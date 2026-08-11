Ирландия – почти как Дагестан. Почему маленькая страна даёт столько крутых бойцов?

Ирландия – небольшое островное государство на западе Европы. Его население составляет около 5 млн человек, но при этом именно отсюда выходят таланты смешанных единоборств, которые регулируют правила игры в сильнейшей лиге мира. Именно из этой страны вышел один из самых известных и влиятельных бойцов в истории UFC Конор Макгрегор. А сейчас главным ирландским представителем и наследником Ноториуса в промоушене является Иэн Гэрри. В ночь на 16 августа Гэрри выйдет в октагон против действующего чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева.

Получится почти символический матч между двумя школами. За Махачевым стоят Хабиб Нурмагомедов и Дагестан – регион, который десятилетиями производит борцов, самбистов, а теперь и ММА-спортсменов самого высокого класса. За Гэрри – Ирландия, которая несёт в себе местами иной, но где-то и похожий по духу настрой. Не просто так результат у этих двух регионов похожий: из небольших уголков планеты UFC регулярно получает бойцов мирового уровня.

Конор сделал Ирландию заметной

До Макгрегора ирландские ММА существовали, но не имели ни сопоставимого масштаба, ни такого международного лица. Макгрегор изменил ситуацию практически в одиночку. В 2013 году он дебютировал в UFC, а уже через два года стал временным чемпионом в полулёгком весе. В декабре 2015 года он нокаутировал Жозе Альдо за 13 секунд и стал полноценным чемпионом. Через год победил Эдди Альвареса и забрал титул уже в лёгком весе.

Конор Макгрегор Фото: Steve Marcus/Getty Images

Однако важнее даже не два чемпионских пояса. Макгрегор превратил занятия ММА в Ирландии из относительно нишевого увлечения в часть массовой культуры, в том числе дав понять молодому поколению страны, что построить яркую и успешную карьеру в лучшей лиге мира возможно. UFC проводил турниры в Дублине, ирландские болельщики массово ездили на выездные мероприятия, а тренировочные залы получили совершенно новую аудиторию. В 2015 году перед UFC 189 около 60 тысяч человек подавали заявки на билеты на дублинскую остановку мирового тура Макгрегора. Получился эффект, который хорошо знаком Дагестану после Хабиба Нурмагомедова. Когда один спортсмен становится национальной суперзвездой, ребёнку уже не нужно объяснять, зачем идти в зал. Он видит перед собой человека из той же страны, с той же улицы, который дошёл до вершины. Хабиб стал таким примером для Дагестана. Конор – для Ирландии.

Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт Фото: Zuffa LLC via Getty Images

При этом у Ирландии есть ещё одна особенность, которая неожиданно сближает её с Россией и особенно с Дагестаном, — отношение к соперничеству. В ирландской культуре, как и в русской, достаточно сильна идея личной стойкости: уважение нужно заслужить никак иначе, кроме как поступками. Отсюда и любовь к прямолинейным суровым характерам и жёсткому юмору. Конор Макгрегор сделал из этой особенности часть своего образа: громкие заявления, психологическое давление и готовность поставить на кон всё превратили его бои в национальное шоу.

У дагестанцев внешний стиль несколько иной – меньше разговоров, больше борьбы и дисциплины — но сама установка похожа: сначала докажи, что способен выдержать давление, а уже потом получишь уважение. Возможно, поэтому ирландская и российская публика так легко находит общий язык с бойцами из этих регионов: за разной манерой поведения стоит довольно близкое представление о том, каким должен быть настоящий соперник.

Дагестан построил систему. Ирландия – среду

У Дагестана есть фундамент, которого у Ирландии не было. Борьба в республике развивалась задолго до появления UFC. В советские годы здесь сформировалась мощная школа вольной борьбы и самбо. Ребёнок мог начать заниматься борьбой ещё в детстве, постоянно выступать на соревнованиях, переходить из одного зала в другой и постепенно попадать в систему подготовки взрослых спортсменов.

Абдулманап Нурмагомедов Фото: РИА Новости

История Хабиба – показательный пример. Его отец Абдулманап Нурмагомедов начал тренировать сына с раннего возраста. Хабиб занимался вольной борьбой, а затем продолжил подготовку уже в Махачкале по дзюдо. Именем Хабиба список не ограничивается. Дагестан регулярно выдаёт множество чемпионов. Хабиб, Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Усман Нурмагомедов, Магомед Анкалаев, Шарабутдин Магомедов, Забит Магомедшарипов – разные спортсмены, но многие из них прошли через похожую культуру борьбы и тренировочных сборов.

