Фермер, рыбак, любитель падела. Что мы узнали о Махачеве из нового сериала

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии, США, состоится масштабный турнир UFC 330. Особенным вечер будет для российского чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева: он проведёт защиту пояса против Иэна Гэрри и в случае успеха побьёт рекорд легендарного Андерсона Силвы по количеству побед подряд в истории промоушена. Незадолго до важнейшего в карьере Ислама поединка на стриминговой площадке «Кинопоиск» вышел сериал «Родина чемпионов. Ислам Махачев». Махачев предстаёт перед съёмочной группой в повседневной жизни вне боёв в Дагестане: приглашает на свою ферму, ездит на рыбалку, смотрит футбол и, конечно, при этом не забывает о тренировках. 13 августа выйдет последняя серия, «Чемпионат» рассказывает о самых интересных моментах в первых четырёх выпусках сериала.

О чём расскажем:

Фермер и жокей

Первая серия начинается со съёмок на ферме Махачева в Дагестане. Ислам рассказал, что приобрёл её пару лет назад и сейчас активно развивает.

«Около тысячи баранов было здесь, всех продали. Сейчас на их месте пасутся быки», — рассказывает Ислам.

Помимо быков, здесь нашлись кролики и козлы, последние, кстати, оказались на ферме случайно. Главный матчмейкер UFC Хантер Кэмпбелл прилетал в гости к Махачеву и попросил найти ему пять козлов. Дело в том, что Кэмпбелл «задолжал» пять козлов Василию «Пельменю» Камоцкому и хотел отдать долг. Ислам быстро нашёл через знакомых пять козлов, но оказалось, что отправить их нужно было в Красноярск. Естественно, живых козлов из Дагестана в Красноярск никто не повёз, поэтому они остались у Ислама на ферме.

«Пельмень, забери своих козлов, пожалуйста», – добавил Ислам.

Ислам Махачев (слева) Фото: Кадр из сериала «Родина чемпионов: Ислам Махачев»

И таких живых историй от Ислама по ходу всего сериала исходит очень много. В перерывах между кадрами на ферме Махачев даёт интервью, в котором тоже довольно открыт.

«Для кого-то счастье в деньгах, яхтах, лимузинах, а для меня – вот в этом. Многие спрашивают, чем я буду заниматься после завершения карьеры: как видишь, заняться мне точно есть чем», — говорит Махачев.

Здесь же Ислам вспоминает свой путь в UFC. После дебюта, который прошёл довольно гладко, был непростой период, включивший в себя поражение и проблемы с допинг-тестом из-за мельдония. Махачев признаётся, что это был самый сложный момент в карьере, но благодаря в том числе Абдулманапу Нурмагомедову Ислам с ним справился.

Речь зашла и о мотивации Махачева. Ислам признался, что тех горящих глаз, которые были у него, когда он ещё не стал чемпионом, уже нет. Однако это не значит, что он стал хуже относиться к тренировкам, к подготовке, к боям.

Отдельное внимание во время съёмок на ферме уделяется лошадям. Лошади, как признавался Ислам и раньше, – его самая большая страсть вне боёв. И нужно сказать, что Махачев очень ловко и мастерски держится в седле: Ислам на камеру проскакал галопом на фоне дагестанских гор – выглядело впечатляюще. Кстати, коня российского чемпиона зовут Гарри – почти как будущего соперника.

«Только конь мой гораздо лучше», — отметил Ислам.

«Регбибол», борьба и… падел

Естественно, даже обычные будни Махачева в Дагестане не обходятся без спорта. Съёмочная группа сериала побывала в зале с Исламом, где застала его за игрой в «регбибол» и падел и, конечно, за борьбой.

«Регбибол» очень распространён внутри команды Хабиба и Ислама. Это своеобразная разминка перед основной тренировкой: игра в баскетбол, но с особыми борцовскими правилами. Если чуть замешкаешься – подбежит соперник, бросит тебя через грудь, даже не моргнув, и продолжит игру. Эта разновидность баскетбола была популярна ещё в тренировочных лагерях Хабиба, сейчас она активно используется и в подготовке Ислама.

