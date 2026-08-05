Первый после Майка Тайсона. Юный Итаума в шаге от великого чемпионского достижения

29 августа в Лондоне 21-летний Мозес Итаума должен встретиться с экс-претендентом на титул Филипом Хрговичем в своём 15-м поединке в профессионалах. За несколько недель до поединка стало официально известно, что на кону в этом бою будет стоять вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF.

Как развивалась ситуация? Поединок Итаумы с Хрговичем был анонсирован в конце июня, а спустя неделю стало известно, что Александр Усик освобождает все пояса. Мозес занимает третье место в рейтингах IBF, WBO и WBC и первое — в рейтинге WBA, так что он был вправе претендовать на любой из поясов, однако вакантным остался только титул IBF. Организация объявила, что обязательным претендентом будет Фрэнк Санчес, и санкционировала титульник кубинцу с Итаумой, но не учла, что у британца уже был бой. Логично, что Мозес предложение отклонил: «Бои против Фрэнка Санчеса, Мурата Гассиева и Даниэля Дюбуа остаются в планах. Это вопрос времени. Однако сейчас у меня назначен бой с Хрговичем, и у Санчеса, как я понимаю, тоже есть соперник. У нас у всех есть бои, но в конце концов мы подерёмся друг с другом».

Мозес Итаума Фото: James Fearn/Getty Images

Однако уже 4 августа IBF объявила, что бой Итаума — Хргович будет титульным, а Санчес остаётся в статусе обязательного претендента . Промоутер Фрэнк Уоррен объяснил ситуацию: «Мы выплатили Санчесу определённую сумму. Сказали ему: «Кто бы ни победил в этом бою, ты ничего не потеряешь и получишь возможность оспорить титул в поединке с победителем». Пожалуй, оптимальное решение для всех.

Более того, Итаума получает исторический шанс. На момент поединка с Хрговичем Мозесу будет 21 год 8 месяцев, и он может стать самым юным чемпионом мира со времён исторического рекорда Майка Тайсона , которому было 20 лет 4 месяца, когда он завоевал титул. Это случилось в ноябре 1986 года, почти 30 лет назад. А сам Тайсон превзошёл достижение Флойда Паттерсона, который в 1956-м стал чемпионом мира в возрасте 21 года 11 месяцев. У Итаумы есть возможность войти в историю с великим достижением, несмотря на то что он не обойдёт Тайсона.

Майк Тайсон Фото: Mike Coppola/Getty Images

Причём Итаума начал профессиональную карьеру лишь в январе 2023 года, то есть до первого титульника прошло чуть больше трёх лет. За это время Мозес набил рекорд 14-0, 12 раз победил досрочно, в последних боях уничтожил Диллиана Уайта и Джермейна Франклина. Уайт до встречи с Итаумой проигрывал только Энтони Джошуа, Тайсону Фьюри и Александру Поветкину, но все они возились дольше, чем юный британец. А Франклин уступал Джошуа и Уайту, однако никто его не финишировал. Итаума сделал это за пять неполных раундов, хотя целенаправленно за финишами не гонится. После победы над Уайтом Мозес даже расстраивался: «Люди думают, что я всегда хочу нокаутировать соперника. Это не так. Я очень расстроился, когда бой против Диллиана закончился. Поймите, я проходил тренировочный лагерь. 14 недель! Мне не хочется после этого выходить на один раунд. Идеальный расклад – пять‑шесть раундов. Нет, конечно, если бой останавливают в первом – пусть, за большее в таком случае всё равно не заплатят. Но я так долго тренировался не для того, чтобы оформить нокаут в первом раунде. Иначе не убивался бы на беговой дорожке».

Несмотря на то что Итаума не побьёт рекорд Тайсона, известный тренер Тедди Атлас, который работал с Майком, считает, что Мозес в свои годы сильнее, чем версия американца того же возраста: «Итаума отличается от Тайсона тем, что он более разносторонний. Он больше умеет. Он может боксировать, может контратаковать. Я видел, как он ставил ловушки для соперников. Он может пойти рубить соперника, может устроить грязную драку, боксировать на ближней дистанции, бить по корпусу, бить в голову и связывать удары в комбинации. Тайсон был более одномерной, хотя и очень хорошей машиной для убийства. Майк действовал агрессивно и расчётливо, создавая ситуации, в которых мог использовать своё преимущество в скорости и мощи. Он уклонялся от ударов и наказывал соперника за промахи. Но всегда было более-менее понятно, что он будет делать. Самое большое их сходство — скорость и мощь. Итаума — один из первых супертяжеловесов со времён Тайсона, о котором я могу сказать, что он демонстрирует то же сочетание скорости и мощи. Тайсон стал легендой благодаря именно этому сочетанию скорости, мощи и ярости — больше ни у одного супертяжа этого не было. Соперники его боялись. Итауму тоже начинают побаиваться — возможно, не столько из-за того, как он атакует, сколько из-за его таланта».

Потихоньку об Итауме узнаёт всё больше фанатов, у него есть потенциал стать суперзвездой и доминирующим чемпионом в супертяжах на долгие годы. Сейчас Мозес в шаге от того, чтобы впервые примерить корону чемпиона. Вполне вероятно, предстоящий поединок с Хрговичем откроет новую эпоху в супертяжёлом весе.