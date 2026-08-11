Грозился «усыпить» Яна, но провалился. История падения американского чемпиона

Ещё чуть больше двух лет назад Патрик Микс считался одним из сильнейших бойцов за пределами UFC и выглядел потенциальной угрозой для любого оппонента. Американец выдал впечатляющую серию, выиграл Гран-при Bellator в легчайшем весе, а потом завоевал титул чемпиона организации. В числе прочих Микс победил Кёдзи Хоригути (показал в UFC, что это боец высокого уровня), дважды – Магомеда Магомедова, у которого 1-1 с Петром Яном, чемпиона Bellator Серхио Петтиса и очень крепкого Рауфона Стотса.

Патрик Микс Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Ислам Махачев тогда выдавал Миксу комплименты, хвалил его грэпплинг. А сам Патчи расстраивался, что не получает признания, но готов финишировать и Петра Яна, и Шона О’Мэлли , бывшего на тот момент чемпионом UFC: «Меня не считают лучшим только из-за букв, которые стоят перед моим именем. Там написано не UFC — вот единственная причина. Посмотрите на меня и на того, кого считают лучшим бойцом легчайшего дивизиона в мире. Взгляните на достижения О’Мэлли и на мои – я столкнулся с не менее жёсткой конкуренцией. У меня больше досрочных побед, он проиграл больше раундов, чем я. Если бы не один раунд, у меня сейчас была бы серия из 31 победы: 11-0 по любителям и 20-0 по профи. А Шон с трудом прошёл Андре Сухамтата. Андре пнул этого парня по ноге, и его чуть ли не авиацией пришлось из клетки эвакуировать. Посмотрите, что с ним сделал маленький Пётр Ян, насколько близким был тот поединок. Посмотрите, как Магомед Магомедов дрался с Яном и как я отправил Магомеда спать. Точно так же я отправлю спать и Яна, и О’Мэлли, и всех остальных. Нет никого, кто мог бы конкурировать со мной. Думаю, самым сложным оппонентом для меня был бы Мераб [Двалишвили]».

В 2020 году Микс тоже говорил о Яне: «У меня нет сомнений в том, что я являюсь лучшим бойцом легчайшего веса в мире. Я уважаю Петра Яна, все считают, что он номер один в нашей категории. Но думаю, что повалил бы его и быстро заставил сдаться. У него хороший бокс, однако не думаю, что он смог бы оказать мне сопротивление в партере. Я из другой породы, молод и голоден. Я тренируюсь с Джоном Додсоном, который дрался с Яном, со многими другими парнями, и команда знает мои способности. Если боец тренировался со мной, если он был со мной на матах, то он знает, о чём я говорю».

После объединения Bellator и PFL Микс остался не у дел, потому что его весовой категории банально не было. Весной 2025-го Патчи всё же перешёл в UFC и сразу же получил бой с человеком из топ-10 — Марио Баутистой. В итоге Микс удивил со знаком минус: слабая защита в стойке, медленный на фоне соперника, сильнейшую сторону даже толком не использовал. Закономерно, что Патрик проиграл единогласным решением, и весь хайп вокруг монстра, который на бумаге был угрозой Яну и остальным топам легчайшего веса, рассеялся. Линию падения отследить легко — через четыре месяца Микс бился с дебютантом UFC Якубом Виклачем, но проиграл и ему, правда, уже раздельным решением судей. После второго поражения кряду были и разговоры о переоценке экс-чемпиона Bellator, и о том, что в лигах разный подход к допинг-тестированию. В любом случае больше возиться с Патриком не стали и уволили из UFC .

После бесславного и оглушительно провального вояжа в лучшую лигу мира Микс отправился в Японию, подписавшись в лигу Rizin. Уже в марте американец провёл следующий бой, перейдя в полулёгкий вес. Соперником Патчи стал местный 19-летний проспект Кийома Акимото. Чёрная серия Микса продолжилась — японец нокаутировал его во втором раунде, причём использовал соккер-кик, который разрешён только в Rizin. Три поражения в ряд и сомнительные перспективы даже не во второй лиге мира — такой набор получил Микс к весне 2026 года .

Патрик Микс Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

11 августа Патрик провёл второй бой в Rizin, вернувшись в легчайший вес. Перед поединком Микс с треском провалил взвешивание, превысив лимит категории на 2,9 кг. На этот раз соперником Патчи стал не проспект, а ветеран ММА Сёко Сато, у которого за плечами почти 60 профессиональных поединков. Но важный нюанс — по правилам Rizin Микс официально этот бой выиграть не мог. Если Сато, который вес сделал, побеждал, то это отражалось в его профессиональном рекорде, а в случае ничьей или победы Микса бой признавался бы несостоявшимся. Более того, поединок Патрик начал со штрафа в два очка. Патовая ситуация.

До начала турнира Микс извинился перед соперником, организацией и фанатами, а также пообещал устроить лучший бой для всех. Но в итоге Патрик проиграл единогласным решением судей, снова выглядел ужасно в стойке, традиционно пропуская много ударов. Теперь у американца четыре поражения подряд , и если учесть, что последний бой с Магомедом Магомедовым требовали признать несостоявшимся, так как Патчи провалил тест на запрещённые вещества, то всё становится совсем печально.

Кошмарное падение Микса – от потенциального бойца для топ-5 UFC до человека, который не может победить в Rizin ни 19-летнего проспекта, ни 38-летнего ветерана. Полный крах.