Сползшие шорты спасли Царукяна от поражения? Разбор необычной истории

В UFC сорвался очень громкий поединок. Организация готовила реванш Армана Царукяна и Чарльза Оливейры. Правда, бразилец выйти в клетку не сможет. Его заменит соотечественник Маурисио Руффи. Многие фанаты очень сильно хотели увидеть второй поединок. А всё потому, что первый получился не самым однозначным. Завершился он лишь раздельным решением в пользу Армана. По ходу боя Царукян был близок к тому, чтобы проиграть досрочно. Более того, прошло уже столько времени, а тот поединок по-прежнему остаётся обсуждаемым. И последние реакции на события, которые происходили по ходу боя, лишь подливают масла в огонь.

Любопытным мнением поделился Дастин Порье. Он выразил уверенность, что победил Арман буквально чудом. Помогли это сделать… шорты. Именно такую позицию занял американец: « Послушайте, это был близкий бой, у них была проблема с шортами, которая спасла Армана . Не знаю, почему никто не говорит об этом. Как парень, который знает, как облажаться с «гильотиной», могу сказать, что Оливейра закрыл бы «гильотину», если бы шорты у Армана не сползли. Шорты сползли, и это дало ему возможность выйти из гарда Чарльза. Чарльз закрыл гард и набросил «гильотину», Арман начал отталкивать его бёдра, и шорты Царукяна сползли, что дало ему возможность выйти из гарда Чарльза и спасло его».

После такого высказывания, конечно, стоит более внимательно посмотреть поединок и вникнуть в хронологию событий, а также проанализировать происходящее. Итак, внимательно наблюдаем. 25-я секунда поединка. Чарльз делает подсечку, после чего Царукян оказывается на канвасе. Оливейра набрасывает «гильотину», находясь лицом к лицу с Арманом. Любопытно, что уже в этот момент начинает бросаться в глаза одна странная деталь. Резинка у шорт Царукяна не плотно прилипает к телу, а выглядит довольно свободной. Как на человеке, который изрядно похудел из своей привычной одежды.

Арман Царукян — Чарльз Оливейра Фото: Кадр из трансляции

Буквально через несколько мгновений камера выхватывает тело Чарльза в таком же положении. Только на нём шорты не болтаются. 55-я секунда. Оливейра встаёт вместе с Царукяном, затем совершает прыжок и закрывает ещё более плотную «гильотину». В сам момент боя могло показаться, что это конец. Лицо Армана становится пунцовым. Видно, как сильно ему тяжело. Он начинает стаскивать с себя ноги Оливейры. А вместе с ними предательски для бразильца слезают и шорты . Естественно, так Царукяну становится намного проще избавиться от плотного захвата. Ноги бразильца держались на теле Армана крепко, в жёстком замке. Но помогли шорты, вместе с которыми этот захват и начал рассыпаться.

Арман Царукян — Чарльз Оливейра Фото: Josh Hedges/Getty Images

65-я секунда. Лицо Армана искажено гримасой боли. А шорты полностью спущены . И в этот момент ноги Оливейры просто разжимаются. Это позволяет Царукяну перевернуться в более удобную позицию. 70-я секунда боя. Шорты Армана буквально висят у него на коленях. Однако самое важное – в другом. У Чарльза спал замок. Он удерживает оппонента ногами, но слишком низко.

Арман Царукян — Чарльз Оливейра Фото: Кадр из трансляции

Проходит ровно две секунды – и Оливейра переходит в фулл-маунт. Но, если говорить откровенно, выигрышная позиция уже потеряна. Да, получается выбрасывать локти сверху, Арману тяжело. Однако Царукян справился с главной задачей. Он пережил тяжелейшую «гильотину». И, видимо, не без хитрости. Похоже, шорты Армана изначально были либо больше необходимого размера, либо с плохой резинкой. Почему складывается такое впечатление? Мы видим огромное количество поединков с похожей борьбой и даже более ожесточённой. Но при этом ни у одного из бойцов шорты не оказываются на одном уровне с коленями.

Складывается впечатление, что Армана действительно спасла хитрость. Возможно, она заключалась в шортах с сюрпризом. А может быть, Царукян просто смог настолько сильно давить на колени Чарльза, чтобы стянуть их с себя вместе с амуницией. Но факт остаётся фактом. Арман был на волоске от поражения. И всё-таки «выжил». Ещё и победу забрал раздельным решением судей. Кажется, что самым справедливым выходом в этой ситуации действительно был бы реванш. И есть ощущение, что там проверять шорты Царукяна будут намного более тщательно.