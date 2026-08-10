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UFC 330 Махачев — Гэрри: прямая онлайн-трансляция, ММА 16 августа 2026, все подробности, информация

UFC 330: первая защита Махачева в полусреднем весе! И с очень неудобным соперником. LIVE
Яхья Гасанов
UFC 330: Ислам Махачев — Иэн Гэрри
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Иэн Гэрри доставит проблем?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии на арене «Xfinity Mobile» пройдёт очередной номерной турнир UFC 330. В главном событии вечера чемпион в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев выйдет на первую защиту пояса в полусреднем весе. А его соперником станет ирландский боец Иэн Гэрри, занимающий первую строчку в рейтинге дивизиона.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

В соглавном событии пройдёт ещё одно титульное противостояние. Чемпионка UFC в женском минимальном весе Маккензи Дерн будет защищать титул в поединке с Джиллиан Робертсон.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Маккензи Дерн — Джиллиан Робертсон
16 августа 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Маккензи Дерн
Не началось
Джиллиан Робертсон

Также на турнире свой седьмой бой в UFC проведёт боец из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай. Его соперником станет Джеремайя Уэллс.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Мыктыбек Оролбай — Джеремайя Уэллс
16 августа 2026, воскресенье. 03:40 МСК
Мыктыбек Оролбай
Не началось
Джеремайя Уэллс

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

О подготовке Ислама к защите пояса:
Много бегает и взял в спарринг-партнёры великана. Как Махачев готовится к бою с Гэрри
Много бегает и взял в спарринг-партнёры великана. Как Махачев готовится к бою с Гэрри
Где смотреть турнир UFC 330 с боем Ислама Махачева Дата и время турнира UFC 330 с боем Махачев — Гэрри Полный кард UFC 330 с боем Махачева
Live Яхья Гасанов

😈 Махачев приближается к новым достижениям

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16:33 Яхья Гасанов

🫢 «Хочу увидеть его без сознания». Иэн Гэрри — о предстоящем поединке с Махачевым

«Ислам никогда не дрался с таким высоким и длинноруким соперником, как я, не говоря уже о человеке, который двигается так, как я. У него нет ни единого шанса в стойке против меня. Хочу увидеть его без сознания. Никаких оправданий не будет, когда его побью. Я — Иэн Гэрри, лучший боец в мире — и точка», — сказал Гэрри в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале UFC.

15:55 Яхья Гасанов

💪🏽 Ислам Махачев: я лучший боец в мире и докажу это в Филадельфии

«Перед каждым боем все говорят: «Нокаутирую его, я финиширую Ислама, остановлю его борьбу». Но ничего не работает. Буду делать всё, что захочу, закончу этот бой досрочно. Я лучший боец в мире и докажу это в Филадельфии», — сказал Ислам в видео для официального YouTube-канала UFC.

15:14 Яхья Гасанов

❓Кто?

14:43 Яхья Гасанов

🗣 «Иэн — олицетворение андердога». Мухаммад оценил шансы Гарри в бою с Исламом

«Просто думаю, что многие люди недооценивают Иэна. Он очень умён в том, как он дерётся, разрабатывает стратегии и планы на бой. Но, очевидно, Ислам — лучший вне зависимости от веса, но определённо полагаю, Иэн — олицетворение андердога.

Если они перейдут в партер, ситуация будет не такой, как в тот раз, когда Шавкат [Рахмонов] повалил его и пытался контролировать. Он не сможет противостоять такому парню, как Ислам, в партере. Ислам представляет бо́льшую угрозу в партере, чем Шавкат. Если он думает: «О, если он повалит меня, я просто буду держать его в партере и ждать, пока рефери нас поднимет», — этого не случится», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.

13:55 Яхья Гасанов

😮‍💨 «Тяжёлый бой». Хабиб Нурмагомедов — о предстоящем поединке

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящей встречи чемпиона промоушена в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева с ирландцем Иэном Гэрри. Напомним, их бой пройдёт на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.

