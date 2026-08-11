«Хочу увидеть его без сознания». Что говорят соперники Махачева перед боем

В ночь на 16 августа в Филадельфии, США, на UFC 330 Ислам Махачев будет впервые защищать титул чемпиона организации в полусреднем весе. Соперником россиянина станет ирландец Иэн Гэрри. Для Ислама это уже седьмой титульный поединок в UFC, и он каждый раз слышит от соперников, что они его остановят . Махачев и сам рассуждает о словах оппонентов: «Перед боем все говорят: «Я его нокаутирую. Я финиширую Ислама. Я остановлю его борьбу». Но это не работает. Я буду делать всё, что захочу, и финиширую его. Я лучший боец в мире и докажу это в Филадельфии».

По такому поводу вспомним, что говорили соперники Махачева в титульниках до боя и чем в итоге всё завершалось. Первым был Чарльз Оливейра в октябре 2022 года. Бразилец подходил к бою практически в статусе народного чемпиона. В мае того же года Чарльз финишировал Джастина Гейджи, но до этого лишился пояса на весах, поэтому к поединку с Махачевым титул был вакантным. Само собой перспектива драться с Исламом Оливейру не радовала: «Я никогда не старался избегать боёв. Чемпиона в лёгком весе зовут Чарльз Оливейра, в конце концов. Является ли Ислам очень крутым парнем? Да. Но были ли среди его соперников бойцы с громкими именами? Нет. У него большая серия побед, однако с кем же он дрался? Меня не волнует его бойцовский стиль. Все его сильные стороны у меня в 10 раз лучше. Если он думает, что переведёт меня на землю, как у него это получалось со всеми остальными, со мной у него это не пройдёт».

Помимо этого, Чарльз обещал побить Махачева и вызвать на бой Хабиба Нурмагомедова, а также не волновался о партере соперника: «Для меня это удобный бой. Он парень, который всех переводит, и все, с кем он встречался, были ударниками, которые боялись его тейкдаунов. Он делал это с лёгкостью, но на этот раз его команде придётся хорошенько подумать над стратегией. Если Ислам планирует делать то же, что и всегда, ему придётся переводить одного из лучших финишёров в истории UFC. Я шёл в размен с лучшими ударниками дивизиона и верю в мощь своих кулаков. Думаю, я на голову лучше его в ударке, а если он меня переведёт, я буду делать то, что умею лучше всего – использовать своё атакующее джиу-джитсу. Я использую первую же возможность и финиширую его сабмишеном».

Махачев же пообещал засабмитить главного спеца UFC по сабмишенам и в итоге выполнил обещание — победа ручным треугольником во втором раунде. Там же в октагоне Ислам провёл битву взглядов с Алексом Волкановски, который и стал следующим соперником российского бойца. Бой состоялся уже через четыре месяца после того, как Махачев завоевал титул. Волкановски был в себе максимально уверен: «Ислам считает, что за него сыграет мой маленький рост. Многие мои соперники выходили на бой с теми же мыслями, но в октагоне их лица быстро менялись. Дайте мне 10 секунд в октагоне с Махачевым, и его лицо быстро изменится. В бою становится ясно, что размер не имеет значения. Когда я даю сопернику возможность почувствовать тяжесть моих рук, они понимают масштаб своих проблем. Соперники пытаются меня схватить, но не могут это сделать. Я словно маленькая кирпичная стена».

Ислам Махачев и Алекс Волкановски Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Также Алекс прикидывал, как может пройти поединок: «Мне кажется, что бой пройдёт по большей части на ногах, и я чувствую, что смогу его подловить, потому что у меня будет преимущество в стойке. Думаю, он попытается перевести меня в самом начале, и даже если ему это удастся, я гарантирую, что встану. Когда я дерусь с другими бойцами, то понимаю, что у них есть шансы только в ударке, поэтому делаю всё, чтобы обезопасить себя в стойке, и не иду на риск. Здесь придётся рискнуть. Я буду осторожен, но обязан реализовать своё преимущество в стойке. Не имею права отсиживаться и осторожничать, дабы не давать ему забирать раунды. Вот почему я думаю, что сумею его финишировать. Первый раунд будет сумбурным, с большим количеством клинчей, но во втором раунде я просчитаю его — и прикончу. Таков план. Но, опять же, я готовлюсь на все пять раундов – такой уж я парень».

Волкановски дал Махачеву самый тяжёлый бой. Вышло так, что Ислам недооценил борьбу и защиту Алекса, а австралиец недооценил стойку Ислама. Тем не менее Махачев защитил титул. Много говорили о реванше, однако сначала Исламу назначили бой с Оливейрой. Впрочем, бразилец снялся из-за рассечения за 11 дней до боя, и на замену экстренно вышел Волкановски. Алекс рисковал, но утверждал, что сделает всё для победы: «Это будет захватывающе. Очевидно, я способен потрясти его. Мы постараемся, чтобы этот бой не продлился пять раундов. Я хочу покончить с этим раньше. Не хочу проверять его выносливость. Не поймите неправильно — я считаю, что способен на это, однако мы не будем пытаться это сделать. Учитывая, что я отдохнул как ментально, так и физически, я буду опасным парнем. Планирую нокаутировать его».

