Такие разные поражения. Сравниваем единственные неудачи в карьере Махачева и Гэрри

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии, США, состоится турнир UFC 330. В главном событии вечера российский чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев проведёт первую защиту пояса в поединке против Иэна Гэрри. Интересно, что Ислам и Иэн подошли к очному противостоянию с единственным поражением в карьере, хотя поражения эти были абсолютно разными. В преддверии титульного поединка вспоминаем единственные осечки Махачева и Гэрри в карьере.

В 2015 году молодой и не особо известный широкой публике Ислам Махачев оказался в UFC. Конечно, не без помощи Хабиба, который тогда ещё не был чемпионом, но уже имел влияние в промоушене. Ислам в недавнем интервью в документальном сериале «Родина чемпионов. Ислам Махачев» вспоминал, что ему многие говорили о том, что ему ещё рано выступать на таком уровне. Каких-то по-настоящему серьёзных побед до прихода в UFC у Махачева не было, хотя он выиграл все 11 поединков в профессионалах.

Тем не менее дебют в лучшей лиге мира получился успешным: Ислам уверенно разобрался с Лео Кунцем, задушив соперника во втором раунде. И почти через четыре месяца Махачев вышел на бой с Адриано Мартинсом. У бразильца было больше опыта, к тому моменту он провёл уже больше 30 поединков. Мартинс был хорошо известен команде Абдулманапа Нурмагомедова: до поединка с Исламом Адриано раздельным решением судей одолел одноклубника Махачева Рустама Хабилова. Но, кажется, Ислама это не особо впечатлило.

«В то время я думал, что тренируюсь с Хабибом Нурмагомедовым и всеми чемпионами в AKA, и никто не сможет меня остановить. Перед тем боем я считал, что соперник уже возрастной, и если я устану, то он устанет ещё больше. У меня не было чёткого плана – я просто хотел давить на него и измотать», — вспоминал Ислам в интервью Arena Fight TV.

Молодой и азартный Махачев начал поединок против Мартинса с прессинга, старался задавить бразильца и при этом не прибегал к борьбе. Ислам взрывался не самыми техничными сериями на руках, очень напоминающими ударную технику Хабиба в начале его пути в UFC. Мартинс с этими налётами россиянина справлялся и присматривался, а на исходе второй минуты неожиданно для многих завершил бой в свою пользу.

Ислам закинул левый оверхенд и после этого на долю секунды остановился перед соперником, за что и был наказан. Мартинс выбросил встречный правый чек-хук точно в челюсть Махачеву, и Ислам рухнул на пол, а рефери почти сразу остановил поединок. Интересно, что этот чек-хук был известным оружием в арсенале бразильца, и он уже побеждал соперников таким ударом, но Махачев оказался к нему не готов.

Адриано Мартинс — Ислам Махачев Фото: Josh Hedges/Getty Images

Первое поражение Ислама совпало по времени с допинговой проблемой: Махачев принимал мельдоний, который в то время как раз внесли в список запрещённых препаратов, за что был временно отстранён от боёв. Сам Ислам вспоминает этот период как один самых сложных в карьере. Но тем не менее относится к нему спокойно.

«После того поражения я стал совершенно другим бойцом. Сейчас я умнее. Возможно, если бы тогда не проиграл, мог бы никогда не стать чемпионом», – сказал Махачев в интервью Arena Fight TV.

Единственное поражение Иэна Гэрри случилось гораздо позже – через девять лет после неудачи Махачева. Ирландец оказался в UFC в 2021 году в статусе чемпиона лиги Cage Warriors. Рекорд молодого Гэрри на тот момент составлял всего 7-0, однако Иэн довольно быстро и уверенно влился в лучшую лигу мира. За полтора года он одержал пять побед, в том числе три – нокаутом, после чего стал расти уровень его оппозиции. Следом Гэрри выиграл у опытного Нила Магни, Джеффа Нила и Майкла Пейджа, причём поражение от Гэрри для Венома по-прежнему остаётся единственным в UFC.

Иэн превратился из предмета насмешек в серьёзного претендента на пояс, и в декабре 2024 года встретился с непобеждённым Шавкатом Рахмоновым. Несмотря на хорошую серию, Гэрри был андердогом: Рахмонов на тот момент выглядел просто устрашающе. 18 побед в 18 поединках, 18 финишей (восемь нокаутов и 10 сабмишенов) – статистика Шавката говорила сама за себя. К тому же Шавкат и Иэн спарринговали во время подготовки к другим поединкам, и в этих спаррингах у Рахмонова было серьёзное преимущество в борьбе.

Тем не менее Гэрри принял сложный вызов и не побоялся рискнуть своим «ноликом». Уже только за это можно было отдать ирландцу должное: никто из топовых соперников долгое время не хотел выходить против Шавката. В бою же Гэрри тоже сумел многих удивить. Первое, что бросалось в глаза – Гэрри справлялся с борьбой Шавката. Да, не в каждом эпизоде, но Рахмонов не доминировал на земле, как это делал тот же Махачев в бою с Джеком Делла Маддаленой. Шавкату с большим трудом давались переводы долговязого ирландца, поэтому в основном всё скатывалось к клинчу, в котором Шавкат контролировал соперника. В стойке же Гэрри смотрелся очень неплохо, грамотно работал с дистанции за счёт габаритов. Особенно выделялись облик-кики, которые выбрасывал Иэн и которые в итоге выбили Рахмонова из строя на два года.

Старт боя прогнозируемо остался за Рахмоновым, но вот ближе к экватору и во второй половине поединка Гэрри выглядел ничуть не хуже Шавката. Хорошие эпизоды в стойке, защита от тейкдаунов, грамотные действия в октагоне помогли Гэрри навязать серьёзную конкуренцию самому доминирующему бойцу дивизиона на тот момент. А в пятом раунде Иэн и вовсе мог совершить один из самых громких апсетов в лиге, едва не поймав Рахмонова на удушающий приём.

Шавкат в итоге забрал победу решением судей, но Гэрри извлёк из того поединка гораздо больше, чем Рахмонов. Боец из Казахстана уже два года залечивает колено, которое в том числе разбил Гэрри: Рахмонов пропал из рейтингов, хотя был главным претендентом на пояс, и про Шавката по большому счёту стали забывать. Иэн же, напротив, своим ярким выступлением, да ещё и на коротком уведомлении, заслужил уважение. После этого Гэрри победил Карлоса Пратеса, причём у бразильца, как и у Пейджа, единственное поражение в лиге как раз от ирландца, а также разобрался с бывшим чемпионом лиги Белалом Мухаммадом и вышел на титульник.

Хотя поражения Махачева и Гэрри были разными по содержанию, но для обоих они стали важной составляющей карьеры. Ислам после боя с Мартинсом повзрослел и заматерел, Иэн же получил новый виток развития и популярности. Но больше, конечно, ни Махачев, ни Гэрри проигрывать не собираются, хотя в предстоящие выходные кто-то из них уйдёт из октагона со вторым поражением в карьере.

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