«Стилистически очень неудобный соперник: много бегает, бьёт с дистанции. Такого высокого соперника у нас не было, 191 см. Длинные руки, ноги… Нужно будет за ним бегать, собирать, валить. Тяжёлый бой будет. И скоро [Исламу] 35 лет. Всё вместе: стилистически, возраст, считаю, что будет нелёгкий бой.

Всегда их готовлю к тяжёлому бою, говорю, что на них настраиваются по-другому. Если они проявят себя с ними, автоматически станут звёздами. Давление будет сильным. Если сразу не финишировать и находиться с этим соперником пять раундов будет нелегко. Будет тяжёлая подготовка, потому что нужно найти такого соперника. Таких немного, особенно в этом весе. Если таких находить, будет в большом весе», — сказал Нурмагомедов в подкасте Фёдору Смолову.

12:52 Яхья Гасанов

😨 «Люди писали: «Исламу рано». И я переживал». Махачев — о дебюте в UFC

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев вспомнил, что очень переживал накануне дебютного боя в североамериканской организации. Поединок прошёл 23 мая 2015 года в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 187. Тогда Махачев победил удушающим приёмом во втором раунде американца Лео Кунца.

«Дебют в UFC? Это был очень-очень ответственный момент. Тогда ещё большого внимания [со стороны] медиа не было, комментарии читал, там писали: «Исламу рано. Куда [полез]». Я переживал, что и как получится, пройдёт. Готовился очень сильно, и пошло легче, чем я думал», — сказал Махачев в документальном сериале «Кинопоиска» «Родина чемпионов: Ислам Махачев».

12:52 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 330 с боем Ислама Махачева

Посмотреть трансляцию турнира UFC 330 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:52 Яхья Гасанов

🔮Прогноз Моралеса

«Нулевые шансы. Вы можете не поверить, но я предсказал исход каждого поединка на турнире в Белом доме. Не вижу у Иэна больших шансов. Это должен быть жестокий удар, который остановит Махачева. Я на 100% ставлю на Махачева. Так что нет-нет, Иэн определённо проиграет.

Уже знаем план Махачева. Он делал это всю свою жизнь. Ислам начнёт наносить удары и попытается провести тейкдаун. Он отлично контролирует ситуацию в партере. Думаю, все пять раундов он проведёт в партере или же закончит бой досрочно. Мы все знаем, как они дерутся», — приводит слова Моралеса портал MMAJunkie.

12:51 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 330 с боем Махачев — Гэрри

Турнир UFC 330 пройдёт в ночь на 16 августа в Филадельфии, США на арене «Xfinity Mobile». Начало ивента — в 00:30 по московскому времени, основной кард стартует в 4:00 мск.

12:51 Яхья Гасанов

👎 Махачев критикует Гэрри

«Я посмотрел несколько его интервью. Честно говоря, в них он выглядит очень плохо. Ему лучше больше тренироваться и меньше давать интервью. Такое ощущение, будто кто-то за него всё контролирует и говорит: «Скажи в интервью вот это». В интервью он выглядит очень неубедительно», — приводит слова Махачева MMAJunkie.

12:50 Яхья Гасанов

Полный кард UFC 330 с боем Махачева

Основной кард:

Ислам Махачев — Иэн Гэрри:
Маккензи Дёрн — Джиллиан Робертсон;
Чарльз Джонсон — Хосе Очоа;
Мансур Абдул-Малик — Дастин Штольцфус;
Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович.

Предварительный кард:

Чиди Нджокуани — Хоэль Альварес;
Джалин Тёрнер — Кауе Фернандес;
Донте Джонсон — Эрик Макконико;
Висенте Луке — Тришон Гор;
Рафаэл Тобиас — Лукас Фернандо;
Нил Магни — Рамиз Брахимай;
Мыктыбек Оролбай — Джеремайя Уэллс.

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