В другом интервью австралиец обещал самую опасную версию Волкановски: «Думаю, я его прикончу. Вы увидите одну из самых опасных версий Алекса Волкановски. Я просто не могу себе позволить какой-то другой вариант. Не могу оставлять всё на усмотрение судей. Я должен просто выйти и сделать громкое заявление. Если я его вырублю, то это будет сумасшедшее зрелище, которое увидит весь мир».

Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде и закрыл всё вопросы о потенциальной трилогии . Следующим соперником Ислама стал ветеран Дастин Порье. Бриллиант тоже собирался нокаутировать россиянина: «Я вижу не слишком много дыр в его игре, и это логично, потому что он лучший боец в мире вне зависимости от весовой категории, но я вырублю его наглухо, и рефери будет меня оттаскивать. И да, я сделаю по крайней мере один заход на гильотину».

Ислам Махачев — Дастин Порье Фото: Luke Hales/Getty Images

Шансы Дастина строились на том, что у него тяжёлый удар: «У меня определённо есть шанс победить. Если я коснусь его подбородка, то он упадёт и узнает об этом в субботу. Возможно, ему не нужно в это верить. Возможно, ему нужно быть позитивным и уверенным в себе. Ислам, если думаешь, что у меня нет шансов победить, то ты лжёшь себе. За эти годы если я чему и научился в этом бизнесе, так это тому, что СМИ, мои оппоненты и всё прочее дерьмо не имеют значения. Всё в моих руках. У меня единственного есть возможность воплотить это в жизнь, руль этой машины в моих руках. Все остальные, кто болтает, — пассажиры. Я рулю куда надо. Зная, что у меня есть эта сила и эти навыки, я не беспокоюсь. Это всё шум. Каждый раз, когда мне приходится выходить в октагон, происходит драка. Либо убей, либо будь убит. Знаю, что это часто используется, люди преувеличивают, но это правда. Либо я покончу с Исламом, либо он покончит со мной».

Махачев переработал Порье в стойке, снова удивив своим прогрессом в этом аспекте, а в конце пятого раунда закрыл американца удушающим приёмом. Так Ислам повторил рекорд по количеству защит пояса в лёгком весе. Новый рекорд Махачев мог поставить в реванше с Арманом Царукяном, и там было много разговоров со стороны претендента. И о том, что он лучше, и о том, что он сможет финишировать Махачева. Но все помнят, что Царукян снялся с поединка за два дня до турнира, а заменил его Ренато Мойкано . Бразилец толком и сказать ничего не успел: «Мойкано идёт за титулом! Будь готов, Ислам Махачев. Завтра настанет моё время. Я так рад, что получил эту возможность. Я долго работал ради этого и знал, что такое может случиться. Вот почему я готовился на пять раундов и тренировался с левшами. Я готов и завтра шокирую мир. Я стану чемпионом мира. Погнали!»

Мойкано был финиширован в первом раунде, а следующий бой Махачев проводил уже в полусреднем весе, где его соперником стал Джек Делла Маддалена. Для австралийца это была первая защита титула чемпиона, и он старался транслировать максимальную уверенность в своих силах: «У Ислама высококлассная борьба, мы много боремся, готовясь к нему. Буду стараться не подпускать его и работать на дистанции, поскольку верю, что в стойке у меня есть большое преимущество перед ним. Наш бой с Махачевым будет похож на мой поединок с Белалом Мухаммадом. Ислам активно начнёт идти за тейкдауном. Верю, что смогу возвращаться на ноги в каждом раунде, разбивать его и наносить урон. Сломаю Махачева, вынесу его. Это мечта — финиш в «Мэдисон Сквер Гарден», сорвать крышу с арены и закрепиться в статусе одного из величайших полусредневесов».

Подготовка Джеку не помогла, и проблем Махачеву он не доставил ни в одном аспекте. Даже в стойке Ислам отбил ногу австралийцу и заставил его менять стойку, а в партере и вовсе было около 20 минут контроля. Победа единогласным решением судей и второй пояс для Махачева . Теперь на пути Иэн Гэрри. По мнению большинства, это максимально неудобный для Ислама оппонент. И, разумеется, ирландец тоже говорит о своей победе: «Ислам никогда не дрался ни с кем таким же высоким и длинноруким, как я. Тем более с тем, кто двигается так, как я. В стойке у него нет против меня никаких шансов, и я хочу увидеть его без сознания. Когда я его побью, никаких оправданий быть не может. Для меня стать чемпионом, представляя команду Chute Boxe, и пойти по стопам некоторых величайших бойцов, которых вы когда-либо видели, – это большая честь. У меня есть задача. У меня есть обязанность выйти туда, пробить дыру в голове Ислама, добиться того, чтобы подняли мою руку, и привезти сюда чемпионский пояс для этих парней».

Сможет ли Гэрри сделать то, о чём говорит, или повторит судьбу предшественников?