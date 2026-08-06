Царукяну дали опасного нокаутёра-анимешника. Титульник ещё дальше от Армана?

В UFC сделали сразу несколько громких анонсов. Так, в главном событии турнира UFC 331, который состоится в ночь с 19 на 20 сентября, пройдёт титульный реванш в наилегчайшем весе между Джошуа Ваном и Александром Пантожей. Но для российских фанатов больше интересен другой анонс: на этом же турнире в клетку наконец-то вернётся второй номер лёгкого веса Арман Царукян. Увы, ему снова не дали ни бой за пояс, ни хотя бы претендентский поединок – Царукян встретится с Маурисио Руффи.

Арман продолжает находиться в опале в UFC. Дана Уайт никак не может простить Царукяну срыв титульного поединка с Исламом Махачевым, хотя с того момента прошло уже более полутора лет. Сначала Арман долгое время просто не мог получить бой в лиге, поэтому увлёкся выступлениями в борьбе и по правилам грэпплинга. В ноябре 2025 года Арман всё же получил назначение, в соперниках у него оказался Дэн Хукер, который тогда занимал шестое место в рейтинге, и Царукян его без проблем переехал.

Но сохранённая первая строчка не помогла Царукяну оказаться в титульных раскладах лиги. Из-за паузы у Илии Топурии бой за временный пояс дали ветерану Джастину Гейджи и Пэдди Пимблетту, а что было дальше вы прекрасно знаете. Арман же всё это время просто наблюдал со стороны за тем, как другие бойцы дерутся за временный пояс, за пояс BMF и, наконец, за основной пояс.

После того как всё утряслось и в дивизионе сменилась власть и наступила пауза, казалось, что Арман может получить большой поединок. Конечно, Царукян рассчитывал на титульник, но Гейджи и Топурия выбыли на неопределённый срок, поэтому вариант с боем за пояс отпал. Российский боец неоднократно говорил, что не собирается ждать их возвращения и готов подраться с любым соперником, чтобы не простаивать. Арман намекал на реванш с Чарльзом Оливейрой, и это был бы отличный поединок для Царукяна. Бразилец сейчас владеет поясом BMF, и завоевание этого хоть и не самого значимого, но титула повысило бы котировки Армана и интерес к поединку с ним со стороны других бойцов. Многие инсайдеры сообщали, что реванш Царукяна и Оливейры состоится как раз на турнире UFC 331, но…

В итоге Арман подерётся с другим бразильцем – Маурисио Руффи. И это очередной бессмысленный и рискованный с точки зрения рейтинговых раскладов бой для Царукяна. Свой предыдущий поединок он уже проводил против парня не из топ-5, хотя находился на тот момент на первой строчке в рейтинге. Теперь Арман подерётся с Руффи, который по новой системе определения рейтинга располагается на 10-м месте, а по старой – на седьмом.

Нужно ли говорить, что для Царукяна это шаг назад? Бой с Оливейрой выглядел логичным со всех сторон: второй номер против третьего в отсутствие чемпиона и Топурии, располагающегося на первой строчке, – это было бы большим событием для дивизиона, и поединок вполне мог бы носить претендентский статус. Кто больше достоин титульника, чем Арман и Чарльз? Более того, учитывая долгий простой Гейджи, который собирается возвращаться в клетку только в следующем году, Царукян и Оливейра могли бы даже разыграть временный пояс.

Но вместо этого Арману снова дали бой, от которого ему ни горячо ни холодно . Единственный плюс для Царукяна – сам факт того, что он снова проведёт бой. Удивительно, как руководство лиги может мариновать здорового бойца, жаждущего выступать: с прошлого ноября Арман находится в простое, хотя, судя по его активным схваткам в борьбе и грэпплинге, со здоровьем и с желанием у Царукяна полный порядок. Однако руководство промоушена продолжает наказывать Армана и закрывать глаза на все его заслуги.

Бой с Руффи несёт одни риски. Что Арман получит в случае победы? Абсолютно ничего. Он сохранит за собой вторую строчку в рейтинге, но вряд ли его претензии на пояс станут весомее. Те же Илия Топурия, Чарльз Оливейра, Пэдди Пимблетт и, возможно, даже Макс Холлоуэй будут котироваться в титульной гонке выше. Да и победу эту ещё нужно добыть. При всём уважении к пробитому и постаревшему Дэну Хукеру, Руффи соперник куда более опасный. Бразильца считали одним из главных проспектов дивизиона, когда он одержал три яркие победы на старте выступлений в UFC, а в бою с Бобби Грином он оформил нокаут года. Затем Маурисио неожиданно для многих проиграл Бенуа Сен-Дени, что остановило его титульный поход, однако бразилец уже успел закрыть эту неудачу двумя нокаутами в поединках с Рафаэлем Физиевым и Майклом Чендлером. У Маурисио рекорд в лиге 5-1, четыре победы из пяти он одержал нокаутами, а всего в активе бразильца 13 нокаутов в 14 выигранных боях. Он дерётся максимально зрелищно и при этом является большим фанатом аниме, что роднит его с Исраэлем Адесаньей.

Безусловно, все эти расклады несправедливы по отношению к Арману. Да, у Царукяна был шанс подраться за пояс, и он сам его упустил. Но это спорт, в котором от травм никто не застрахован. Сколько ещё российского бойца будут учить жизни, известно только Дане Уайту, но что есть, то есть. Арман получил бой, и задача вполне ясна: выйти, сделать свою работу, добыть победу и снова заявлять о своих титульных амбициях.