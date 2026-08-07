Год апсетов. Почему в UFC больше не работают прогнозы

Ещё несколько лет назад большинство титульных боёв UFC выглядело относительно предсказуемо. Чемпион проводил две-три защиты, уверенно проходил претендентов, а главные интриги сводились к тому, сможет ли андердог дотянуть до решения судей. Но к 2026 году всё изменилось. Сенсации происходят почти каждый месяц, фавориты проигрывают один за другим, а букмекеры всё чаще оказываются бессильны. Современная UFC становится организацией, где статус уже почти ничего не гарантирует.

Одним из первых по-настоящему громких апсетов года стало поражение Хамзата Чимаева. Многие восхищались его аурой непобеждённого чемпиона среднего веса, способностью оказывать давление бескомпромиссного масштаба. На серии из 15 побед казалось, что остановить его практически невозможно. Однако один вечер полностью изменил эти представления. Чимаев неожиданно уступил андердогу Шону Стрикленду, напомнив, что даже самые доминирующие бойцы сегодня уже не выглядят непобедимыми.

Это событие могло показаться случайностью, но летом последовало ещё более громкое потрясение. Непобеждённый чемпион в лёгком весе и абсолютный фаворит Илия Топурия уступил Джастину Гейджи. Испанец считался практически идеальным бойцом. Безупречная ударная техника вместе с борцовскими навыками, высокий бойцовский IQ, уверенность в себе. Казалось, впереди его ждёт долгая эпоха доминирования. Но Гейджи понадобилось всего несколько точных попаданий заготовленным апперкотом, чтобы разрушить этот сценарий. В очередной раз выяснилось, что возраст, прошлые поражения и разговоры о завершении карьеры в UFC значат гораздо меньше, чем один удачно проведённый вечер .

Хамзат и Илия – это только самые яркие недавние примеры. В конце прошлого года произошёл ещё один грандиозный апсет. Явный фаворит реванша с Петром Яном Мераб Двалишвили проиграл россиянину единогласным решением. До этого боя в течение года грузинский спортсмен трижды защитил пояс, победив Умара Нурмагомедова, Шона О'Мэлли и Кори Сэндхагена. Казалось, что эпоха доминирования Мераба в легчайшем весе будет продолжаться ещё долго, а его фирменный темп, борьба и выносливость выглядели практически неразрешимой задачей для любого соперника. Именно поэтому поражение Двалишвили стало для многих шоком: чемпион, которого ещё недавно называли едва ли не самым надёжным фаворитом UFC, неожиданно потерял пояс.

В связи с этим встаёт закономерный вопрос. Что вообще происходит с UFC?

Дана Уайт Фото: Rob Kim/Getty Images for Fanatics2

Во-первых, разница между элитой и остальной частью дивизиона стремительно сокращается. Если 10 лет назад чемпион зачастую превосходил претендента практически во всех аспектах, то сегодня даже бойцы из второй половины рейтинга обладают универсальным арсеналом. Все умеют бороться, защищаться от тейкдаунов, работать первым номером и перестраиваться прямо по ходу поединка. Этот фактор делает возможным стремительное появление новых претендентов.

Раньше можно было сказать: этот ударник не справится с борьбой или этот борец не выдержит в стойке. Сейчас подобные прогнозы всё чаще оказываются ошибочными. Хороший пример – полусредний вес. Несколько лет назад дивизион выглядел полностью зависимым от борьбы – им правили базовые борцы вроде Камару Усмана, Колби Ковингтона и Гилберта Бёрнса. Сегодня здесь побеждают совершенно разные стили. Кто-то разбирает соперников джебом, кто-то постоянно меняет стойки, кто-то выигрывает за счёт давления и объёма работы. Универсальность стала обязательным условием, а не преимуществом .

Джон Джонс Фото: Jed Jacobsohn/Zuffa LLC/Zuffa LLC

Вторая причина – развитие аналитики. Сегодня команды подходят к подготовке совсем иначе, чем ещё несколько лет назад. Каждый бой разбирается дотошно: где соперник чаще пропускает, как реагирует на давление, в какие моменты устает, после каких комбинаций пытается перевести бой в партер. Если раньше чемпион мог годами побеждать за счёт одного и того же набора сильных сторон, то теперь его привычные решения изучены до мелочей. Любая закономерность рано или поздно превращается в уязвимость.

И наконец, третья причина – календарь UFC. Организация проводит турниры практически каждую неделю. Чемпионы и претенденты вынуждены выступать чаще, чем раньше, а восстановление становится всё более сложной задачей. Добавьте сюда постоянные перелёты, медиаобязательства, весогонки и давление социальных сетей – и станет понятно, почему даже лучшие бойцы мира всё чаще проводят далеко не идеальные вечера. Ошибки начинают накапливаться. Психология тоже играет всё большую роль.

После каждого громкого апсета остальные бойцы начинают понимать, что непобедимых больше нет. Когда Алекс Перейра проигрывает, Топурия проигрывает, Макгрегор возвращается неудачно, а другие суперзвёзды испытывают серьёзные проблемы, претенденты выходят в октагон уже без прежнего уважения к именам. Они идут побеждать, а не просто проверять себя. В итоге меняется и восприятие турниров зрителями.

Раньше главный вопрос звучал так: сможет ли претендент удивить? Теперь – защитит ли фаворит собственный статус. Именно поэтому сегодня всё сложнее делать уверенные прогнозы. Дело не в том, что эксперты стали хуже разбираться в смешанных единоборствах. Просто сама UFC изменилась.

Организация постепенно пришла к ситуации, когда в топ-15 каждого дивизиона собраны бойцы примерно одного уровня. Разница между ними всё чаще определяется не классом, а конкретным вечером: кто лучше восстановился после весогонки, быстрее прочитал соперника, удачнее попал первым или спокойнее пережил стартовые минуты.