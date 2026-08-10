Всё внимание на исторический бой Махачева. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая будет особенной для российских фанатов единоборств. Безусловно, всё внимание приковано к турниру UFC 330, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Иэном Гэрри и постарается побить рекорд легендарного Андерсона Силвы по количеству побед подряд в промоушене. Ещё в программе есть турнир по боксу от IBA.BRO, где в том числе выступит действующий чемпион мира в любителях Джамбулат Бижамов, а также турнир АСА с титульником в тяжёлом весе.

14 августа. Джамбулат Бижамов – Владимир Мирончиков

В Набережных Челнах состоится турнир по профессиональному боксу IBA.PRO 20. Возглавит его поединок за титул IBF European во втором среднем весе между Джамбулатом Бижамовым и Владимиром Мирончиковым. И Бижамов, и Мирончиков имеют за плечами огромную любительскую базу. Джамбулат – действующий чемпион мира в любителях, лучший боксёр в своей весовой категории, Мирончиков – бронзовый призёр чемпионата мира — 2021. В профессионалах оба идут без поражений: у Джамбулата три победы в трёх поединках, Владимир выиграл все восемь боёв. Так что нас ожидает крайне интересный боксёрский поединок.

15 августа. Алихан Вахаев – Амир Алиакбари

В Москве состоится турнир АСА 206. В главном событии вечера пройдёт титульный поединок в тяжёлом весе: Алихан Вахаев сойдётся в клетке с Амиром Алиакбари. Вахаев в конце 2025 года вернул себе чемпионский пояс в тяжёлом весе АСА, победив Кирилла Корнилова. Теперь Вахаеву предстоит первая защита титула – против иранца Амира Алиакбари. Для тех, кто следит за смешанными единоборствами, Алиакбари известен по выступлениям в азиатском промоушене One Championship. В том числе Амир дрался там с Анатолием Малыхиным и проиграл ему. Тем не менее у бывшего чемпиона мира по греко-римской борьбе рекорд 16-4, в России он не проигрывает, в том числе в его активе две победы после возвращения в АСА, и теперь у Алиакбари есть отличный шанс вписать своё имя в историю лиги.

Амир Алиакбари Фото: ACA MMA

15 августа. Фаридун Одилов – Алтынбек Мамашов

В соглавном событии турнира АСА 206 пройдёт интересный поединок в полутяжёлом весе. Фаридун Одилов разделит клетку с Алтынбеком Мамашовым. Парни встречались друг с другом 10 лет назад: тогда, в 2016 году, они провели яркий и близкий поединок, в котором была зафиксирована ничья. Теперь Одилов и Мамашов поставят точку в противостоянии, а победитель приблизит себя к титулу АСА. Мамашов набрал неплохой ход и идёт на серии из трёх побед. У Одилова же две победы в четырёх последних боях, однако и оппозиция у Фаридуна была серьёзная.

15 августа. Кирилл Грищенко — Мохаммед Усман

Ещё один интересный бой, который состоится на турнире АСА 206, – это поединок двух новобранцев лиги в тяжёлом весе. Белорус Кирилл Грищенко разделит клетку с братом Камару Усмана Мохаммедом Усманом. У Грищенко, как и у Амира Алиакбари, есть опыт выступлений в One Championship, и он тоже проигрывал там Малыхину. В АСА Кирилл успел дебютировать в марте этого года, победив Клидсона Абреу. А вот Усману только предстоит провести первый поединок в российской лиге. Ранее Мохаммед выступал в UFC, где выиграл четыре поединка из шести, но затем провалил допинг-тест и ушёл из лучшей лиги мира.

В ночь с 15 на 16 августа. Ислам Махачев – Иэн Гэрри

В Филадельфии, США, на «Xfinity Mobile Arena» состоится масштабный турнир UFC 330. В главном событии вечера зрители увидят исторический поединок Ислама Махачева: российский чемпион в полусреднем весе проведёт защиту против ирландца Иэна Гэрри. Махачев находится в шаге от того, чтобы по-настоящему переписать историю сильнейшей лиги мира. Сейчас в активе Ислама 16 побед подряд – это лучшая серия за всё время существования лиги, аналогичный результат в своё время показал легендарный бразилец Андерсон Силва, которому долгое время и принадлежал рекорд. В бою с Джеком Делла Маддаленой Махачев не только стал первым российским бойцом, забравшим пояс во второй весовой категории в UFC, но и сравнялся по количеству побед подряд с Силвой. И в случае победы на UFC 330 Махачев станет единоличным рекордсменом лиги по этому показателю. Однако Исламу предстоит непростой поединок с Иэном Гэрри. Габаритный ирландец долгое время был предметом насмешек со стороны других бойцов, но сейчас по праву является главным претендентом на титул. В активе Иэна 10 побед в UFC при одном поражении от Шавката Рахмонова, при этом Рахмонов после боя с ирландцем получил серьёзную травму, и его карьера пошла под откос. Гэрри же победил Карлоса Пратеса и Белала Мухаммада и теперь всерьёз намерен помешать Махачеву войти в историю.

В ночь с 15 на 16 августа. Маккензи Дерн – Джиллиан Робертсон

На UFC 330 состоится ещё один титульный поединок – в женском минимальном весе. Маккензи Дерн проведёт первую защиту пояса против Джиллиан Робертсон. Дерн стала чемпионкой во многом по счастливому стечению обстоятельств. В феврале 2024 года Маккензи проиграла Аманде Лемус, и это было для неё третье поражение в четырёх поединках. Некоторых бойцов с таким рекордом увольняют из лиги, однако Дерн не только осталась в промоушене, но и через полтора года стала чемпионкой. Доминирующая обладательница пояса Вэйли Чжан оставила титул вакантным и ушла на повышение ради боя с Валентиной Шевченко, и пояс выиграла Дерн, победив Вирну Жандиробу. В первой защите Маккензи сойдётся с Джиллиан Робертсон. Канадка идёт на серии из пяти побед, в последнем поединке она одолела ту же Лемус, которой проигрывала Дерн. Так что лёгкой прогулки для Маккензи точно не предвидится.

В ночь с 15 на 16 августа. Мыктыбек Оролбай – Джеремайя Уэллс

В предварительном карде турнира UFC 330 тоже будет на кого посмотреть. Особый интерес вызывает выступление полусредневеса из Кыргызстана Мыктыбека Оролбая. На счету Мыктыбека шесть поединков в лучшей лиге мира, в пяти из них он одержал победы, в том числе над крепкими Джеком Херманссоном и Крисом Кёртисом. Любое появление Оролбая в клетке заканчивается ярким перформансом: один кровавый поединок с Матеушем Ребецким чего стоит. Очередным соперником Мыктыбека станет Джеремайя Уэллс. У Уэллса два поражения в трёх последних поединках, так что для Оролбая это шанс одержать очередную яркую победу и попасть в топ-15 полусреднего дивизиона.