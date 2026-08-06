Джейк Пол — капризный ребёнок единоборств. На что он готов пойти ради детской мечты?

Джейк Пол – человек, который переворачивает индустрию единоборств. Пожалуй, с каждым его шагом всё сложнее с этим спорить. А ведь изначально даже мечты американца о профессиональном боксе выглядели наивными и детскими. но теперь с ним вынуждены считаться, а многие выражают уважение без сарказма и шуток. При этом развивает Джейк не только джентльменский вид спорта. Он взялся и за смешанные единоборства. Причём идёт с козырей. Сначала создал собственный промоушен, а теперь поглотил одного из крупнейших игроков рынка. И постоянно заявляет о желании стать реальным конкурентом для UFC и Даны Уайта. Правда, пока многие шаги Пола выглядят как детские капризы, на которые американец тратит огромные деньги. Но в перспективе это может привести к очень крутым последствиям: и для него, и для спорта.

Пока Пол ведёт себя в полном соответствии со своим прозвищем. Он – Трудный ребёнок. Временами очень старательный и прилежный. Но в основном – капризный, шумный и скандальный. Любит конфликтовать, вести трэш-ток. И главное – крайне нетерпеливый. Сразу после попадания в профессиональный бокс Джей говорил о желании стать чемпионом мира и провести самые громкие возможные поединки. А с промоушеном MVP в его первозданном виде Пол решил не развиваться планомерно. Он просто вложил огромные деньги и присоединил к лиге готовую инфраструктуру. Можно практически не сомневаться, что речь идёт именно о поглощении. Да, формально это решили назвать слиянием. Однако с первого же турнира PFL после этого события стало понятно, что роль Трудного ребёнка – флагманская .

Детское поведение Джейка было заметно ещё во времена создания MVP. Достаточно просто посмотреть, как и из кого формировался самый первый кард. Пол напоминал ребёнка в магазине с игрушками. Он попытался схватить всё, до чего только мог дотянуться. Там и Фрэнсис Нганну, и Джина Карано. Не смутило начинающего управленца даже то, что половина бойцов – после долгого простоя. А у некоторых отсутствие оказалось даже слишком долгим. Но Джейку было важно не это. Он смотрел на имена. Как ребёнок – на вывески и крутые названия. И первым своим заходом Пол остался абсолютно доволен.

Фрэнсис Нганну и Джейк Пол Фото: Cooper Neill/Getty Images

Останавливаться на этом Джейк не захотел. Но и ждать не стал. Мог спокойно и без спешки развивать свой бизнес. Однако просто заплатил деньги и объединил свои усилия с PFL. А если говорить вернее, то подмял очень крутой промоушен под себя. Не верите? Достаточно было просто посмотреть на поведение Пола. Он постоянно появлялся в клетке, расхаживал с важным видом, общался с бойцами. И всем видом показывал, что теперь именно он будет принимать самые важные решения. Чего только стоит разговор с Усманом Нурмагомедовым. Россиянин попросил бонус, а Джейк пообещал ему целый автомобиль. Правда, за победу нокаутом в следующем поединке…

Джейк горит своим делом. Действительно, как ребёнок. И это проявляется в мелочах. Присмотритесь к гримасе Пола после того, как Усман заявил, что «хочет посмотреть на то, сколько ему дадут в UFC и в объединении PFL с MVP. Американец даже не попытался быть хладнокровным. Он скривил такую мину, что сразу стало понятно: слова Нурмагомедова ему не понравились . И не стоит особо удивляться, если теперь Джейк приготовит максимально «жирный» контракт. А всё потому, что он не любит быть вторым и слышать подобные фразы.

И именно подобный подход может принести Полу желаемый результат. Джейк – это не расчётливый Дана Уайт, который каждый свой шаг может перевести в доллары. Он эмоционален, эксцентричен, своеобразен. Но от этого лишь более интересен публике. А главное – им движет не жажда заработка. С деньгами у Пола давно всё в полном порядке. Он гонится за мечтой, детским желанием стать «королём» и управлять своей империей. И пока у Джейка это очень даже неплохо получается. Конечно, впереди предстоит много работы, которая и станет индикатором успешности задумок Трудного ребёнка. Однако есть ощущение, что он может пойти очень далеко.