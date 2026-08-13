Пресс-конференция UFC 330: Махачев и Гэрри «разомнутся» на микрофонах. LIVE

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В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии на арене «Xfinity Mobile» пройдёт очередной номерной турнир UFC 330. В главном событии вечера чемпион в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев выйдет на первую защиту пояса в полусреднем весе. А его соперником станет ирландский боец Иэн Гэрри, занимающий первую строчку в рейтинге дивизиона.
В соглавном событии пройдёт ещё одно титульное противостояние. Чемпионка UFC в женском минимальном весе Маккензи Дерн будет защищать титул в поединке с Джиллиан Робертсон.
Также на турнире свой седьмой бой в UFC проведёт боец из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай. Его соперником станет Джеремайя Уэллс.
А в ночь с 13 на 14 августа состоится пресс-конференция перед турниром UFC 330. Бойцы получат возможность обратиться друг к другу и провести стердауны.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
✨ «Вот что случается, когда теряешь фокус». Ислам Махачев объяснил поражение Илии Топурии
«Честно, был удивлён. Если спросите меня, я ставил на Илию. Но вот что случается, когда вы становитесь чемпионом и теряете фокус. Это очень опасный спорт. Думаю, именно это и произошло с Илией. Он просто недооценил его, потому что считал, что легко побьёт его, что нокаутирует его. Но Гейджи — это бойцовский пёс, он может драться весь день. Илия потратил слишком много сил, пытаясь нокаутировать его и попасть тяжёлыми ударами, и устал», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.
😅 Махачев иронично ответил на желание Гэрри нокаутировать его в поединке на UFC 330
«Только Иэн Гэрри сам не помнит, когда последний раз кого-то нокаутировал», — с улыбкой ответил Махачев в видео, опубликованном в телеграм-канале UFC Eurasia.
⚖️ Экс-боец UFC Браун: в бою Гэрри с Маддаленой шансы были бы 50 на 50
«Если бы у Гэрри был бой с Джеком Делла Маддаленой, думаю, шансы были бы 50 на 50. В этом спорте многое зависит от времени и удачных поединков. У него есть чемпионский потенциал, и я бы с удовольствием посмотрел его бои против других топовых бойцов, таких как Карлос Пратес, Майкл Моралес и им подобных», — приводит слова Брауна kimura в социальной сети Х.
😱 Гэрри: Махачев не хотел быть на встрече лицом к лицу. Почувствовал от него нервозность
«Мне показалось, что он не хотел там быть. Он не хотел быть на встрече лицом к лицу. Я почувствовал от него немного нервозности, но эти первые стердауны — фальшивка. Они для социальных сетей. Для выполнения обязательств. Они не для нас. Для меня важна та встреча лицом к лицу, на которой мы уже уложимся в весовую категорию, проделаем всю тяжёлую работу, выйдем в октагон перед фанатами, и это будет последний раз, когда мы посмотрим друг другу в глаза перед боем. Вот эта встреча для меня действительно важна», — сказал Гэрри в интервью на YouTube-канале UFC.
🗣 «Иэн — олицетворение андердога». Мухаммад оценил шансы Гарри в бою с Исламом
«Просто думаю, что многие люди недооценивают Иэна. Он очень умён в том, как он дерётся, разрабатывает стратегии и планы на бой. Но, очевидно, Ислам — лучший вне зависимости от веса, но определённо полагаю, Иэн — олицетворение андердога.
Если они перейдут в партер, ситуация будет не такой, как в тот раз, когда Шавкат [Рахмонов] повалил его и пытался контролировать. Он не сможет противостоять такому парню, как Ислам, в партере. Ислам представляет бо́льшую угрозу в партере, чем Шавкат. Если он думает: «О, если он повалит меня, я просто буду держать его в партере и ждать, пока рефери нас поднимет», — этого не случится», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.
Где смотреть пресс-конференцию перед UFC 330
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
😮💨 «Тяжёлый бой». Хабиб Нурмагомедов — о предстоящем поединке
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящей встречи чемпиона промоушена в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева с ирландцем Иэном Гэрри. Напомним, их бой пройдёт на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.
