Первая защита Махачева в новом весе — против скандального ирландца. Следить будет весь мир

Дата и время турнира UFC 330

В ночь с 15 на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии, США, состоится грандиозный номерной турнир – UFC 330. Старт ивента запланирован на 1:00 мск. А начало главного карда – в 4:00 мск.

Украшением турнира должен стать главный бой вечера. Там выступит чемпион организации в полусреднем весе Ислам Махачев. Его соперником станет скандальный ирландец Иэн Гэрри. Россиянин проведёт первую защиту в этом дивизионе.

В соглавном событии вечера фанатов также ждёт титульное противостояние. Пояс чемпионки UFC в женском минимальном весе оспорят американка бразильского происхождения Маккензи Дерн и канадка Джиллиан Робертсон. Действующей обладательницей титула является представительница США. Её также ждёт первая защита.

Прямая трансляция UFC 330

Посмотреть трансляцию турнира UFC 330 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 330

Ислам Махачев — Иэн Гэрри;

Маккензи Дерн — Джиллиан Робертсон;

Эстебан Рибович — Эдсон Барбоза;

Висенте Луке — Тришон Гор;

Мыктыбек Оролбай — Джеремайя Уэллс;

Джалин Тёрнер — Кауе Фернандес;

Хоэль Альварес — Чиди Нджокуани;

Нил Магни — Рамиз Брахимай;

Мансур Абдул-Малик — Дастин Штольцфус;

Лукас Фернандо — Рафаэл Тобиас;

Чарльз Джонсон — Хосе Очоа;

Донте Джонсон — Эрик Макконико.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бой Ислам Махачев — Иэн Гэрри на UFC 330

38-летний бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор поделился прогнозом на бой между Исламом Махачевым и Иэном Гэрри.

«Этот парень — настоящий талант, и я верю, что Иэн станет чемпионом», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Российский боец Валерий Мясников также высказался о предстоящем поединке.

«Один из самых интересных поединков в UFC за последнее время. Доминирующий чемпион против молодой звезды, голодной до побед. Ни в коем случае нельзя недооценивать Гэрри. Не могу сказать, что он будет самым опасным соперником в карьере Ислама, но точно не самым простым. У него отличные габариты, он умело ими пользуется. Хороший тайминг, хорошая защита от борьбы, плюс мотивация.

Однако Ислам Махачев обладает сумасшедшими навыками и опытом. Его уровень, конечно же, выше. Главное — успешно выполнить геймплан, который просто не может быть плохим с таким тренерским штабом. Думаю, что Махачев всё же фаворит. Удосрочить Гэрри будет непросто, но Ислам способен и на это. Однако я всё же думаю, что бой пройдёт всю дистанцию, а Махачев заберёт победу решением», — сказал Мясников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Российский боец смешанного стиля Денис Гольцов поделился своим мнением на этот счёт.

«Конечно, болею за Ислама, чтобы он продолжил свою победную серию. Поэтому считаю, что победа будет за ним, досрочная», — сказал Гольцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.