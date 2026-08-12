Вместо «нового Джонса» – сомнительный скандалист. Карьера Аспиналла рушится

Современные смешанные единоборства открывают для фанатов большое количество суперзвёзд. Практически во всех дивизионах есть парни, которые привлекают к себе запредельное внимание. Причём не только выступлением в октагоне, но и поведением за его пределами. В тяжёлом весе большое будущее предрекали Тому Аспиналлу. Многие с лёгкой руки даже успели назвать его наследником Джона Джонса и Фёдора Емельяненко. Но последние события вокруг фигуры британца не самые радужные. А над его дальнейшими перспективами подвис огромный знак вопроса.

Аспиналл, говоря откровенно, стал жертвой обстоятельств . Он действительно боец с приставкой «супер». Спортивные аспекты его деятельности вряд ли кого-то смущают. У британца приличная статистика – 15-3 (1 NC). А в UFC боец потерпел всего одно поражение. Да и с Кёртисом Блэйдсом всё сложилось крайне обидно. Том получил жуткую травму и продолжить бой не смог. А вообще, Аспиналл выглядел фаворитом противостояния, котировался очень высоко. После этого он восстановился, вышел на серию побед, стал чемпионом организации. И начались новые испытания на прочность.

Сначала – титульное противостояние с Сирилем Ганом. Все предрекали Аспиналлу победу. Том начал поединок не лучшим образом, однако особых поводов для паники не было. А затем француз оказался крайне неосторожным. Он жёстко попал пальцем в глаз британца. Аспиналл пытался проморгаться, чтобы продолжить поединок, но сделать этого не смог. В итоге всё обернулось большими проблемами со здоровьем. Тому даже понадобилось медицинское вмешательство, пришлось делать операцию. Тем удивительнее, что никакого понимания со стороны фанатов смешанных единоборств он не получил. Напротив, Аспиналла стали очень жёстко критиковать, обвинять в симуляции по ходу поединка, избегании Гана. Не помогло даже то, что все прекрасно видели – Том действительно не виноват. Однако хейт на него всё равно обрушился.

Том Аспиналл Фото: Chris Unger/Getty Images

Следующий момент, который, как кажется, сильно мешает нынешнему Аспиналлу – сотрудничество с Эдди Хирном. Стороны объявили о нём как раз после того самого неудачного титульника. Казалось бы, разве может сотрудничество с топовым промоутером сыграть бойцу в минус? Конечно, ведь Хирн – в конфронтации с боссом UFC Даной Уайтом. Складывается ощущение, что долгий простой и отсутствие анонсов о предстоящем поединке Аспиналла связаны и с тем, что руководитель лучшей лиги на планете крайне недоволен таким поступком одной из главных звёзд. И пока не может определиться, как именно лучше отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Противостояние Хирна и Уайта проявляется даже в плане отношений с Аспиналлом. Эдди прекрасно понимает, звезда какого масштаба попала к нему в руки. Особенно для аудитории из Великобритании. Поэтому активно уговаривает Тома перебраться в профессиональный бокс . А ещё всячески «кусает» Дану в средствах массовой информации. Например, открыто заявил, что не хочет искать точки соприкосновения и мириться с Уайтом. Плюс упрекнул босса UFC в том, что за пределами октагона Аспиналл зарабатывает намного больше денег, чем выходя в клетку. Конечно, такая ситуация вряд ли играет на руку Тому в отношениях с лучшей лигой на планете.

Эдди Хирн и Том Аспиналл Фото: Richard Pelham/Getty Images

Очень любопытно последить за тем, как ситуация будет развиваться дальше. И хочется верить, что Аспиналл в ближайшее время всё-таки вернётся в клетку. Да, обстановка вокруг его фигуры не самая спокойная и комфортная. Том постоянно в эпицентре, причём сам в этом не особо виноват. Но череда случайностей, неприятностей и неосторожных решений привела к тому, что британец оказался в подвешенном положении. Это не отменяет того факта, что Аспиналл – очень крутой боец. Особенно для тяжёлого веса. Он классно чувствует себя в ударке, способен качественно бороться. Поэтому очень хочется, чтобы фанаты вновь увидели мастерство Тома в октагоне.

Однако сейчас уже можно говорить прямо – сложившаяся ситуация сильно ударила по карьере Аспиналла. Да, пока ещё можно всё исправить. Но сделать это будет крайне непросто. А если Хирн не остановится в своих попытках вывести Дану из себя, Том может пострадать ещё больше. Да, в профессиональном боксе его ждут огромные деньги. Вот только сможет ли британец добиться там больших спортивных успехов? Большой вопрос. А крутого чемпиона смешанные единоборства потеряют совершенно точно.