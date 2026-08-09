Молодость снесла опыт. Салкиллд — настоящая угроза для всего лёгкого веса UFC

В ночь на 9 августа на обновлённой арене «Apex» в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 284. Главным событием вечера стал поединок топовых легковесов — опытнейший польский боец Матеуш Гамрот бился с одним из самых ярких проспектов Куилланом Салкиллдом.

Гамрот выступает в UFC с октября 2020 года, а очередной поединок оказался для него уже 14-м под эгидой организации, при этом в четвёртый раз он возглавлял турнир. Пиком карьеры Гамрота в UFC были пребывание в топ-5 лёгкого веса и страховка титульного боя Ислам Махачев — Алекс Волкановски 2. При этом в последних боях Матеуша часто начали тестировать проспектами. В мае 2025-го поляк не пустил в топ-15 Людовита Клейна, а в апреле этого года финишировал Эстебана Рибовича. Теперь перед 35-летним Гамротом стояла задача не пустить в топ-10 Салкиллда.

Куиллан попал в UFC в сентябре 2024-го через Претендентскую серию Даны Уайта и с тех пор успел провести пять поединков в организации. Во всех боях Салкиллд выглядел впечатляюще: оформил четыре финиша и за каждый из них получил по бонусу за лучшее выступление вечера. В числе скальпов австралийца оказались Аншул Джубли (нокаут за 19 секунд), Янал Ашмоз, Насрат Хакпараст, Джейми Малларки и ветеран Бенеил Дариуш. Все финиши он оформил в первом раунде. Тем не менее настоящей проверкой уровня Куиллана должен был стать именно Гамрот.

Если упрощать стили бойцов, это можно было назвать поединком грэпплера/борца против ударника. И поначалу так и было — Салкиллд сразу пошёл в давление и на первой минуте сумел потрясти Гамрота левым боковым, после чего поляк попытался найти спасение в борьбе. Однако, как выяснилось, Куиллан был готов к этому аспекту. Он и раньше демонстрировал, что партер у него присутствует, но сделать это с Гамротом, который в этом аспекте доставил проблемы всем, кроме Чарльза Оливейры, дорогого стоит. На земле Салкиллд сам проборол Матеуша, навязал ему грэпплинг-размены и даже когда допускал ошибки, то быстро их исправлял.

А к концу пятиминутки Куиллан сам навязал борьбу, оформил тейкдаун, выбрался за спину, закрепился там и закрыл Гамрота удушающим приёмом. В первом же раунде! На секундочку, Матеуш до этого проигрывал досрочно только Оливейре, где к тому же выходил на коротком уведомлении и продержался до середины второго раунда. Салкиллд выступил ещё эффектнее и подтвердил свой статус одного из самых угрожающих проспектов лёгкого веса. Теперь у него в UFC шесть побед, пять финишей (четыре подряд), пять бонусов и место в топ-8 лёгкого веса . А если учитывать, что австралийцу всего 26 лет, а до 18 он даже не занимался боевыми видами спорта, то перед нами уникум, который уже сейчас сбалансирован во всех аспектах и демонстрирует высочайший класс в каждом поединке.

Куиллан Салкиллд — Матеуш Гамрот Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

После боя Салкиллд заявил, что готов к любому сопернику из топ-5: «Мне плевать, кто соперник. Я буду биться даже там, где он будет чувствовать себя в безопасности. Не собираюсь отступать, отбиваться джебом, я хочу использовать все свои оружия, весь арсенал и финишировать соперника. Я доказал, что я жёсткий боец, так что парням из топ-5 лучше собраться. Плевать, кто будет дальше, главное, чтобы кто-то из топ-5. Я заслужил место в топ-10 и теперь заслужил кого-то из пятёрки или кого-то, кто близок к ней».