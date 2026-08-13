Пресс-конференция UFC 330: Махачев и Гэрри «разомнутся» на микрофонах. LIVE

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В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии на арене «Xfinity Mobile» пройдёт очередной номерной турнир UFC 330. В главном событии вечера чемпион в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев выйдет на первую защиту пояса в полусреднем весе. А его соперником станет ирландский боец Иэн Гэрри, занимающий первую строчку в рейтинге дивизиона.

В соглавном событии пройдёт ещё одно титульное противостояние. Чемпионка UFC в женском минимальном весе Маккензи Дерн будет защищать титул в поединке с Джиллиан Робертсон.

Также на турнире свой седьмой бой в UFC проведёт боец из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай. Его соперником станет Джеремайя Уэллс.

А в ночь с 13 на 14 августа состоится пресс-конференция перед турниром UFC 330. Бойцы получат возможность обратиться друг к другу и провести стердауны.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.