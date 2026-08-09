UFC маринует Оролбая и не пускает в рейтинг. Но он создаст проблемы дивизиону Махачева

В ночь на 16 августа в Филадельфии, США, пройдёт турнир UFC 330. Возглавит ивент титульный бой в полусреднем весе между действующим чемпионом Исламом Махачевым и первым номером рейтинга Иэном Гэрри. Но в рамках ивента состоится ещё несколько любопытных поединков в этом дивизионе. В одном из них выступит боец из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай, который будет биться с Джеремайей Уэллсом.

Для Оролбая это уже седьмой поединок в UFC, и то, что он до сих пор не находится в рейтингах — несправедливость и просто странное стечение обстоятельств . В том числе к этому приложил руку и сам боец своими прыжками между весовыми категориями: дебютировал в полусреднем, потом дважды бился в лёгком, потом не смог согнать в 70,3 кг и бился в промежуточном весе, после чего окончательно осел в 77 кг. Всего у Оролбая 5-1 в UFC и 3-0 в полусреднем весе, где он удосрочил Уроша Медича, сейчас подобравшегося к топ-10, и победил опытнейших и действительно крепких Джека Херманссона и Криса Кёртиса. Первого Мыктыбек сложил однопанчевым нокаутом, а в бою со вторым установил рекорд дивизиона по тейкдаунам — 19.

Мыктыбек Оролбай Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но до всего этого был, как это очень часто оказывается, довольно непростой путь. В 2021 году было решено отправиться за океан, где Оролбая принял зал Team Alpha Male, основателем которого является экс-боец UFC Юрайя Фейбер. И уже вскоре Мыктыбек подписался в LFA — лигу, которая часто поставляет талантливых проспектов в UFC. Три боя в организации и два ярких финиша позволили привлечь внимание больших боссов — Оролбай получил возможность выйти на пятидневном уведомлении с Медичем. Тогда же ему дали полноценный контракт на четыре боя.

Оролбай — один из самых ярких представителей волны талантов из Кыргызстана . Он, недавно дебютировавший в UFC Муртазали Магомедов, непобеждённый чемпион RIZIN Раджабали Шайдуллаев, чемпион АСА Жакшылык Мырзабеков плюс Валентина Шевченко. Очень серьёзная компания, и Мыктыбек в ней выделяется уже тем, что хорошо показал себя на высочайшем уровне. Но при этом он очень молод, ему всего 27 лет, есть время и пространство для прогресса.

Экс-боец UFC Вячеслав Борщёв, тренирующийся с Оролбаем в одном зале, ещё больше двух лет назад высоко оценивал перспективы бойца: «Единственное, что его может остановить, — это давление. Я вижу, что болельщики из Кыргызстана его поддерживают, но давят на него. Это серьёзная ответственность. Однако он очень дисциплинирован и вежлив. И максимально сконцентрирован на своей карьере — я никогда не видел, чтобы он занимался чем-то другим, кроме боёв. У него огромный потенциал. Помню, когда мы встретились в первый раз. И он тогда выглядел как монгольский захватчик, который пришёл ограбить меня и подчинить себе на следующие 300 лет».

Несмотря на борцовскую базу, дерётся Оролбай, как правило, очень зрелищно . Готов принять размены, ищет финиш на земле и постоянно идёт вперёд. На его счету один из самых кровавых боёв UFC последних лет — с Матеушем Ребецким. Но при всех заслугах Мыктыбека не спешат сводить с бойцами топ-уровня, и его продвижение к вершине идёт очень медленно. Хотя после победы над Кёртисом Оролбай просил соперника из рейтингов: «Если бы дали микрофон, то я бы обратился к Дане Уайту. Я готов драться с кем-то из рейтинга. Кто угодно из топ-15. Надо посидеть с командой и поговорить, но дальше буду драться в 77 кг. Идём до конца, заберём пояс».

Мыктыбек Оролбай Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Оролбай — не самый крупный полусредневес, возможно, в некоторых боях ему будет не хватать габаритов, однако он компенсирует это агрессией, давлением и быстрыми входами на ближнюю дистанцию — часто ради этого Мыктыбек готов принять урон. Кроме того, Оролбай способен бороться даже сквозь усталость, и его стиль в комбинации с напором создаст проблемы очень многим бойцам в полусреднем весе . Часто бывает, что талантливые, но не очень медийные спортсмены долгое время маринуются вне рейтингов. Однако есть рецепт — побеждать. В какой-то момент серия побед всё равно вынудит матчмейкеров свести Оролбая с кем-то из концовки топ-15, где, например, есть Даниэль Родригес. Можно обратить внимание на того, кто проиграет в бою Хоакин Бакли — Майк Мэлотт, тот же Урош Медич недалеко, которого Мыктыбек уже побеждал.

Но сейчас у Оролбая впереди довольно крепкий и физически сильный Уэллс. В UFC он бьётся с 2021 года, набил в организации рекорд 5-2, однако топовую оппозицию пока не проходил. Тем не менее если Мыктыбек добьётся яркой и, возможно, быстрой победы, то сильно приблизится к топ-15 и снова напомнит о себе руководству. И кто бы ни встретился с Оролбаем потом, боец из Кыргызстана очень сильно усложнит ему жизнь.