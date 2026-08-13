Сравнил себя с Али и восхитился Емельяненко. Самое интересное из нового интервью с Хабибом

Накануне исторического поединка Ислама Махачева против Иэна Гэрри, который состоится в ночь с 15 на 16 августа, Хабиб Нурмагомедов решил сместить фокус внимания со своего друга и перетянуть внимание на себя, дав Махачеву немного отдохнуть от внимания прессы. Орёл дал большое интервью Лексу Фридману, в котором затронул много разных тем.

В том числе поговорил и об Исламе Махачеве. По мнению Орла, Ислам прошёл через многое, чтобы оказаться на вершине UFC.

«Я его знаю с раннего детства, мы вместе учились, вместе росли. Он был учеником моего отца, причём не просто учеником: отец всегда видел в нём огромный потенциал. Ислам, безусловно, очень талантливый, дисциплинированный, многим пожертвовал ради спорта. Просто так человек на эту вершину не взойдёт без уникальных данных, а у него они есть», — сказал Хабиб.

Также Нурмагомедов рассказал о преемственности в его команде, в команде его отца.

«Есть некая цепочка, которая тянется, скажем, с 2003 года. Я всегда в ней был первым, учился у ребят постарше, набирался опыта. За мной шёл Ислам. У него всегда был спарринг-партнёр, на котором он мог расти. И когда я ушёл из спорта, он занял моё место во главе этой цепочки. Но Исламу скоро 35 лет, ему тоже осталось не так долго в боях. И радует, что уже на нём выросли другие бойцы, которые идут в нашей цепочке: Усман Нурмагомедов, Амру Магомедов и другие. И они займут место Махачева», — добавил Хабиб.

Конечно, не обошлось без очередного обсуждения его поединка с Конором Макгрегором. С тех пор прошло почти восемь лет, но при каждом удобном случае и Хабиб, и Конор вспоминают события того противостояния, которое навсегда вошло в историю смешанных единоборств. На этот раз Нурмагомедов заявил, что со спортивной точки зрения поединок с ирландцем был не самым сложным в его карьере.

«100% бои — это психология. В психологическом плане это был самый тяжёлый бой на тот момент. После этого у меня был более тяжёлый бой с Гейджи. В первую очередь из-за потери отца, было тяжело собраться. Всё вместе сложилось. Отца не стало, подготовка без него — без человека, ради которого я занимался и хотел быть чемпионом. Сам тренировочный лагерь – я был нездоров, травма за травмой. В психологическом плане я оставался острым. Ещё никто не знал, что это последний бой. Для себя знал, мне нужно было там всё закончить», — заявил Хабиб.

Во время разговора про бой с Конором, конечно, зашла речь про эмоции, которые были до, во время и после поединка. Хабиб объяснил, что сдерживался до завершения боя во многом благодаря отцу, но уже после того, как задушил Макгрегора, сдержать эмоции не удалось. Нурмагомедов сравнил их противостояние с ирландцем с самой известной трилогией в мире бокса между легендарными Мохаммедом Али и Джо Фрейзером.

«Они были самыми известными атлетами своего времени и просто вышли за пределы спорта. То же самое, когда я дрался с Конором. Этот бой вышел за пределы нашего вида спорта. Он затронул все виды спорта. Спортсмены всех видов спорта, все, кто любит соревноваться — неважно, американский футбол, баскетбол, европейский футбол или бокс — все следили за этим», — пояснил Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов после легендарной победы над Конором Макгрегором Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Говоря о тех, кого Нурмагомедов больше всего уважает в мире единоборств, Хабиб выделил Фёдора Емельяненко. Орёл не раз говорил, что именно Последний Император в том числе был большой мотивацией для него. Также бывший чемпион UFC рассказал историю, как Емельяненко приезжал выступать на чемпионат Дагестана по боевому самбо, будучи большой звездой в ММА.

«Он вдохновлял тем, что был из России. Он был самбистом, был ближе к нашей школе. 2004 год, чемпионат Дагестана по боевому самбо. Фёдор приехал, будучи чемпионом Pride. Мне тогда было 15, я находился в зале. На тот момент его знали мало людей. Я знал, кто он, у кого выиграл. Я сидел и смотрел, как он разминается. Это то же самое, если чемпион UFC подерётся сейчас на чемпионате Дагестана по боевому самбо. Тогда Pride была лучшей лигой мира. Он приехал и дрался», — отметил Хабиб.

Но, конечно, главной мотивацией и главным примером для Хабиба был его отец Абдулманап Нурмагомедов. Орёл всегда говорил о важной роли отца в своей жизни, в своей карьере: после ухода Абдулманапа из жизни Хабиб завязал со спортом.

«В наших традициях, местности, роду бывает дистанция с отцом. Есть моменты, которые ты не позволяешь перед отцом. Ты как солдат перед генералом. У нас ещё жёстче… Мне важно было знать его мнение. Меня не интересовало мнение других людей, миллионов, которые следили за этим боем. Меня интересовало мнение одного человека, что он думает и скажет. Если бы миллион человек подошли бы ко мне и сказали, что меня поддерживают, и был бы один звонок от отца… Несравнимые вещи», — рассказал Нурмагомедов.

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы Фото: Пресс-служба главы и правительства Дагестана/ТАСС

В разговоре зашла речь про Дагестан, к которому Хабиб относится с огромной теплотой. Нурмагомедов раскрыл секрет, почему в Дагестане так хорошо развита борьба.

«По традиции в Дагестане все борются. Бои, ты сам знаешь, 50% борьбы. Каждый родитель хочет, чтобы их дети боролись, были физически сильными. У нас подход к детям такой: ребёнок должен быть сильным, уметь постоять за себя, за семью. Это традиция в каждом роду, семье, селе. Поставлено на генетическом уровне», — объяснил Хабиб.

Также Нурмагомедов рассказал, что помогает родному селу, в том числе и финансово. И что Дагестан для него – место силы.

«Горы есть горы. Твоё родное село, несмотря ни на что, на каком-то энергетическом уровне даёт тебе, как американцы любят говорить, позитивную энергию. Есть определённые вещи, которые не приносят мне вообще ничего, кроме расходов. Но я всё равно делаю всё это, потому что это приносит мне большое удовольствие. Во-первых, это создаёт много рабочих мест. Люди могут работать. Во-вторых, потому, что мой отец очень этого хотел. В-третьих, скажем так, парни могут тренироваться и совершенствоваться там и физически, и духовно. Очень много плюсов», — сказал Нурмагомедов.

Ну и, конечно, не обошлось без секретов от Хабиба в части того, как стать чемпионом. Нурмагомедов отметил, что мало просто тренироваться – нужно быть фанатично преданным делу.

«Чтобы быть на вершине, быть одним из лучших в мире, человек должен быть чуть-чуть больным в хорошем смысле. У него должна быть зависимость, он должен хотеть этого невероятно сильно. Нужно фанатично относиться к тренировочному процессу. Просто приходить и тренироваться — это то, что делают сотни тысяч парней по всему миру. Чтобы выделиться из этой толпы, из тех, у кого такие же цели, как у тебя, нужно относиться к этому фанатично».