Охота на медведя и спарринги против Нганну. Говорим с топовым русским тяжем

Один из лучших российских тяжеловесов Денис Гольцов после долго отсутствия наконец-то возвращается в клетку в поединке против непобеждённого представителя Латвии Хасана Межиева. Их противостояние пройдёт в главном карде предстоящего турнира PFL в Вашингтоне. Накануне этого боя мы связались с Денисом и поговорили о его встрече с Владимиром Путиным, охоте на медведя, обсудили крутость Александра Волкова и многое другое.

– Денис Александрович, ваш бой с Хасаном Межиевым должен был пройти изначально 26 июля. На вас перенос поединка сказался негативно?

– В целом не сильно повлияло на подготовку. Даже в каком-то плане… Появилось больше времени для акклиматизации, спокойно здесь подвестись. А с другой стороны, конечно, пришлось перестроить подготовку именно для выхода на пик формы.

– Нет ли значительных проблем со здоровьем, не углубляясь в детали?

– Нет, всё отлично. Приехали заранее. В принципе, время было прийти в себя, разогнаться, подвигаться. Пока всё по плану.

– К поединку против Хасана с кем вы готовитесь?

– С бывшим бойцом UFC Мишей Циркуновым. Он мне всегда помогает, когда я приезжаю перед боем в США в тренировочный лагерь. Миша помогает мне подвестись.

– Вы, как и я, проживаете в Санкт-Петербурге. И меня, честно говоря, расстраивает инфраструктура города. А есть ли что-то, что вас не устраивает в современном Санкт-Петербурге?

– Слушайте, я живу в пригороде, поэтому в центр города не часто приезжаю и, скорее всего, меньше сталкиваюсь с подобными проблемами. Но не могу не отметить, наверное, количество запрещающих, ужесточающих законопроектов (смеётся), которые накладывают определённые финансовые обязательства на людей. Одно из таких – это то, что хотят ввести платный проезд в центр города. Бред полный. Я думаю, что любое управленческое действие, наверное, люди могут оценить сами, если выпишут в одну колоночку, что делают лучше, а в другую колонку напишут всё, что ужесточают, запрещают, ограничивают, на что вводят штрафы. Каждый составит определённую картину. В плане проблем инфраструктуры я не могу быть максимально объективным, поскольку живу за городом.

– Пару лет назад вы активно публиковали фото/видео со стрельбой из оружия. Какой пистолет или автомат вам особенно понравился из тех, что вы держали в руках, и почему?

– Всё автоматическое оружие я держал на полигонах и в рамках, скажем так, определённых выездов, официальных мероприятий. Нечасто бываю на полигоне. Я больше специализируюсь на охоте, поэтому чаще хожу по лесу со своим ружьём. Не могу сказать, что есть любимое, из которого стрелял. Есть то, чем я владею хорошо, и это приносит удовольствие.

Денис Гольцов Фото: Из личного архива Дениса Гольцова

– А на какую дичь обычно охотитесь?

– На кабана, лося. Охотился ли на медведя? Я добывал медведя, но это редкость. У нас в Ленинградской области они есть, но не активные. С начала этого сезона несколько раз шёл охотиться, но никто не выходил ко мне на подкормочную. Не могу сказать, что в этом плане есть результаты. А в целом, конечно, на медведя охотиться – это целая история. Надо посвящать полнедели как минимум, чтобы сходить на него.

– Получается, на медведя тяжелее всего охотиться?

– Да, поскольку он очень аккуратный, осторожный. Это прямо надо знать места, куда он ходит, регулярно отслеживать время его прибытия, чтобы заранее прийти и он не почуял. Это увлекательно. Просто нужно время.

– А с кем-то из представителей ММА-сообщества вы ходили на охоту?

– Я стараюсь с ребятами из зала выбираться, кого, скажем так, привлёк к охоте, кому понравилось и кто приобщился. В целом круг бойцов, спортсменов есть, кто присоединяется. А так стараюсь больше с детьми проводить время на охоте.

– С ними вы тоже на лося и кабана ходите?

