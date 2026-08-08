Гольцов шикарен! Денис снёс непобеждённого Межиева хай-киком за 50 секунд

В США состоялся очередной турнир лиги PFL. Не обошёлся он без российского представительства: так, в карде вечера в клетку вернулся экс-победитель Гран-при организации в тяжёлом весе Денис Гольцов. Ему предстоял поединок против непобеждённого представителя Латвии с чеченскими корнями Хасана Межиева.

Денис Гольцов – один из самых известных и успешных российских тяжей в PFL. Русский богатырь выступает в промоушене с 2019 года, при этом в лиге он оказался уже с огромным опытом: в активе Гольцова было почти 30 поединков, в том числе в М-1, ACB и RCC. В PFL Денис год за годом шёл к победе в Гран-при тяжеловесов: в первых трёх сезонах он трижды добрался до полуфинала, но пробиться в решающий поединок у него никак не получалось. В 2023 году Гольцов наконец-то вышел в финал Гран-при, однако проиграл нокаутом Ренану Феррейре, и только через год, в 2024 году, Денис одержал долгожданную победу и стал лучшим тяжеловесом лиги по итогам сезона.

В прошлом году Гольцов, как и другие победители Гран-при, не принимал участия в новом сезоне, поэтому провёл всего лишь один поединок. Дениса свели с чемпионом полутяжёлого веса Кори Андерсоном, и Гольцов уступил бывшему бойцу UFC.

Спустя год Денис получил новый поединок в лиге. Гольцов сохранил высокое третье место в рейтинге тяжеловесов лиги, и для того, чтобы претендовать на пояс, ему необходимо было закрывать поражение от Андерсона. В соперниках у Дениса оказался непобеждённый представитель Латвии с чеченскими корнями Хасан Межиев. Хасан выиграл все 15 поединков в профессионалах, к тому же оформил в них 14 финишей (шесть нокаутов и восемь сабмишенов). Но, конечно, такой оппозиции, как Гольцов, у Межиева в карьере не было. Нужно отметить, что у Хасана был солидный перерыв: после победы в Rizin над Константином Меркуловым Межиев не выступал больше двух лет. В январе этого года он возобновил карьеру, победив Энрике да Силву, и был подписан в PFL. И не просто подписан, а сразу же получил в соперники одного из лучших тяжей лиги.

Денис Гольцов и Хасан Межиев Фото: David Jensen/Getty Images

Гольцов агрессивно начал поединок, поддавливал соперника, активно использовал джеб. Хасан решил взорваться ответной размашистой серией на руках, однако был тут же наказан за это. Денис грамотно встретил бросившегося на него соперника сначала левым хуком, а затем – мощным правым прямым. Межиева «болтануло», он попытался спастись в борьбе, но попытка совершить проход в ноги обернулась провалом. Гольцов выбросил мощнейший хай-кик, которым поймал Хасана на движении, и Межиев рухнул. Несколько добивающих ударов – и рефери был вынужден остановить поединок. 50 секунд потребовалось Гольцову, чтобы вырубить непобеждённого соперника и закрыть поражение. После боя Денис скромно заявил о своих титульных амбициях.

«Мы настраивались на короткий бой, на первые раунды. Я быстро подобрал дистанцию, подобрал ключи к сопернику. Что дальше? Соперник не особо важен, главное – выступить до конца года. Конечно, хочется подраться за титул, и я иду к этой цели», — сказал после боя Гольцов.