«Стилистически очень неудобный соперник: много бегает, бьёт с дистанции. Такого высокого соперника у нас не было, 191 см. Длинные руки, ноги… Нужно будет за ним бегать, собирать, валить. Тяжёлый бой будет. И скоро [Исламу] 35 лет. Всё вместе: стилистически, возраст, считаю, что будет нелёгкий бой.
Всегда их готовлю к тяжёлому бою, говорю, что на них настраиваются по-другому. Если они проявят себя с ними, автоматически станут звёздами. Давление будет сильным. Если сразу не финишировать и находиться с этим соперником пять раундов будет нелегко. Будет тяжёлая подготовка, потому что нужно найти такого соперника. Таких немного, особенно в этом весе. Если таких находить, будет в большом весе», — сказал Нурмагомедов в подкасте Фёдору Смолову.
Дата и время пресс-конференции перед UFC 330
Пресс-конференция перед турниром UFC 330 состоится в ночь с 13 на 14 августа. Она стартует в 01:00 по московскому времени.
😨 «Люди писали: «Исламу рано». И я переживал». Махачев — о дебюте в UFC
34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев вспомнил, что очень переживал накануне дебютного боя в североамериканской организации. Поединок прошёл 23 мая 2015 года в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 187. Тогда Махачев победил удушающим приёмом во втором раунде американца Лео Кунца.
«Дебют в UFC? Это был очень-очень ответственный момент. Тогда ещё большого внимания [со стороны] медиа не было, комментарии читал, там писали: «Исламу рано. Куда [полез]». Я переживал, что и как получится, пройдёт. Готовился очень сильно, и пошло легче, чем я думал», — сказал Махачев в документальном сериале «Кинопоиска» «Родина чемпионов: Ислам Махачев».
Где смотреть турнир UFC 330 с боем Ислама Махачева
Посмотреть трансляцию турнира UFC 330 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🔮Прогноз Моралеса
«Нулевые шансы. Вы можете не поверить, но я предсказал исход каждого поединка на турнире в Белом доме. Не вижу у Иэна больших шансов. Это должен быть жестокий удар, который остановит Махачева. Я на 100% ставлю на Махачева. Так что нет-нет, Иэн определённо проиграет.
Уже знаем план Махачева. Он делал это всю свою жизнь. Ислам начнёт наносить удары и попытается провести тейкдаун. Он отлично контролирует ситуацию в партере. Думаю, все пять раундов он проведёт в партере или же закончит бой досрочно. Мы все знаем, как они дерутся», — приводит слова Моралеса портал MMAJunkie.
Дата и время турнира UFC 330 с боем Махачев — Гэрри
Турнир UFC 330 пройдёт в ночь на 16 августа в Филадельфии, США на арене «Xfinity Mobile». Начало ивента — в 00:30 по московскому времени, основной кард стартует в 4:00 мск.
👎 Махачев критикует Гэрри
«Я посмотрел несколько его интервью. Честно говоря, в них он выглядит очень плохо. Ему лучше больше тренироваться и меньше давать интервью. Такое ощущение, будто кто-то за него всё контролирует и говорит: «Скажи в интервью вот это». В интервью он выглядит очень неубедительно», — приводит слова Махачева MMAJunkie.
Полный кард UFC 330 с боем Махачева
Основной кард:
- Ислам Махачев — Иэн Гэрри:
- Маккензи Дёрн — Джиллиан Робертсон;
- Мансур Абдул-Малик — Дастин Штольцфус;
- Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович.
Предварительный кард:
- Чиди Нджокуани — Хоэль Альварес;
- Джалин Тёрнер — Кауе Фернандес;
- Донте Джонсон — Эрик Макконико;
- Висенте Луке — Тришон Гор;
- Рафаэл Тобиас — Лукас Фернандо;
- Нил Магни — Рамиз Брахимай;
- Мыктыбек Оролбай — Джеремайя Уэллс.