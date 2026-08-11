Просыпаемся не только ради Махачева? Топ-5 боёв UFC 330

В ночь с 15 на 16 июля в Филадельфии, США, состоится турнир UFC 330. Основное внимание будет приковано к главному событию вечера: российский чемпион Ислам Махачев проведёт защиту пояса в полусреднем весе против Иэна Гэрри. Конечно, на фоне титульного поединка Махачева, который может войти в историю лиги, все остальные бои в карде меркнут. Но при этом зрителям всё равно будет на кого посмотреть: представляем пять самых интригующих противостояний турнира.

Полный кард турнира UFC 330

Ислам Махачев — Иэн Гэрри:

Маккензи Дерн — Джиллиан Робертсон;

Чарльз Джонсон — Хосе Очоа;

Мансур Абдул-Малик — Дастин Штольцфус;

Эстебан Рибович – Эдсон Барбоза;

Хоэль Альварес – Чиди Нджокуани;

Джалин Тёрнер — Кауе Фернандес;

Донте Джонсон — Эрик Макконико;

Висенте Луке — Тришон Гор;

Лукас Фернандо – Рафаэл Тобиас;

Нил Магни — Рамиз Брахимай;

Мыктыбек Оролбай — Джеремайя Уэллс.

Маккензи Дерн – Джиллиан Робертсон

В соглавном событии UFC 330 пройдёт титульный поединок. Чемпионка лиги в женском минимальном весе Маккензи Дерн разделит клетку с Джиллиан Робертсон. Дерн завоевала вакантный титул в октябре 2025 года: доминирующая чемпионка Вэйли Чжан оставила пояс ради большого поединка с Валентиной Шевченко в другой весовой категории, а Маккензи победила Вирну Жандиробу и добралась до вершины в своём дивизионе.

Интересно, что Дерн – одна из самых опытных девушек-бойцов в промоушене, выступает в UFC с 2018 года, и только спустя восемь лет она стала чемпионкой. Первую защиту ей предстоит провести против непростой канадки Джиллиан Робертсон, которая набрала отличный ход. У Джиллиан пять побед подряд, и она вполне заслуженно получила титульный шанс. И у Дерн, и у Робертсон неплохая борцовская база, и они умеют побеждать на земле: у Маккензи половина побед в карьере добыта сабмишенами, Робертсон вынудила сдаться в партере 13 своих соперниц. И это тоже добавляет титульному противостоянию дополнительную интригу.

Эстебан Рибович – Эдсон Барбоза

В карде турнира UFC 330 выступит известный бразилец Эдсон Барбоза. Российским фанатам Барбоза в первую очередь знаком по поединку против Хабиба Нурмагомедова. Тогда Орёл одержал доминирующую победу, хотя Эдсон подходил к поединку на серии из трёх побед. Барбоза выступает в лучшей лиге мира с 2010 года – фантастические цифры. Да, Эдсон никогда не подбирался к титулу, никогда не дрался за него, но всегда считался крепким бойцом промоушена, закатывающим зрелищные поединки. За это его и полюбили фанаты: за крутые «вертушки», за эффектные колени в прыжке и в целом за яркую ударную технику. 10 бонусов за бой вечера, два бонуса за выступление вечера – статистика говорит сама за себя. В соперниках у 40-летнего ветерана будет Эстебан Рибович, который на 10 лет младше Барбозы. Аргентинец попал в лигу Даны Уайта с идеальным рекордом 11-0, однако уже в дебюте уступил Лойку Раджабову. Дальше последовали три победы: казалось, Рибович обосновался в лиге, но в последних трёх поединках у Эстебана снова возникли проблемы. Он проиграл Насрату Хакпарасту и Матеушу Гамроту, однако ему по-прежнему дают шанс проявить себя. Из 15 побед 12 Эстебан одержал досрочно, в том числе семь — нокаутами. Так что его поединок с ярким ударником Барбозой выглядит интригующе.

Эдсон Барбоза Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Хоэль Альварес – Чиди Нджокуани

На UFC 330 состоится бой, который обычно называют поединком стилей: полусредневесы Хоэль Альварес и Чиди Нджокуани разделят клетку. Альварес по прозвищу Феномен крайне хорош в джиу-джитсу и грэпплинге: из 23 побед в профессиональной карьере 17 он одержал сабмишенами. Ещё пять поединков испанец забрал нокаутами – если Альварес и побеждает, то делает это практически всегда досрочно. Начинал Хоэль с лёгкого веса, где, кстати, проигрывал Арману Царукяну, однако в последнее время перебрался в полусредний дивизион. В соперниках у испанца окажется Чиди Нджокуани. Американец выступает в UFC с переменным успехом, чередуя победы и поражения. Но чего у Чиди не отнять, так это его нокаутирующей мощи. В профессионалах он одержал 25 побед, 15 из них – нокаутами. Так что в этом поединке сойдутся крепкий джитсер и неплохой ударник: кто сумеет навязать сопернику свой стиль, тот, вероятно, и заберёт победу в этом противостоянии.

Мыктыбек Оролбай – Джеремайя Уэллс

В предварительном карде турнира UFC 330 выступит яркий боец из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай. В UFC Мыктыбек оказался в ноябре 2023 года и с тех пор провёл в лиге уже шесть боёв, выиграв пять из них. Причём дрался Оролбай с вполне приличными бойцами: удосрочил Джека Херманссона, Уроша Медича, который сейчас идёт 10-м в рейтинге с четырьмя победами подряд, прошёл Криса Кёртиса. Мыктыбек – универсальный боец, который хорош как в стойке, так и в партере, и за его поединками всегда интересно наблюдать. Один только бой против Матеуша Ребецкого чего стоит: тогда они устроили настоящую войну в клетке. Оролбай семимильными шагами движется в сторону топ-15 полусреднего дивизиона, и, конечно, ему важно победить на турнире в Филадельфии. Тем более соперник для этого подходящий. Уэллс не блещет результатами, в последних трёх поединках у него два поражения – шанс для Мыктыбека в очередной раз ярко проявить себя на турнире и забраться в заветный рейтинг.

Мансур Абдул-Малик – Дастин Штольцфус

В главном карде UFC 330 состоится интересный поединок в среднем весе. Перспективный Мансур Абдул-Малик разделит клетку с Дастином Штольцфусом. Мансур удивительно быстро оказался в UFC: в лучшую лигу мира его подписали после победы в Претендентской серии, к тому моменту рекорд Мансура составлял всего 6-0. Но при этом Абдул-Малик четыре победы одержал нокаутами, да и в UFC стартовал с двух досрочных побед. В последних трёх поединках у Мансура одна победа, одна ничья и одно поражение, но поражение он потерпел от мощного Юсри Белгаруи, который до этого финишировал и Азамата Бекоева. У Мансура, безусловно, есть перспективы, однако их нужно подтверждать на деле. На турнире в Филадельфии он встретится со Штольцфусом, который дрался со многими перспективными и рейтинговыми бойцами. Да, в большинстве случаев он проигрывал, но опыт у Дастина точно есть.