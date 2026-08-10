Махачев — суперзвезда, Гэрри только набирает обороты. Гонорары главных звёзд UFC 330

В ночь на 16 августа в Филадельфии, США, состоится турнир UFC 330. Хедлайнерами номерного ивента станут Ислам Махачев и Иэн Гэрри, россиянин будет впервые защищать титул чемпиона организации в полусреднем весе.

Махачев и Гэрри — главные звёзды предстоящего турнира, и, соответственно, заработают они больше остальных. Ислам уже почти четыре года бьётся только в титульных противостояниях, суммарно более 800 дней лидирует в рейтинге pound-for-pound, так что у россиянина одни из самых высоких гонораров в UFC. Махачев выступает под эгидой организации с мая 2015 года и провёл уже 18 поединков. Начинал Ислам со стандартных гонораров новичка, которые понемногу росли от боя к бою. По-настоящему ощутимые деньги (относительно ранних гонораров) Махачев получил за поединок с Бобби Грином — около $ 200 тыс. Это был последний раз, когда Ислам дрался не в титульном противостоянии .

Дальше был поединок с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в лёгком весе. В нём Ислам был стороной «Б», но Камил Гаджиев предполагал, что гонорар россиянина составит примерно $ 500 тыс. Согласно порталу Totalsport, Махачев суммарно получил чуть больше $ 1 млн, из которых $ 500 тыс. были базовым гонораром. Оливейра, по информации этого же источника, получил около $ 1,3 млн. За первый бой с Александром Волкановски Ислам заработал ещё $ 1,19 млн, а реванш спустя восемь месяцев принёс российскому бойцу около $ 1,8 млн. После первого боя с австралийцем Махачев говорил, что его гарантированный гонорар меньше $ 1 млн, но пока не подсчитаны проценты от продаж PPV. Суммарно дилогия с Волкановски позволила Махачеву стать богаче как минимум на $ 3 млн .

По информации MMA Salaries, следующий поединок Ислама с Дастином Порье принёс ему $ 1,84 млн. Что важно, просто за выход Махачев получил $ 1,5 млн, что говорит о резком росте базовых гонораров. В январе 2025 года Ислам должен был встретиться с Арманом Царукяном, однако в итоге бился с Ренато Мойкано, экстренно вышедшем на замену. Атлетическая комиссия штата Калифорния опубликовала официальные гонорары бойцов, согласно которым Махачев заработал $ 200 тыс., а его соперник — $ 250 тыс. Sporty Salaries дали информацию, что Ислам получил суммарно $ 3,6 млн. Мойкано намекал, что заработал больше $ 950 тыс. А те суммы, которые фигурируют в официальном отчёте, нужны для декларирования в официальных ведомствах США.

Ислам Махачев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Последний на данный момент бой Махачев провёл в ноябре 2025 года, став чемпионом UFC в полусреднем весе после победы над Джеком Делла Маддаленой. По информации Sporty Salaries, Ислам заработал $ 3,32 млн. За несколько месяцев до этого издание Give Me Sport сообщало, что Махачев входит в топ-20 бойцов в истории UFC по сумме гонораров без учёта рекламных контрактов и PPV — $ 8,8 млн . Теперь у россиянина впереди первая защита титула, и можно только предположить, что ниже суммарных $ 3 млн Ислам не опустится, а общий заработок окажется в диапазоне от $ 3 до 4,5 млн , что выглядит разумно с учётом всех достижений Махачева.

Иэн Гэрри к таким цифрам, конечно, не подбирался. Он выступает в UFC с ноября 2021 года, однако на топ-уровень и бои с людьми из рейтинга сумел выйти три года назад. На UFC 292 ирландец бился с ветераном Нилом Магни и, как сообщалось, заработал $ 100 тыс. По итогам UFC 298 Атлетическая комиссия штата Калифорния опубликовала официальные гонорары — согласно им Гэрри за победу над Джеффом Нилом предположительно получил $ 110 тыс.: $ 55 тыс. – гарантированные и столько же – за победу. Sporty Salaries дают информацию про $ 60 тыс. + $ 60 тыс. Этот же источник пишет, что следующий бой с Майклом Пейджем принёс Иэну $ 75 тыс. базового гонорара и, предположительно, столько же за победу.

Мощный скачок у Гэрри получился в следующем поединке, когда он бился с Шавкатом Рахмоновым . Казахстанец должен был драться за пояс с Белалом Мухаммадом, однако тот получил травму, а выйти на замену никто не соглашался. Зато согласился Гэрри, который проиграл, но прошёл все пять раундов и неплохо себя проявил. За выход на коротком уведомлении в соглавном событии вечера Иэн заработал чуть больше $ 1 млн с учётом доли от продаж PPV, которая составила $ 700 тыс. Дальше пришлось пойти на снижение. Бой с Карлосом Пратесом в главном событии вечера принёс Гэрри $ 421 тыс., по информации Sporty Salaries. Это был его первый мейн-ивент в UFC. Примерно столько же ($ 400 тыс.) пришло за победу над Белалом Мухаммадом. Теперь на очереди первый титульник.

Иэн Гэрри Фото: Steve Marcus/Getty Images

Перед боем с Махачевым Гэрри подписал контракт с агентством Эдди Хирна, который публично критиковал UFC за то, что промоушен мало платит бойцам. Сомнительно, что Иэн сразу получил существенно больше, чем получал в последних двух боях, но весьма вероятно, что гонорар составит от $ 450 тыс. до $ 600-650 тыс., так как это титульный бой . Но пока это всё равно очень далеко до Махачева.

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