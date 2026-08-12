Вы зря ненавидите Гэрри. Без него дивизиону было бы скучно

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии на арене «Xfinity Mobile» пройдёт очередной номерной турнир UFC 330. В главном событии вечера чемпион в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев выйдет на первую защиту пояса в полусреднем весе. А его соперником станет ирландский боец Иэн Гэрри, занимающий первую строчку в рейтинге дивизиона.

К противостоянию действительно прикован огромный интерес. И во многом потому, что соперником Махачева стал именно Гэрри. Это открыло новую страницу противостояния России и Ирландии в MMA. Дало возможность обсудить большое количество интриг этого соперничества. А ещё стоит отдать должное Иэну. Для полусреднего веса он является одним из самых раскрученных и «хайповых» парней. Но для этого Гэрри очень прилично постарался. И зачастую не стеснялся жертвовать своим реноме.

Гэрри не просто ругают или критикуют. Его буквально ненавидят . За стиль жизни, поведение, слова и действия. Но есть уверенность, что Иэн просто очень быстро «выкупил», что именно нужно, чтобы быть в этом бизнесе на ведущих позициях. Давайте начистоту. Были ли у Махачева другие варианты для первой защиты титула в полусреднем весе. Полно! Карлос Пратес, Майкл Моралес, реванш с Джеком Делла Маддаленой. И это даже без парней, который расположились в рейтинге пониже. Но выбрали именно Гэрри. И у этого есть очевидные причины.

Гэрри – это тот самый антагонист. Отрицательный герой хорошего фильма. Когда мы смотрим кино, мы обращаем большое внимание на злодеев. Они творят всякие плохие вещи, да. Но без них просто невозможно представить себе развитие сюжета. Без них герои не были бы самими собой. И Иэн сразу понял, что в истории с UFC – он злодей. Тот, кто отжигает в социальных сетях. Не боится высказывать непопулярные и даже абсурдные позиции. Жёстко и даже жестоко действует в октагоне. И становится центром всеобщего обсуждения. А что ещё нужно профессиональному бойцу?

Брюс Баффер и Иэн Гэрри Фото: Cooper Neill/Getty Images

Гэрри ставит на кон своей карьеры абсолютно всё. Он не стесняется быть смешным и постоянно подвергаться шквальной критике. Ирландец не боится оказаться отвергнутым. И, по ощущениям, не держится даже за самых близких людей. Достаточно просто напомнить, что Иэна раскритиковал даже родной брат – Шон: «Иан, ты не жертва. Ты ведёшь себя так, будто нас били в детстве. Мы выросли в семье среднего класса и имели всё, что только может понадобиться ребёнку. Ты из тех людей, кто берёт деньги у родителей и никогда их не возвращает. Кажется, для этого есть слово — избалованный. Да-а, бедный ты. Тебе ещё и платили за учёбу в колледже, мама переживала за тебя. С тобой и твоей боксёрской карьерой носились по всему миру, и после этого ты говоришь, что родители тебя не поддерживали? Отец лично занимался твоей боксёрской карьерой всё это время. Даже когда был нездоров и страдал от хронической боли. Сделай одолжение и объясни это, Иан. Мы были на каждом твоём бою и всегда верили, что у тебя получится. Но теперь получается, что именно Лейла, которая познакомилась с тобой всего за несколько боёв до UFC, якобы единственная поверила в тебя? Ты избегающий человек, как и я. Но, в отличие от тебя, я эмоционально повзрослел. Ты прячешься от негатива, потому что не можешь справиться с реальностью последствий собственных поступков. Пропустить похороны собственного деда – это, по-твоему, мужской поступок? Ты даже сообщения не написал, дружище. Сделай мне одолжение, Иан. Я так долго молчал о твоей ситуации, потому что мне всё ещё было тебя жаль. Но если ты хотя бы подумаешь о том, чтобы снова нести эту чушь, я расскажу всю правду целиком. Обещаю».

Гэрри, кажется, и не собирается исправляться. Он просто продолжает выстраивать идеальный образ злодея. Такого, по ощущениям, не было даже у Конора Макгрегора. Тот вряд ли был готов специально совершать грязные поступки в клетке, хотя за пределами октагона и часто переходил грань. А вот Иэн способен даже сознательно нанести травму оппоненту для победы. Разгоняет свои поединки он тоже специфично. Так, что сразу вызывает море комментариев в социальных сетях и средствах массовой информации. Например, сейчас Гэрри идёт очевидным аутсайдером противостояния с Махачевым. И что он делает? Конечно, демонстрирует на своей странице специальное место, на которое он рассчитывает поместить чемпионский пояс. Да, который ещё не завоевал. И это лишь маленькая часть всего образа, который формирует вокруг себя Гэрри.

Иэн – идеальный злодей. И тут можно вновь провести параллель с кинематографом. Когда отрицательный персонаж «фальшивит», это видно сразу. И только эталонные антагонисты вызывают ненависть даже у зрителей. Вот таких актёров сразу хвалят, говорят о том, как сильно получилось передать всю «чёрную сущность» персонажа. Так и Гэрри. Примерил на себя эту маску (а может уже и не маску) и продолжает носить её с достоинством. И его ненавидят все подряд. А стоит отдать Иэну должное. За предстоящей защитой Махачева многие будут следить именно по причине того, что противником станет Гэрри . И многие будут с замиранием сердца с ждать того момента, как ирландец будет повержен. Но этим он и хорош. Тем, что вызывает целую бурю эмоций.

Без Иэна в полусреднем весе было бы скучно. Совсем. А по поводу ненависти… Хорошую фразу однажды произнёс главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо: «Если вы людям нравитесь, то вы хороши. Если они ненавидят вас, то вы — лучший».