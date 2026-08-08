У Молдавского всё больше проблем в лиге Джейка Пола. Валентину нужно на родину?

В ночь с 7 на 8 августа прошёл яркий турнир – PFL Шарлотт. Особенный интерес он вызывал у фанатов смешанных единоборств из России. Большие ожидания были от выступления Валентина Молдавского. Представитель команды Фёдора столкнулся в октагоне с мощным бразильцем – Бруно Каппелоццей. Россиянин шёл очевидным фаворитом. И рассчитывал удачно вернуться после вояжа на родину. Однако южноамериканец уже не раз доказывал, что является непробиваемым и очень опасным. И поединок получился остросюжетным, полностью оправдал ожидания болельщиков.

Валентин подходил к поединку с профессиональным рекордом 16-4. Но проблем в PFL в последнее время у него было достаточно. В 2024 году в реванше Молдавский уступил Линтону Васселлу. Разбавил это неплохим выступлением и победой над Сергеем Билостенным. Однако закрепить успех не получилось. В июне 2025 года случился обиднейший поединок с Александром Романовым. Россиянин доминировал в противостоянии с экс-бойцом UFC. Но под занавес первого раунда нанёс такой жёсткий удар в пах, что оппонента пришлось отправлять в раздевалку на носилках. Поединок остался без результата, Романов прошёл дальше по сетке Гран-при. А Валентин остался ни с чем. Благо подвернулся вариант с вояжем в Россию. На турнире RCC 24 Молдавский раздельным решением судей оказался сильнее Ивана Штыркова. Однако особенных вопросов его победа не вызывала.

Бруно на протяжении всей карьеры не хватало стабильности. И к бою он подходил с профессиональным рекордом 14-7 (1 NC). При этом последние результаты оставляли желать лучшего. В 2022 году Каппелоцца уступил Матеусу Шеффилу. Чуть позже победил в реванше, однако попался на допинге и был дисквалифицирован. А результат боя оказался аннулирован. Возвращение получилось жёстким и болезненным. Уже во втором раунде Бруно попался на «треугольник» в противостоянии с Вадимом Немковым. И был вынужден капитулировать. А теперь вернулся в клетку после долгого простоя (больше двух лет).

Валентин Молдавский и Бруно Каппелоцца Фото: David Jensen/Getty Images

Молдавский начал поединок активно. Однако Каппелоцца идеально воспользовался первым же лоу-киком. И подсёк россиянина так, что тот даже пошатнулся. Валентин попытался осуществить перевод, но справиться с этой задачей не получилось. При этом начало получаться в стойке. Чувствовалось, что оппоненты с опаской поглядывают друг на друга, не спешат переходить к рискованным действиям. А на подходе к экватору первого раунда Молдавский всё-таки оформил такой важный перевод на канвас. Однако долгого контроля не получилось. Бруно отполз к сетке и смог встать. Парни вернулись в стойку. Но Валентин уже нащупал необходимый стиль. Он начал поддавливать оппонента, буквально пробарывая его к сетке. Бразилец выдержал натиск, а затем разрядился точными попаданиями. Однако и Валентин неплохо бил в стойке. В итоге пятиминутка получилась достаточно близкой.

Во втором раунде рисунок поединка не особенно изменился. При этом Молдавский всё-таки стал немного взвинчивать темп. И постоянно искал возможность зацепить оппонента и перевести его на канвас. В итоге на второй минуте удалось прижать соперника к клетке и контролировать в этом положении. При этом развивать успех не особенно получалось. Бруно выбрался из сложной ситуации, а затем «огрызнулся». Несколько ударов южноамериканца достигли цели. После этого случился довольно любопытный момент. Каппелоцца вытащил изо рта капу, и она была зажата в зубах. Он демонстрировал это рефери, но тот никак не реагировал. В итоге Бруно пришлось уйти на дальнюю дистанцию, чтобы вернуть амуницию на место. А на лице бразильца появилась кровь, открылось рассечение . Под занавес пятиминутки оппоненты обменялись опасными лоу-киками.

В начале третьего раунда Молдавский вновь стал навязывать Каппелоцце борьбу. Но не на канвасе. Он поджал оппонента к сетке и зафиксировал в этом положении. А вот перевести в партер не получалось раз за разом. В итоге парни вновь оказались на дистанции. А Валентин почувствовал, что может действовать первым номером. Бруно оставалось лишь «отстреливаться», искать контратаки. Однако как только возникала опасность, россиянин вновь прижимал оппонента к клетке. Молдавский продолжил оказывать давление. Но в этот момент заигрался. Каппелоцца внезапно попал в стойке. А затем ещё и доработал коленом. Валентину пришлось в очередной раз прибегнуть к борьбе. Кровь появилась и на лице россиянина. Но никто из бойцов развить успех уже не успел. Время вышло. Соперники обменялись крепким рукопожатием и разошлись в углы ждать судейского решения.

В итоге вердикт получился единогласным. И очень болезненным для россиянина. Все три судьи на своих записках отдали победу Каппелоцце . Бруно совершил грандиозный апсет. А Молдавский не смог удачно вернуться в США. И, если говорить откровенно, над его будущим постепенно начинают сгущаться тучи. У россиянина и без этого намечались проблемы. И вызваны они не только результатами. Хотя по ним – большие вопросы. Побеждать 37-летнего бразильца, вернувшегося в клетку после долгого простоя, нужно было обязательно. Но вместо этого случилось болезненное поражение, которое дополнительно пошатнуло позиции Валентина в лиге Джейка Пола. А ещё сами поединки Молдавского не всегда радуют фанатов зрелищностью. По ходу боя с Каппелоццей публика несколько раз буквально освистывала парней. Поэтому теперь боссам придётся серьёзно подумать над тем, как именно будет развиваться дальнейшая карьера россиянина в промоушене.

Сам Валентин прекрасно понимает, что его ждут с распростёртыми объятиями на родине. И поединок со Штырковым показал многое. Например, что в RCC к Молдавскому автоматически приклеивается ярлык «звезды». Возможно, россиянин после такого болезненного поражения вновь обратит взгляд в сторону «дома».