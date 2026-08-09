Цыганская команда после Цыганского короля. В каком же цирке участвует экс-соперник Фьюри

Совсем недавно прошёл поединок по профессиональному боксу, в рамках которого столкнулись Тайсон Фьюри и Мариуш Вах. Стоит отметить, что никаких особенных ожиданий от этого противостояния и не было. Особенно на фоне того, что бой даже не транслировался. А его запись станет частью документалки про Цыганского короля. После седьмого раунда поединок завершился досрочно. Причём команда поляка сослалась на плохое самочувствие боксёра и полученные повреждения. Но это не помешало Ваху вновь выйти на бой всего лишь через две недели. Против шести средневесов… А ведь после боя с Фьюри поляк заявлял, что у него травма руки.

Сам фрик-поединок прошёл на турнире PRIME SHOW MMA 18: Summer Festival. Этот ивент изначально был направлен на то, чтобы развлечь публику. Любопытно, что организаторы решили воспользоваться громким именем Фьюри. И банда из шести средневесов, которая рубилась с Вахом, носила название «Цыганская команда» . Естественно, отсылка очевидна. Теперь будет достаточно любопытно посмотреть на то, как именно сам Тайсон отреагирует на сложившуюся ситуацию. Он вполне может обратиться за защитой своего имени и даже попробовать отсудить кругленькую сумму. Если только организаторы не позаботились обо всём заранее, не заплатили ему за использование прозвища, пусть и в таком переделанном виде.

Стоит отметить, что шоу всё-таки содержало определённые правила. Иначе за бедного поляка было бы совсем страшно. Бились соперники по кикбоксингу в маленьких перчатках, предназначенных для MMA. В оппонентах у Ваха было шесть средневесов, однако в клетке могло находиться лишь двое. Остальные ждали своей возможности, чтобы в нужный момент выскочить и подменить. Таким образом, формальные правила у этого безумия всё-таки были. Но всем изначально было понятно, что сам поединок может превратиться в тотальное избиение.

Фактически так и получилось. Если говорить откровенно, у Мариуша не появилось не единого шанса. Оппоненты налетали и начинали колотить поляка. Причём одного из соперников чаще всего ему удавалось сдерживать. Однако второй просто начинал набрасывать удары точно в голову. И с каждой секундой выдерживать эти атаки становилось всё сложнее. На Ваха было страшно смотреть. Он терял силы, лицо покрывалось гематомами, появилась кровь из-за рассечений. В итоге в дело решил вмешаться рефери. Когда он увидел, что Мариуш практически не сопротивляется, поединок был остановлен.

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Очень грустно, что профессиональные боксёры вынуждены заниматься подобными вещами. И особенно когда это выглядит настолько контрастно. Несколько недель назад 46-летний боец сражался с одним из лучших тяжеловесов поколения. А теперь принял участие в этом фрик-шоу… Печальная история.