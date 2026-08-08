Царукян должен был драться с Оливейрой? Что помешало громкому реваншу

В сентябре на турнире UFC 331 в октагон наконец-то возвращается Арман Царукян, соперником которого станет яркий бразилец Маурисио Руффи, сейчас занимающий седьмое место в рейтинге лёгкого веса. У Руффи во внешности отдалённо проглядываются черты раннего Конора Макгрегора, у него красивая и отточенная ударка, и его явно любят в руководстве UFC — даже после поражения от Бенуа Сен-Дени бразильцу дают хорошие бои, и в июне он выступал на престижном турнире в Белом доме. Но, несмотря на всё это, у Царукяна на этом турнире мог быть более серьёзный соперник .

В июне Арман сообщал, что может встретиться с Чарльзом Оливейрой, потом он же скорректировал свои слова: «На моём канале в YouTube я сказал, что, возможно, буду драться с Оливейрой в сентябре, и люди сразу начали постить, что я с ним дерусь. Ничего не официально. Мой следующий бой может быть в сентябре, октябре, декабре — никогда не знаешь. Может, в следующем году. Кто знает, что UFC хочет сделать или с кем я буду драться дальше?»

А в конце июля ряд источников сообщил, что Царукян действительно подерётся с Оливейрой в сентябре, а на кону будет стоять пояс BMF . Спустя несколько дней появились инсайды, что бой останется пятираундовым, однако никакого пояса на кону стоять не будет. При этом даже говорилось, что изначально планировалось проводить три раунда, и бойцы сначала готовились именно под такой формат. В ночь на 4 августа стало известно, что скончался одноклубник Оливейры и его друг Аллан Насименто, тоже выступавший в UFC. И буквально через пару дней после трагедии журналисты сообщили, что Чарльз снимается с боя с Царукяном по личным причинам.

Арман Царукян Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Эту же версию подтвердил Даниэль Кормье, сославшись на самого Армана: «Если честно, ребята, Арман Царукян сказал мне в Абу-Даби, что его следующим соперником будет Оливейра. Без титула BMF на кону. Они с Оливейрой должны были подраться в Лос-Анджелесе. Арман сказал мне, что просто хочет продолжать драться, чтобы сделать свои притязания неоспоримыми, потому что он хочет получить титульный шанс. Конечно, очень жаль, потому что мы с удовольствием посмотрели бы реванш Царукяна и Оливейры. Но, к сожалению, умер одноклубник Чарльза. И я считаю, что именно поэтому мы не увидим этот бой. Очевидно, что Оливейра и все ребята из его команды очень близки. Поэтому, думаю, именно по этой причине бой с Чарльзом не состоится».

Однако есть и другие заявления по этому поводу. Журналист Владимир Колос в своём телеграм-канале сообщил, что поединок Царукяна с Оливейрой и не планировался на UFC 331 : «Отмена боя Арман — Оливейра не имеет ничего общего со смертью Аллана. Бой Чарльзу предлагали, но он просил ноябрь или декабрь. Согласия на UFC 331 от Чарльза не было. Руффи этот бой был предложен ещё до трагедии. Сам Чарльз во время смерти Аллана находился в отпуске, а не в кэмпе».

Чарльз Оливейра Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Ещё один товарищ Оливейры, Габриэль Чекко из Chute Boxe, тоже говорит, что бой не планировался. Он отметился в комментариях к посту инсайдера Лео Гимараеша: «Фейковые новости. Лжец. Может, тебе стоит лучше выполнять свою работу. Бой не был забронирован, так что ты не можешь слететь с чего-то, что никогда не подписывал». Более того, Габриэль потом добавил, что не было даже переговоров о поединке.