Причём главный ресурс Дагестана не только сами занятия. Сильные спортсмены постоянно тренируются друг с другом. Молодой боец получает возможность бороться с теми, кто уже находится на высоком уровне. В итоге один чемпион помогает подготовить следующего. Ирландия пошла другим маршрутом. Там не было огромной государственной системы борьбы, которая десятилетиями отбирала детей и выращивала олимпийских спортсменов. Зато возникли сильные частные клубы, прежде всего SBG Ireland.

В истории ирландского ММА сложно обойти Джона Кавану – основателя Straight Blast Gym Ireland и главного тренера Макгрегора. SBG появился ещё в 2001 году, когда бразильское джиу-джитсу и ММА в Ирландии находились далеко от сегодняшней популярности. Постепенно клуб превратился в одну из главных точек притяжения для местных бойцов. Макгрегор не тренировался в вакууме.

Джон Кавана Фото: Sportsfile via Getty Images

В его команде были Оуэн Родди, Том Иган, Артём Лобов, а позже к тренировочному процессу подключались другие известные ирландские бойцы. UFC отдельно рассказывал о тренировочном окружении Макгрегора перед первым чемпионским боем с Жозе Альдо. То есть успех одного спортсмена постепенно превращался в инфраструктуру. Молодой ирландец мог прийти в зал не просто для того, чтобы улучшить свои технические навыки. Он видел профессионального бойца, тренеров, спарринги, сборы и понимал, как вообще выглядит карьера в ММА. Дагестан передаёт следующему поколению борцов прежде всего технику и соревновательную систему. Ирландия после Макгрегора стала передавать следующему поколению опыт профессиональных ММА.

У Ирландии есть ещё один козырь – бокс

Если искать спортивную основу ирландских ММА, нельзя ограничиваться только ММА-клубами. В Ирландии очень сильны традиции бокса. Страна регулярно воспитывала успешных любителей и профессиональных боксёров, а боксёрские клубы существуют по всей стране. Для ММА это готовая база: работа ног, чувство дистанции, тайминг, удары руками и привычка регулярно драться на соревнованиях.

Макгрегор как раз идеально попал в эту среду. Его стиль в лучшие годы строился вокруг точной работы на дистанции, контратак и левой руки. Он не выглядел классическим борцом, который сначала старается перевести соперника в партер. Его главное оружие было в стойке. И Гэрри в этом отношении гораздо ближе к ирландской традиции, чем может показаться. Иэн начал заниматься боксом ещё подростком, а затем перешёл в дзюдо и смешанные единоборства. Он стал чемпионом Cage Warriors в полусреднем весе, после чего в 2021 году подписал контракт с UFC. Сейчас его рекорд в промоушене – 10-1, а среди последних соперников были Белал Мухаммад и Карлос Пратес.

Иэн Гэрри Фото: Zuffa LLC via Getty Images

При этом Гэрри заметно отличается от Макгрегора. Конор строил карьеру на взрывной атаке и нокаутирующей левой. Иэн же чаще работает на дистанции, использует рост и длину рук, много двигается и старается заставить соперника постоянно реагировать на его перемещения. Но есть общее: оба ирландца предпочитают вести бой там, где им удобно, а не превращать поединок в постоянную борьбу у сетки. И именно поэтому предстоящий бой с Махачевым настолько интересен.

В Ирландии не только Макгрегор

После Макгрегора появились другие бойцы. Норман Парк представлял Ирландию в UFC ещё до чемпионского взлёта Конора. Джозеф Даффи выступал в UFC и запомнился прежде всего своей ударной техникой. Кэтал Пендред прошёл через UFC и позже стал одним из заметных представителей ирландской сцены. А сейчас новое поколение представляет не только Гэрри. Пол Хьюз – ещё один ирландский боец, который дошёл до крупнейших международных промоушенов и получил статус одного из наиболее интересных молодых представителей страны.

В Ирландии продолжают появляться бойцы, способные выйти за пределы локальной сцены. И это уже отличается от ситуации десятилетней давности. Макгрегор был исключением. Гэрри и Хьюз показывают, что исключение постепенно становится тенденцией.

В одном случае ребёнка сначала приводят в зал борьбы, затем он проходит через самбо, соревнования и десятки сильных спаррингов. В другом – он может прийти в боксёрский или ММА-клуб, попасть в окружение профессионалов и увидеть, что путь до UFC уже прошёл человек из соседнего города.

Теперь эти две модели встретятся в одном октагоне. Ислам Махачев выходит из системы, которую десятилетиями строили вокруг борьбы и самбо. Иэн Гэрри – из страны, где современную культуру ММА во многом создал один человек по имени Конор Макгрегор. В 2018 году Хабиб и Конор встретились в главном бою UFC 229. Тогда победил Дагестан.

Спустя почти восемь лет история получает продолжение – уже с другими бойцами. И для Гэрри это возможность доказать, что Ирландия научилась производить не только больших звёзд, но и бойцов, способных выдерживать проверку самой сложной школой ММА в мире.