже подтвердил, что промоушен точно сделает предложение непобеждённому легковесу. По словам Хабиба, новостей об Усмане стоит ждать в скором времени: «Что будет дальше, вы сами увидите, в следующем месяце будут переговоры, очень скоро вы сами узнаете, в какой лиге он продолжит выступать».
Усман Нурмагомедов
Фото: Cooper Neill/Getty Images
Очевидно, что Нурмагомедов — усиление для UFC. Однако за пределами лучшей лиги мира есть ещё несколько россиян, которые способны усилить промоушен. Не будем упоминать Вадима Немкова, хотя, очевидно, это первый кандидат, но, похоже, этого никогда не случится. И не будем перечислять большое количество бойцов, остановимся на четырёх фамилиях.
Сергей Билостенный
Один из самых перспективных российских тяжеловесов прямо сейчас. Сергею всего 30 лет, для бойцов его весовой категории это даже не пик. Однако к этому моменту Билостенный уже накопил достаточно опыта. За всю карьеру он проигрывал лишь Мухумату Вахаеву, но было это давно, нынешнему бойцу UFC Тайреллу Форчуну из-за дисквалификации, и Валентину Молдавскому в близком бою. Зато сейчас Сергей идёт на серии из двух побед нокаутами — над экс-бойцом UFC Карлом Уильямсом и Ренаном Феррейрой, которого недавно считали одним из лучших тяжей за пределами UFC. Бьётся Билостенный зрелищно, всегда ставит на стойку, 10 побед одержаны нокаутом.
Недавно Джо Роган выдал большой комплимент Сергею: «Кто этот парень, нокаутировавший Феррейру? Этот парень чертовски крут. Интересно посмотреть на его бой против ещё кого-нибудь. Он очень хорош. Я смотрел его бой против Феррейры и такой: «Охренеть можно!» Он двигается, как Фёдор [Емельяненко]. Он тренировался с ним? Интересно. Он выглядел настолько доминирующим с самого начала боя. Парень очень, очень крут. Какая скорость! Миру нужен ещё один охренительный большой тяжеловес. Классно, что такой парень есть. Он может конкурировать с любым бойцом». Если учитывать, что с тяжёлым весом у UFC есть проблемы, Билостенный мог бы добавить дивизиону зрелищности и точно претендовал бы на место в топ-10.
Шамиль Мусаев
Широкую известность Мусаев получил в 2024 году, когда ураганом пронёсся по Гран-при PFL в полусреднем весе и выиграл пояс вместе с $ 1 млн. Шамиль по пути снёс крепкого борца Логана Сторли, а потом убрал двух непобеждённых соотечественников — Мурада Рамазанова и Магомеда Умалатова. Три боя из четырёх завершились нокаутами. Тогда только ленивый не отправлял Мусаева в UFC, и он сам об этом рассказывал: «Прежде чем перейти в PFL, я хотел подписаться в UFC. Однако не получилось, и я пошёл в PFL. А так мне каждый день по 5-10 сообщений от разных людей приходит в социальных сетях: «Давай в UFC».
Шамиль Мусаев
Фото: Cooper Neill/Getty Images
Но с тех пор у Мусаева только один бой, и тот завершился первым поражением в карьере — Шамиль проиграл в титульнике единогласным решением судей Рамазану Курамагомедову. А не так давно Мусаев упустил ещё один шанс завоевать пояс, снявшись с боя с Тэдом Джином из-за проблем со здоровьем. Но это всё ещё один из самых устрашающих полусредневесов за пределами UFC — 19-1-1, 12 побед нокаутами, хорош во всех аспектах, защищается от борьбы здорово. Было бы отличное усиление.
Ислам Омаров
2026-й — год, запустивший тенденцию на переходы чемпионов ACA в UFC. Раньше Асланбек Бадаев говорил, что в главной лиге мира не подписывают бойцов из их промоушена, но путь открыл Абубакар Вагаев, оставивший титул в полусреднем весе. Следом пошёл чемпион среднего веса Магомедрасул Гасанов. Следующим на очередь встал Ислам Омаров, недавний король полулёгкого веса ACA. В январе боец в очередной раз защитил пояс и улучшил свой рекорд до 17-0. До решений Омаров доходил лишь пять раз, хотя это базовый боец. По умолчанию Ислама считают лучшим полулегковесом в России, а топ-боец UFC Мовсар Евлоев говорил о соотечественнике так: «Особенно приятно твоё признание, брат. Но я рад, что мне не надо с тобой драться. Легче весь дивизион UFC два раза подряд пройти».
В июле Омаров опубликовал пост, в котором поблагодарил лигу АСА и заявил, что идёт дальше. В интервью «Ушатайке» Ислам отметил, что у него высокие цели — он планирует попасть в UFC, чтобы биться с лучшими бойцами мира. Шансы есть. К тому же Омаров достаточно молод, идёт на серии из шести досрочек, причём четыре боя там были титульными, но ни разу Ислам не зашёл даже в третий раунд. Объективно Омаров дерётся зрелищнее, чем уже подписанные в UFC Вагаев и Гасанов. Такие бойцы, как Ислам, лиге нужны.
Бонус — Биберт Туменов
Возможно, самый зрелищный боец в российских ММА прямо сейчас. Биберт — базовый боксёр, мастер спорта международного класса, и он гарантирует яркий бой с настоящей охотой за нокаутом. Туменов проигрывал только Тимуру Хизриеву (топ PFL) и вышеупомянутому Исламу Омарову. А сейчас Биберт идёт на серии из шести побед, в последних четырёх боях побеждал нокаутами в пределах двух раундов. В октябре у Туменова будет титульный бой с Даудом Шайхаевым.
Биберт Туменов
Фото: ACA MMA
Не так давно Биберт рассуждал об Илии Топурии: «Ты думаешь, что он со мной потянет? Чемпион в двух весах? И что? Как я знаю, у него две руки, с которых он бьёт. У меня тоже две руки, с которых я тоже бью. Неплохо бью. Топурия пропускал? Пропускал. Падал? Можно же этого человека побить, как ты думаешь? Если человек падал. А почему все думают, что Топурия — о, всё? Я тебе покажу как-нибудь, когда время придёт, что Топурия тоже падает. Все мы можем что-то говорить, а Топурия — такой же человек, как и я. Он даже габаритами меньше меня. Если он захочет в первые 10 секунд сразу пойти в размен… Я в боксе много раз так выходил, в первые секунды взрывался, у меня с этим проблем никогда не было, он меня этим не сможет удивить». Если Биберт попадёт в UFC, этот бой захотят увидеть очень многие.
В дальнейшем точно встанет вопрос о возможном переходе в UFC Амру Магомедова, возможно, Муслима Магомедова и Рената Хавалова, растёт молодёжь в лице Уллубия Амиржанова, Михаила Кашурникова, Ильи Фомочкина, подписавшегося в PFL. Но им ещё предстоит проявить себя на длинной дистанции и набраться опыта.