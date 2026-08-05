«Собираюсь побить все рекорды». Чего ещё может достичь Махачев в UFC

В ночь на 16 августа в Филадельфии пройдёт турнир UFC 330. В главном событии вечера выступит действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев, которому предстоит дебютная защита титула. Соперником россиянина станет Иан Гарри, первый номер рейтинга дивизиона. В преддверии поединка Махачев заверил, что не планирует уходить из спорта после этого боя, а также заявил, что планирует упрочить своё наследие: «Кто-то сказал, что я завершу карьеру после этого боя. Это фейковые новости, это неправда. Я хочу продолжать. Мне очень нравится ощущать себя в форме, нравится работать над собой. За пределами спорта такого чувства нет. Я хочу продолжать драться и собираюсь побить все рекорды. Будет ли достаточно 20 побед подряд? Надо убедиться, чтобы мои рекорды никто и никогда не перекрыл. Сейчас Мовсар идёт на серии из 10 побед, он тот же монстр. Но я не держу в голове все свои рекорды, для этого есть журналисты».

В прошлом году Махачев уже вошёл в историю как первый россиянин, завоевавший два пояса UFC, а также стал 11-м бойцом, выигрывавшим титул в двух дивизионах. На счету Ислама ещё ряд рекордов : самая продолжительная победная серия в лёгком весе UFC (14), наибольшее число титульных побед (5) и защит пояса (4) в этой же весовой категории. Но перед Исламом есть ещё ряд рекордов, которые он может повторить или превзойти в дальнейшем. Либо хотя бы приблизиться.

Ислам Махачев Фото: Yuki Iwamura/AP/ТАСС

В первую очередь, это самая длинная победная серия в истории UFC . Победив Джека Делла Маддалену, Махачев дошёл до цифры 16 — это повторение абсолютного рекорда, который принадлежал Андерсону Силве. Победа над Гарри выведет Ислама на чистое первое место. Из действующих бойцов нет никого, кто хотя бы входит в десятку лучших по этому показателю.

Кроме того, очередной успех будет означать, что Махачев оформит защиты пояса в двух весовых категориях. Чемпионами в двух дивизионах становились 11 человек, но вот защищали титулы в обоих весах только четверо: Генри Сехудо, Даниэль Кормье, Джон Джонс и Аманда Нуньес. А среди них только бразильянка оформляла больше одной защиты в двух дивизионах, так что если Ислам и правда планирует задержаться и защищать пояс, то может и обойти всех остальных чемпионов.

К чему Махачеву стоит стремиться, так это к накоплению титульных побед. Сейчас их шесть, ожидается седьмой бой за пояс. Чтобы войти хотя бы в топ-10, нужно одержать восемь побед в боях за титул, рекорд тут у Джонса — 16 . Если брать только полусредний вес, то ещё две титульные победы заведут Ислама в топ-5 в истории дивизиона. Кроме того, сейчас Махачев входит в топ-10 бойцов в истории UFC по количеству побед сабмишенами. Ещё одна такая победа выведет россиянина на седьмое место.

Среди бойцов из России, выступавших и выступающих в UFC, Махачев давно закрепился в качестве лидера по многим показателям : больше всех побед (17), больше всех финишей (11), больше всех сабмишенов (8), самая длинная победная серия (16), больше всех титульных побед (6). Вскоре Ислам может накопить больше всех боёв среди россиян — сейчас 18, а рекорд принадлежит Денису Сиверу (21). И можно сравняться по бонусам с Хамзатом Чимаевым — у Борза их семь, а у Махачева шесть.

Ислам Махачев Фото: Yuki Iwamura/AP/ТАСС

Если Ислам победит Гарри, то почти наверняка сохранит за собой первую строчку в рейтинге pound-for-pound. По общему количеству дней на вершине P4P Махачев уже вышел на второе место, обойдя Деметриуса Джонсона. Ислам лидирует суммарно уже более 860 дней. До Джона Джонса с его 1700 с лишним днями очень далеко, но упрочить отрыв и пробить 1000 дней на троне вполне реально .

После победы Махачева над Делла Маддаленой в ноябре прошлого года Дана Уайт отдал должное российскому бойцу: «В зависимости от того, что мы с ним будем делать дальше, от того, что будет происходить, этот парень движется в сторону разговоров о величайшем бойце всех времён». Сможет ли Ислам сделать ещё один шаг и приблизиться к этому статусу?