На момент съёмок Хабиба в зале не было, однако на месте оказались другие бойцы его команды: Усман Нурмагомедов, Магомед Зайнуков и многие другие. И нужно отметить, что Ислам пользуется огромным авторитетом: это заметно по отношению к нему со стороны других бойцов.

После разминки, естественно, была борьба – куда же в Дагестане без неё. Махачев, несмотря на свой статус и на то, что на момент съёмок находился не в активной фазе тренировочного лагеря, занимался наравне со всеми – не делал себе поблажек.

А в конце съёмочного дня Ислам раскрылся с новой стороны – как любитель стремительно набирающего популярность падела.

«Я с паделом познакомился в Дубае. Подумал, что шейхам не понравился теннис и они придумали что-то своё, новое. Мы постепенно стали ходить, играть, выучили правила и быстро втянулись», — рассказал Махачев.

Ислам Махачев (справа) Фото: Кадр из сериала «Родина чемпионов: Ислам Махачев»

Втянулся Ислам настолько, что решил заняться развитием падела в Дагестане. Так благодаря Махачеву в республике появился первый падел-корт с оригинальным названием Pound4Padel. Кроме того, Ислам недавно основал Федерацию падела Дагестана и стал её президентом – новое серьёзное увлечение чемпиона UFC.

Рыбалка, футбол и, конечно, борьба

Ещё в двух сериях Махачев показывает и другие увлечения. Ислам раскрывается в качестве рыбака и вместе со съёмочной группой отправляется сразу на две рыбалки – дневную и ночную. По тому, как чемпион UFC обращается со снастями, заметно, что он в этом деле не новичок и регулярно выезжает на рыбалку. Вообще, сериал как раз нацелен на то, чтобы показать Махачева именно в повседневной жизни, и становится понятно, что Ислам, несмотря на всю свою заточенность на бои, на постоянные тренировки, находит время и для другой жизни. Он точно не из тех спортсменов, которые после завершения карьеры будут искать себя и страдать без боёв – у него есть вполне счастливая жизнь и вне октагона.

В этой жизни находится место и для футбола. Ислам, как и Хабиб, не только сам любит и умеет играть, но и по-настоящему следит за этим видом спорта: посещает матчи, смотрит трансляции. Махачкалинское «Динамо» для Махачева – особая любовь, его часто можно увидеть на матчах команды, он, если есть такая возможность, посещает и раздевалку, поддерживает игроков и участвует в различных социальных проектах клуба. Вот и в сериале Махачева показывают во время ответного стыкового матча «Динамо» с екатеринбургским «Уралом»: хозяева победили, чем Ислам, конечно, был доволен.

Ислам Махачев Фото: Кадр из сериала «Родина чемпионов: Ислам Махачев»

После футбола Махачев отправился на другое спортивное мероприятие, которое, кажется, вызвало куда больший ажиотаж у местных жителей – на встречу команд Дагестана и Северной Осетии по вольной борьбе. Ажиотаж перед ареной был феноменальный, огромное число людей не смогло попасть на трибуны из-за отсутствия свободных мест. Даже Махачева с большим трудом провели через толпу на стадион. Интересно, что Ислам даже в таких условиях успевал с кем-то поздороваться, с кем-то перекинуться парой фраз, с кем-то сфотографироваться.

«Зачем мне надевать маску, изображать кого-то из-за того, что я знаменит? Мне комфортнее быть собой, мне так проще», — сказал Махачев.

И в этом кроется лейтмотив сериала. Махачева многие видят в боях, в тренировочном процессе, погружённым в подготовку. Здесь же Ислам раскрывается с другой стороны. Он копается у себя на ферме, несмотря на многомиллионные счета, отдыхает душой на рыбалке или на футбольных трибунах, спокойно общается с местными жителями и старается всем уделить время. И складывается впечатление, что Махачев от такой жизни по-настоящему кайфует, и без боёв ему точно не будет скучно.

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