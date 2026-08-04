Брат Хабиба — в шаге от UFC. Кто ещё из россиян может усилить лучшую лигу мира

Последние дни проходят под знаком обсуждения возможного перехода Усмана Нурмагомедова в UFC. Брат Хабиба Нурмагомедова стал свободным агентом, проведя последний бой по контракту с PFL, а Дана Уайт уже подтвердил, что промоушен точно сделает предложение непобеждённому легковесу. По словам Хабиба, новостей об Усмане стоит ждать в скором времени: «Что будет дальше, вы сами увидите, в следующем месяце будут переговоры, очень скоро вы сами узнаете, в какой лиге он продолжит выступать».

Усман Нурмагомедов Фото: Cooper Neill/Getty Images

Очевидно, что Нурмагомедов — усиление для UFC . Однако за пределами лучшей лиги мира есть ещё несколько россиян, которые способны усилить промоушен. Не будем упоминать Вадима Немкова, хотя, очевидно, это первый кандидат, но, похоже, этого никогда не случится. И не будем перечислять большое количество бойцов, остановимся на четырёх фамилиях.

Сергей Билостенный

Один из самых перспективных российских тяжеловесов прямо сейчас . Сергею всего 30 лет, для бойцов его весовой категории это даже не пик. Однако к этому моменту Билостенный уже накопил достаточно опыта. За всю карьеру он проигрывал лишь Мухумату Вахаеву, но было это давно, нынешнему бойцу UFC Тайреллу Форчуну из-за дисквалификации, и Валентину Молдавскому в близком бою. Зато сейчас Сергей идёт на серии из двух побед нокаутами — над экс-бойцом UFC Карлом Уильямсом и Ренаном Феррейрой, которого недавно считали одним из лучших тяжей за пределами UFC. Бьётся Билостенный зрелищно, всегда ставит на стойку, 10 побед одержаны нокаутом.

Недавно Джо Роган выдал большой комплимент Сергею: «Кто этот парень, нокаутировавший Феррейру? Этот парень чертовски крут. Интересно посмотреть на его бой против ещё кого-нибудь. Он очень хорош. Я смотрел его бой против Феррейры и такой: «Охренеть можно!» Он двигается, как Фёдор [Емельяненко]. Он тренировался с ним? Интересно. Он выглядел настолько доминирующим с самого начала боя. Парень очень, очень крут. Какая скорость! Миру нужен ещё один охренительный большой тяжеловес. Классно, что такой парень есть. Он может конкурировать с любым бойцом». Если учитывать, что с тяжёлым весом у UFC есть проблемы, Билостенный мог бы добавить дивизиону зрелищности и точно претендовал бы на место в топ-10.

Шамиль Мусаев

Широкую известность Мусаев получил в 2024 году, когда ураганом пронёсся по Гран-при PFL в полусреднем весе и выиграл пояс вместе с $ 1 млн. Шамиль по пути снёс крепкого борца Логана Сторли, а потом убрал двух непобеждённых соотечественников — Мурада Рамазанова и Магомеда Умалатова. Три боя из четырёх завершились нокаутами. Тогда только ленивый не отправлял Мусаева в UFC, и он сам об этом рассказывал: «Прежде чем перейти в PFL, я хотел подписаться в UFC. Однако не получилось, и я пошёл в PFL. А так мне каждый день по 5-10 сообщений от разных людей приходит в социальных сетях: «Давай в UFC».

Шамиль Мусаев Фото: Cooper Neill/Getty Images

Но с тех пор у Мусаева только один бой, и тот завершился первым поражением в карьере — Шамиль проиграл в титульнике единогласным решением судей Рамазану Курамагомедову. А не так давно Мусаев упустил ещё один шанс завоевать пояс, снявшись с боя с Тэдом Джином из-за проблем со здоровьем. Но это всё ещё один из самых устрашающих полусредневесов за пределами UFC — 19-1-1, 12 побед нокаутами, хорош во всех аспектах, защищается от борьбы здорово. Было бы отличное усиление.

Ислам Омаров

2026-й — год, запустивший тенденцию на переходы чемпионов ACA в UFC. Раньше Асланбек Бадаев говорил, что в главной лиге мира не подписывают бойцов из их промоушена, но путь открыл Абубакар Вагаев, оставивший титул в полусреднем весе. Следом пошёл чемпион среднего веса Магомедрасул Гасанов. Следующим на очередь встал Ислам Омаров, недавний король полулёгкого веса ACA. В январе боец в очередной раз защитил пояс и улучшил свой рекорд до 17-0. До решений Омаров доходил лишь пять раз, хотя это базовый боец. По умолчанию Ислама считают лучшим полулегковесом в России, а топ-боец UFC Мовсар Евлоев говорил о соотечественнике так: «Особенно приятно твоё признание, брат. Но я рад, что мне не надо с тобой драться. Легче весь дивизион UFC два раза подряд пройти».

В июле Омаров опубликовал пост, в котором поблагодарил лигу АСА и заявил, что идёт дальше. В интервью «Ушатайке» Ислам отметил, что у него высокие цели — он планирует попасть в UFC, чтобы биться с лучшими бойцами мира. Шансы есть. К тому же Омаров достаточно молод, идёт на серии из шести досрочек, причём четыре боя там были титульными, но ни разу Ислам не зашёл даже в третий раунд. Объективно Омаров дерётся зрелищнее, чем уже подписанные в UFC Вагаев и Гасанов . Такие бойцы, как Ислам, лиге нужны.

Бонус — Биберт Туменов

Возможно, самый зрелищный боец в российских ММА прямо сейчас . Биберт — базовый боксёр, мастер спорта международного класса, и он гарантирует яркий бой с настоящей охотой за нокаутом. Туменов проигрывал только Тимуру Хизриеву (топ PFL) и вышеупомянутому Исламу Омарову. А сейчас Биберт идёт на серии из шести побед, в последних четырёх боях побеждал нокаутами в пределах двух раундов. В октябре у Туменова будет титульный бой с Даудом Шайхаевым.

Биберт Туменов Фото: ACA MMA

Не так давно Биберт рассуждал об Илии Топурии: «Ты думаешь, что он со мной потянет? Чемпион в двух весах? И что? Как я знаю, у него две руки, с которых он бьёт. У меня тоже две руки, с которых я тоже бью. Неплохо бью. Топурия пропускал? Пропускал. Падал? Можно же этого человека побить, как ты думаешь? Если человек падал. А почему все думают, что Топурия — о, всё? Я тебе покажу как-нибудь, когда время придёт, что Топурия тоже падает. Все мы можем что-то говорить, а Топурия — такой же человек, как и я. Он даже габаритами меньше меня. Если он захочет в первые 10 секунд сразу пойти в размен… Я в боксе много раз так выходил, в первые секунды взрывался, у меня с этим проблем никогда не было, он меня этим не сможет удивить». Если Биберт попадёт в UFC, этот бой захотят увидеть очень многие.

В дальнейшем точно встанет вопрос о возможном переходе в UFC Амру Магомедова, возможно, Муслима Магомедова и Рената Хавалова, растёт молодёжь в лице Уллубия Амиржанова, Михаила Кашурникова, Ильи Фомочкина, подписавшегося в PFL. Но им ещё предстоит проявить себя на длинной дистанции и набраться опыта.