RAF — это что-то про мультивселенные. Только там могли свести Шлеменко с Пиратом из UFC

5 сентября в Москве состоится турнир от организации RAF. Промоушен активно продвигает в массы борьбу, приглашает большое количество звёзд. Естественно, всё это привлекает большое внимание фанатов. При этом зачастую начинает казаться, что реальной стратегии продвижения у организации нет. Боссы не особенно задумываются над матчмейкингом и забирают всех, до кого только дотягиваются. Один из анонсов вообще выглядел так, будто в одном месте столкнулись представители разных вселенных – Александр Шлеменко и Шара Буллет. И это противостояние обещает получиться очень любопытным.

Основной момент заключается в том, что Шара снова получает соперника с качественной борьбой. Буллет и Шлеменко очень сильно отличаются по уровню работы в партере. Все прекрасно знают, что для Пирата это является основной проблемой в UFC. На настиле он испытывает огромные трудности, зачастую просто вынужден выживать. А его схватка по правилам борьбы с Арманом Царукяном запомнилась больше не самим выступлением Шары, а перформансом от Гора Азизяна, который давал подсказки прямо через экран телефона, показывая его в лицо бойца . При этом кое-что Буллет всё-таки смог продемонстрировать. Он доказал, что научился неплохо защищаться от проходов, способен не давать себя переводить.

Шлеменко – тоже крутой ударник. Он обладает шикарной базой армейского рукопашного боя. Поэтому большинство своих побед (35-51%) Шторм добыл нокаутами. Но Александр умеет при необходимости перестраиваться и делать ставку на работу в партере. 13 побед (19%) удалось добыть сабмишенами . А для профессиональных смешанных единоборств это выглядит очень приличным показателем. Кроме того, сам Шлеменко не раз демонстрировал, что умеет обороняться против качественной борьбы. Поэтому Александр выглядит очевидным фаворитом противостояния. Но Шторму будет очень непросто поставить в тупик более молодого и гибкого оппонента.

Александр Шлеменко Фото: ACA MMA

Почему этот поединок выглядит странно? В одной плоскости сошлись слишком разные бойцы. Шлеменко классно борется, а вот у Шары с этим большие проблемы. Александр – возрастной ветеран, которому уже 42 года, а Буллет (32) свой первый профессиональный бой провёл лишь в 2017 году (для сравнения, Шторм – в 2004-м). Соперникам нечего делить. Они раньше практически не пересекались в информационном поле. Поэтому сложно даже рассчитывать на то, что их поединок будет хоть как-то прогреваться. Скорее всего, парни просто выйдут на канвас и попытаются показать себя во всей красе.

RAF всё больше напоминает схлоп мультивселенных. Знаете, как если на одном экране сойдутся супергерои от разных студий. Но речь не о Бэтмене и Человеке-пауке. Скорее, о Халке и коте Матроскине. И это может негативно сказаться на будущем промоушена. С одной стороны, организация, очевидно, пытается продвигать себя с помощью громких имён. Именно с этим связано приглашение Шлеменко, за спиной которого огромная фанатская база. Но постепенно во всём этом начинает теряться спортивный смысл. Особенно по примеру того, что фанаты увидели в противостоянии Шары и Царукяна. Не возникает никаких сомнений, что Арман намного выше по уровню навыков борьбы. Но зрители той схватки, ждали её весь вечер, а в итоге посмотрели на барахтанье в партере и закономерную ничью.

Организация очень громко стартовала, однако постепенно нужно вспоминать, что основная канва всей этой истории – спортивная. А значит, и пары нужно формировать так, чтобы они были максимально конкурентными и яркими, с историей. И именно тогда интерес к промоушену будет быстро расти.