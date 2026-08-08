Много бегает и взял в спарринг-партнёры великана. Как Махачев готовится к бою с Гэрри

В ночь с 15 на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии, США, состоится грандиозный номерной турнир – UFC 330. Его украшением должен оказаться главный бой вечера. Там выступит чемпион организации в полусреднем весе Ислам Махачев. Его соперником станет скандальный ирландец Иэн Гэрри. Россиянин проведёт первую защиту в этом дивизионе.

Махачев вновь максимально ответственно подошёл к процессу подготовки. Он рассчитывает спокойно расправиться с Гэрри и полностью оправдать статус фаворита. А плечом к плечу с Исламом работает целая команда парней. Всё это – под чутким руководством Хавьера Мендеса и Хабиба Нурмагомедова. Россиянин выстроил свой лагерь так, чтобы к поединку быть во всеоружии.

Имя: Ислам Махачев

Дата рождения: 27 октября 1991 года

Место рождения: Махачкала, Россия

Рост: 178 см

Размах рук: 178 см

Весовая категория: полусредняя (77,1 кг)

Рекорд: 28-1

Место в рейтинге UFC: чемпион

Команда: Eagles MMA

Прозвище: – 27 октября 1991 годаМахачкала, Россия178 см178 смполусредняя (77,1 кг)28-1чемпионEagles MMA

Первый сбор Ислама проводился на территории Дагестана. И очень сильно отличался от всего того, что было запланировано перед Джеком Делла Маддаленой. Тогда россиянин основное внимание уделял набору массы и грамотной работе именно с ней. Он рассчитывал задавить оппонента мощью. Но теперь Махачев успешно перебрался в новую весовую категорию, а в поединке с Гэрри должен быть более лёгким, чтобы чувствовать себя комфортно. Поэтому намного больше внимания Ислам начал уделять беговым упражнениям, кардиотренировкам. Бросилось в глаза, как сильно чаша весов склонилась в эту сторону. Россиянин практически перестал таскать гантели в зале. И сосредоточился на развитии взрывной скорости.

Отдельного внимания заслуживает выбор спарринг-партнёров для первого сбора. Это были олимпийские чемпионы в своих дисциплинах. Помогали Исламу Разамбек Жамалов (борьба) и Улугбек Рашитов (тхэквондо). Здесь команде россиянина можно выразить огромное уважение. У Махачева никогда не было особенных проблем с работой в партере. Поэтому такой скрупулёзный подход к оттачиванию навыков борьбы даже удивляет. И лишь подчёркивает, что никакой недооценки соперника у Ислама нет. Он полностью сосредоточен на предстоящем поединке и считает его самым важным в жизни. Поэтому готов выкладываться на максимум и привлекать лучших для достижения поставленной цели – защиты чемпионского титула в полусреднем дивизионе.

На финальный отрезок подготовки Ислам отправился в зал Nick Catone MMA. Он сознательно прилетел в США пораньше, чтобы полностью пройти акклиматизацию, не столкнуться с неприятными неожиданностями. А ещё стали появляться новости о самом процессе, происходящем в тренировочном лагере. Было очень непросто подобрать спарринг-партнёров, которые могли бы дублировать Гэрри. Иэн – достаточно нестандартный парень, который способен удивить. Поэтому важно было максимально отработать это сходство. В итоге основным спарринг-партнёром сначала стал Усман Нурмагомедов. Брат Хабиба активно готовился к поединку с Арчи Колганом. Поэтому и сам воспользовался шансом подтянуть свои навыки. А ещё сильно помогает Махачеву. Это подчёркивает Мендес, который высоко ценит вклад Усмана в процесс: «Его спарринг-партнёр, один из них, Усман [Нурмагомедов], чемпион PFL в лёгком весе. Он потрясающий. Он один из лучших спарринг-партнёров, которых вы в принципе можете найти . Усман – тот человек, который может копировать практически всех, если говорить о стойке. И да, он ближе всех к Иэну Гэрри для нас».

Было принято решение не останавливаться на Усмане. В лагерь были привлечены Мухамед Берхамов и Шамиль Шихшабеков. Оба работают в разных стойках. У них практически противоположные стили. Однако и это лишь подчёркивает, насколько сильно в команде уделяют внимание деталям. Махачев хочет быть готовым абсолютно ко всему. Его спарринг-партнёры и спокойны, и агрессивны. Они и высокие, и низкие. Ислам прекрасно понимает, что этот лагерь должен быть уникальным. И сам рассказывает, что огромное внимание продолжает уделять беговым упражнениям: « Чтобы подготовиться к его навыкам, мне приходится много бегать в тренировочном лагере . Потому что я должен буду преследовать его. Он слишком много бегает по октагону. Я знаю его план на бой. Мы смотрели его бои – у него везде один и тот же стиль. Но я постараюсь поймать его, повалить на землю. Сделаю то же, что и с остальными моими противниками».

Есть в лагере Ислама и ещё один интересный парень. Именно Хоэль Альварес привлекает к себе особенное внимание . 33-летний испанец был приглашён не просто так. Именно он ближе всего к Гэрри в плане антропометрии. Рост Феномена – 191 см. И это при размахе рук в 196 см! У Иэна показатели очень похожие – 191 и 191. Поэтому испанский великан оказался в лагере не просто так. Он должен помочь Исламу привыкнуть к тому, как работать против такого габаритного оппонента. Напомним, у самого Махачева показатели намного скромнее – рост в 178 см и размах рук в 179 см.

Хоэль Альварес Фото: Mike Roach/Getty Images

Махачев продолжает демонстрировать поразительную ответственность в плане работы по подготовке к соперникам. Казалось бы, наследник Хабиба всё и всем доказал. И стал доминирующей силой в двух дивизионах лучшей лиги на планете. Но останавливаться на этом Ислам не собирается. И есть уверенность, что такой подход неизбежно приведёт к успеху.