– Да, на кабана чаще всего, потому что это охота на вышке, медитации в лесу, прогулки. Сам процесс, нежели результат. Такие семейные традиции.

– В марте вы были вынуждены сняться с боя против Линтона Васселла, который должен был пройти в Испании. В чём была причина?

– Причина простая – шенген выдали через день после самого турнира.

– То есть просто бюрократия?

– Да, есть определённые моменты с получением шенгена для граждан России. Поэтому не получилось так, как планировалось. Были ли проблемы с получением визы в США? Нет, никаких.

– Для вас бой против Хасана будет 46-м в карьере в ММА. Как вам удаётся сохранять мотивацию и нет ли ощущения рутинности происходящего?

– У меня такого ощущения нет, поскольку я бился год назад. И по большому счёту уже хотел бы пару раз выступить до этого. Просто не было ивента, где я мог бы выступить, и момент с визой. За год я уже соскучился по боям, и хочется побиться.

– Есть ли у вас какое-то предпочтение в том, как выступить в бою с Межиевым?

– Вообще никогда не загадываю. Конечно, хотелось бы закончить его раньше, чем проводить всю дистанцию. Всякое бывает. Всё же три раунда не такая большая дистанция, мне всё будет по силам.

– Если допустить, что вы побеждаете Хасана, то кого хотели бы видеть своим следующим соперником?

– Вопрос хороший. Я думаю, что мы будем исходить из того, кто будет свободен, у кого не будет назначено поединков, поскольку ростер небольшой и они все расписаны. Поэтому будем общаться, посмотрим.

– В АСА за последние месяцы тяжёлый вес укомплектовался очень крутыми бойцами. Как смотрите на возможный переход в эту лигу?

– Это не равнозначно, потому что в PFL сумма контракта больше. Если бы это предложение АСА было равным, тогда можно было бы обсуждать (смеётся). ММА – это персональный вид спорта. И у меня есть возможность на более хороших условиях и с более хорошим контрактом выступать. Это самая главная мотивация. Предлагали ли переговоры представители АСА? Нет.

– В PFL чемпионом в тяжёлом весе является Вадим Немков. В чём вы видите своё преимущество в потенциальном поединке с ним?

– Очевидно, у меня преимущество в росте, технике. Тут каждый будет навязывать своё, в чём он хорош, сильнее.

– Допустим, вы побеждаете Межиева. Будете ли бросать Вадиму вызов?

– Необязательно. Сейчас в PFL произошли изменения в руководстве, и сложно что-то прогнозировать, говорить за них. Думаю, после этого боя мы поговорим, пообщаемся, и тогда будет представление, в какую сторону нас ведёт руководство.

– С учётом того, что за вашей спиной уже больше 45 поединков, ваши близкие не говорят с вами о завершении карьеры?

– А они-то почему этот разговор должны заводить? (Смеётся.) Такого не было. Слушайте, не загадываю. Пока всё хорошо, надо биться. Да, настроен чаще драться.

– Одно время вы работали с Фрэнсисом Нганну. Было ли что-то, чем он смог вас впечатлить?

– Конь здоровый, физически крепкий парень с очень длинными руками, который может достать и с дальней дистанции, спокойно себя чувствует. Как показывал себя в борьбе? Технически не сильно был оснащён, только за счёт физики пытался вставать. То есть не было такого, что он какие-то технические действия проводил.

– Как вам кажется, можно ли назвать Александра Волкова лучшим российским тяжем со времён Фёдора Емельяненко?

– В целом да, почему нет? Он в топе UFC, это аргумент.

– Если представить, что Александр завоюет титул UFC, тогда он сможет превзойти Фёдора в ваших глазах?

– Нет, Фёдора тяжело вообще с кем-либо сравнивать. У него был крайне сложный путь, он прошёлся по всем чемпионам и нечемпионам. Там была миссия на выживание. Совершенно разные пути. Нельзя сравнивать такие вещи.

– Не так давно прошёл бой Перейра — Ган. У вас не возникло ощущения, что Алекс Перейра испортил себе имидж, жалуясь на работу Херба Дина?

