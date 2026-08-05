Что ж ты, Дана, сдал назад? Zuffa Boxing снова меняет стратегию

В начале 2026 года в мировом боксе появился новый сильный игрок – Zuffa Boxing. Компания президента UFC Даны Уайта, по его же собственным словам, пришла «сделать бокс снова великим». Уайт не стеснялся критиковать и ведущие мировые организации, и именитых промоутеров, и даже боксёров, обещая изменить индустрию.

Уайт хотел создать в боксе подобие UFC: понятные весовые категории, понятый рейтинг, один чемпион, лучшие дерутся с лучшими. Никаких промоутеров, которые будут наживаться на боксёрах, никакой кучи поясов, в которых можно запутаться – всё максимально прозрачно. На словах всё звучало довольно красиво, на деле же Дана и его команда столкнулись с целым рядом проблем.

Первая связана со сложностями подписаний по-настоящему звёздных боксёров. Уайт говорил о том, что будет делать ставку на молодых и перспективных спортсменов, но при этом и громкие имена новой лиге тоже нужны. А с ними получается туго, потому что никто не хочет идти в неизвестность, особенно те боксёры, которые либо владеют полноценными поясами чемпионов мира, либо на них претендуют. Переход к Дане Уайту оставит определённый отпечаток на спортсмене, вернуться потом к сотрудничеству с другими промоутерами, с которыми Уайт развязал войну, или же боксировать за пояса чемпиона мира будет крайне сложно. Поэтому далеко не все идут на такие риски, даже за большие чеки, которые предлагает Zuffa Boxing.

Вторая проблема как раз вытекает из первой, а, если быть точнее, даже наоборот. Речь о конкуренции со всем боксёрским сообществом, в том числе с ведущими боксёрскими организациями, которые не были в восторге от появления нового конкурента. И которые, соответственно, начали вставлять Zuffa Boxing палки в колёса. Самый яркий пример – подписание теперь уже бывшего чемпиона мира IBF Джея Опетайи в лигу Даны Уайта.

Австралийский непобеждённый нокаутёр пришёл в Zuffa Boxing как самая большая звезда, ему сразу же дали бой за первый титул лиги. Но в IBF к этому отнеслись, естественно, без энтузиазма: бой с Брэнданом Глэнтаном не был согласован организацией, а сразу после поединка Опетайю лишили пояса IBF, ссылаясь на внутренние документы: мол, объединительные бои чемпион организации может проводить только с WBA, WBO и WBC, а Zuffa Boxing никем не признаётся.

Джей Опетайя Фото: Michelle Farsi/Getty Images

Эта ситуация ещё сильнее ударила по репутации новой лиги и ещё больше обнажила проблему подписания звёздных боксёров. Вероятно, поэтому Дана Уайт переключился на тех, кто имеет в индустрии большое имя, но при этом чья карьера близится к закату. Так, например, ходят разговоры, что Уайт хочет подписать Александра Усика на его «последний танец» и организовать бой с Деонтеем Уайлдером, причём за пояс своей лиги. Хороший сценарий для всех: для Даны, который получит большой бой в свой промоушен, для боксёров, которые прилично заработают, и для зрителей.

Но это всё единичные случаи. Подписывать звёздных боксёров на долгий срок Уайту очень сложно, и ситуация с конкуренцией с ведущими организациями мира не идёт ему на пользу. Поэтому, видимо, оценив все «за» и «против», Уайт сменил риторику и нацелился на «взаимное сотрудничество».

«Мы работаем над этим. Моя цель — организовывать самые лучшие и значимые бои, какие только возможно. И мы попытаемся делать всё необходимое для этого. В каждом случае этот вопрос будет решаться индивидуально с учётом желания бойца и задач, которые он перед собой ставит. Мы попытаемся понять, что можно сделать, чтобы организовывать такие бои», — сказал Дана Уайт.

Получается, что босс Zuffa Boxing решил постепенно отказываться от конкуренции с ведущими мировыми организациями бокса. Конечно, у Даны слишком большое эго, чтобы признать, что ультимативная война против всех ни к чему не привела. Поэтому в формулировках Уайт прикрывается заботой о боксёрах, желанием действовать на благо бокса. Но на деле же ведущие организации, перекрывающие Zuffa Boxing кислород, заставили Дану считаться с собой и пересмотреть своё отношение к индустрии . Интересно, что Уайт довольно быстро нашёл контакт и сумел наладить отношения с IBF – с организацией, с которой он ещё недавно открыто конфликтовал. В предстоящие выходные состоится турнир Zuffa Boxing 10, в главном событии которого пройдёт титульник, но не за пояс лиги, а за титул IBF: в нём сойдутся непобеждённые средневесы Аарон Маккенна и Этиноса Олайя.

Теперь ситуация выглядит так, что Уайт и его компания стремятся стать одной из ведущих организаций мира наряду с WBC, WBA, WBО и IBF. Это не то направление развития, которое обозначал Дана изначально, и не особо понятно, для чего боксу ещё одна организация, когда их и так уже четыре – с огромным количеством поясов, в том числе локальных, и весовых категорий. Любители единоборств привыкли к тому, что у Уайта сложный и упрямый характер, и если он что-то задумал, то идёт до конца. Поэтому сложившаяся ситуация в боксе, где Дана пытается стать большим игроком, выглядит непривычно – будто Уайт идёт на компромиссы, чего с ним практически никогда не случается. От этого интереснее наблюдать за происходящим: куда выведет Zuffa Boxing такое сотрудничество, и нет ли в нём какого-то плана от Уайта.