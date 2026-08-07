Реванш Вана и Пантожи — недооценённая история. В нём есть драма и душа UFC

В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе, США, состоится огненный номерной турнир – UFC 331. В главном событии вечера фанатов смешанных единоборств ждёт титульный поединок. Свой чемпионский пояс будет защищать молодая звезда лиги Джошуа Ван. Ему будет противостоять бразилец Александр Пантожа. Парней ждёт долгожданный реванш. Первый поединок получился драматичным и разочаровывающим для всех, кроме мьянманца и его фанатов. Бой продлился всего 26 секунд. А закончилось всё из-за жуткой травмы южноамериканца. Естественно, осталось чувство недосказанности. И теперь у парней будет прекрасная возможность снять все вопросы в октагоне.

Почему от поединка такие большие ожидания? На данный момент это два лучших представителя наилегчайшего веса на планете. И, естественно, их история не выглядит законченной. Во-первых, поединки, которые заканчиваются травмами, это всегда несчастный случай. Да, Джошуа уже доказал, что он в полном порядке. Но важно напомнить, что именно Пантожа подходил к первому бою фаворитом. И начал он резво. Просто не повезло обрушиться всем весом на руку. Теперь же Александр горит желанием доказать всему миру, что то была просто случайность. Во-вторых, если бразилец победит, есть возможность вывести парней на трилогию. И тогда можно раскрутить очень интересное противостояние, которое вновь привлечёт большой интерес к наилегчайшему весу.

Интересен поединок и с точки зрения того, насколько долго Ван сможет проходить все эти проверки на прочность. Важно напомнить, что молодому чемпиону всего 24 года . И он уже успел оформить первую защиту чемпионского пояса. Джошуа раз за разом списывали. Ему предрекали поражения в противостояниях с Брэндоном Ройвалом, Пантожей, Тацуро Таирой. А он выходил и доказывал, что даже в столь молодом возрасте уже может быть доминирующим чемпионом. Однако стоит отметить, что всё не так однозначно. С Ройвалом парни закатили «Бой года», который мог развернуться и в другую сторону, с Пантожей зарешала травма бразильца, с Таирой было очень непросто по ходу стартовых раундов. У фанатов Вана есть поводы для тревоги перед реваншем.

Джошуа Ван Фото: Michelle Farsi/Zuffa LLC

Ещё один момент, который связан с мьянманцем – его зрелищная манера ведения боя. Поединки Джошуа – всегда праздник для фанатов. Он наносит большое количество ударов, классно работает в стойке. А лица оппонентов зачастую превращаются в кровавую маску. Например, можно вспомнить недавний поединок с Таирой. Сначала Ван не справлялся с борьбой оппонента. А затем начал его буквально «перестреливать» на дистанции. Козырь Джошуа – его точность. Всего за этот поединок чемпион нанёс 269 ударов. И 190 из них донёс до цели – 71%. С таким показателем работают только очень высококлассные ударники. И теперь поединок Вана просто не может получиться скучным. Все ждут огня и драйва.

По Пантоже также есть вопросы, которые требуют ответа. Нужно понимать, что совсем недавно он полностью подмял под себя дивизион. Серия из восьми побед, эффектные финиши. Подкупало то, что Александр побеждал досрочно, собрал целую коллекцию бонусов. А главное – четыре (!) раза защитил чемпионский пояс в наилегчайшем весе . Естественно, поражение из-за травмы стало для него серьёзным ударом. Но при этом нет никаких сомнений, что бразилец обозлился и теперь приложит максимальные усилия, чтобы вновь вернуться на победную волну. Пантожа умеет и вести трэш-ток, и красиво сносить оппонентов. Но сможет ли он найти ключики к Вану? Большой вопрос.

Александр Пантожа Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Это противостояние – битва опыта и молодости. Настоящий символ возрождения наилегчайшего веса. 36-летний бразилец зарубится против 24-летнего мьянманца. Это показывает, что у дивизиона есть и настоящее, и будущее. А главное – можно смело ждать досрочную развязку. Сложно представить, что такие яркие парни смогут отстоять все пять раундов. А финиши в титульных противостояниях фанаты смешанных единоборств любят очень сильно.