– Тяжело сказать. Если брать предыдущие бои Перейры, то во всех поединках он шёл вперёд, зарубался и был наглее, подвижнее, смелее. А тут просто не получилось. Я думаю, что в связи с этим он стал искать причины, чтобы оправдать себя, свою медлительность и то, что не смог ничего сделать. Тяжело съехать на судью. Алекс сам ничего не смог, поэтому, скорее всего, бой был более-менее адекватным, объективным.

– Согласны ли вы с тем, что Перейра совершает ошибку, оставаясь в тяжёлом весе?

– Здесь нужна адаптация. Очень тяжело заскакивать в новую весовую категорию на высоком уровне. Местами прокатывает, но даже Джону Джонсу тяжеловато было, он был более медленным, не таким подвижным. И это со стороны прямо бросается в глаза. Нужно время.

– В августе пройдёт бой Махачев — Гарри. Каков ваш прогноз на этот поединок?

– Я, конечно, болею за Ислама, чтобы он продолжил свою победную серию. Поэтому считаю, что победа будет за ним, досрочная.

– В случае победы можно ли будет включить Махачева в топ-3 величайших бойцов в истории ММА?

– Да, конечно.

– Есть ли шансы у Ислама подняться в средний вес и забрать пояс?

– Тоже вопрос адаптации. Нужны такие поединки, чтобы прочувствовать вес, ощутить опасность и свои навыки, а после уже на топов выходить.

– У вас есть джерси с автографом Александра Овечкина. А можете рассказать, когда и при каких обстоятельствах его получили? Может, пообщались?

– Нет, пообщаться не удалось. Это была обычная игра «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ. И я посетил матч в рамках финала Гран-при PFL в тяжёлом весе. Нас как бойцов пригласили на эту игру, посидеть и посмотреть на хоккей. Атмосфера была приятной, хорошо раскрученный вид спорта, который может служить примером популярности и раскрутки таких матчей.

Денис Гольцов Фото: Из личного архива Дениса Гольцова

– На UFC 329 состоялось возвращение Конора Макгрегора. После увиденного как думаете, стоит ли Конору уйти из ММА?

– Сейчас Конор просто пытается выжать максимум пороха из пороховниц. Поэтому ещё два примерно таких же боя может провести, а потом спуститься в организацию пониже (улыбается). Сейчас он старается максимум извлечь из своего имени, вопрос о спортивных результатах не стоит. Он всё, что мог, показал. А так в целом, думаю, мы его ещё увидим. Я вообще спокойно посмотрел бы его следующий поединок, особенно если это лёгкие веса.

– В 2018 году вы выступили на турнире S-70. Тогда же вас поздравил с победой Владимир Путин. Был ли у вас с ним разговор и если да, то о чём?

– Нет, пообщаться ни у кого не получилось, всё максимально быстро происходило. Он вышел, наградил. Надо отдать должное – он до трёх часов ночи смотрел все бои. До конца досидел, потом наградил, поздравил всех, молодец. Пересекались ли мы после? На турнирах по самбо, где я выступал. Но персонального общения с ним не было.

– Блиц! Самое светлое воспоминание из детства?

– Наверное, время, проведённое в деревне, самое счастливое. С самого рождения каждое лето туда ездил.

– Роналду или Месси?

– Месси, однозначно. Исключительно по человеческим качествам, по поведению.

– Лучшее место в Санкт-Петербурге, кроме дома?

– Дворцовая набережная, Стрелка Васильевского острова. Тоже такие приятные воспоминания, летние прогулки.

– «Бандитский Петербург» или «Брат»?

– «Брат», однозначно.

– Достоевский или Пушкин?

– Пушкин.

– Лучший боец в истории ММА?

– Джон Джонс.

– В культовом голливудском фильме «Бойцовский клуб» персонажи обсуждали, с кем из выдающихся исторических личностей им хотелось бы подраться. А с кем хотели бы подраться вы?

– Слушайте, ну, наверное, это кто-то из первопроходцев, из Strikeforce, кто начинал. К примеру, Рэнди Кутюр, серьёзные бойцы с хорошим бэкграундом в виде крутой любительской карьеры.