«Хабибу не обязательно быть в лагере». Интервью с тренером Махачева перед UFC 330

Ислам Махачев уже давно вписал своё имя золотыми буквами в учебник истории российских смешанных единоборств, став чемпионом UFC. И с каждым новым поединком он продолжает ставить уникальные рекорды. Теперь же одному из самых талантливых и одарённых бойцов планеты предстоит, пожалуй, сложнейший вызов в карьере – бой против молодого и дерзкого ирландца Иэна Гэрри. На кону будет стоять не только титул Ислама, но и вторая по длительности серия побед в истории UFC. Перед важнейшим поединком мы пообщались с легендарным Хавьером Мендесом, который является одним из тренеров Махачева.

– В первую очередь хочу спросить, когда вы собираетесь проводить отпуск и как? Ведь сейчас у вас очень плотный график работы в качестве углового.

– По сути, для меня жизнь — это постоянный отпуск. После этого боя я примерно на семь дней уеду домой, а затем отправлюсь в Шанхай, на бой Умара. После этого ещё недели на три вернусь домой, а потом уйду в путешествие на своей яхте. Вот, собственно, и всё.

– Ощущаете ли какую-то особую нервозность перед боем Ислама с Иэном Гэрри?

–Нет, честно говоря, я перестал нервничать много лет назад. Последний раз, когда хоть что-то такое чувствовал, было перед боем Конора с Хабибом. Это последний раз, когда у меня сдавали нервы. А после этого — нет, я вообще крайне редко нервничаю.

– Можете рассказать, почему одним из спарринг-партнёров Ислама стал боец UFC Хоэль Альварес и кто решил его пригласить?

– Это была идея Али Абдель-Азиза. Он менеджер Альвареса. Поскольку его рост составляет 191 см и он очень-очень хороший ударник, его пригласили, чтобы добавить определённые элементы в подготовку. Но давайте будем честны: Ислам уже проводил отличные спарринги с Усманом. И, на мой взгляд, это лучший спарринг-партнёр, о котором можно только мечтать.

Так что у нас и без Хоэля шла великолепная работа в парах, однако заполучить кого-то тех же габаритов, что и Иэн, — это круто. Альварес подошёл идеально, поскольку у него такой же рост и он является опасным ударником. Но у нас также были и другие ребята в зале Nick Catone. Они тоже приезжали — очень хорошие ударники и таких же габаритов. Так что мы не ограничивались одним Хоэлем, были и другие. Однако самым важным, на мой взгляд, и лучшим спарринг-партнёром был Усман Нурмагомедов.

– А вставал ли Хабиб в пару с Исламом на спаррингах в этом тренировочном лагере?

– Нет, Хабиб не был здесь весь тренировочный лагерь, как это обычно бывает. Я бы сказал, что с тех пор, как мы тут находимся, Хабиб был здесь от силы две недели, потому что у него очень много обязательств, которым нужно уделять внимание: деловые встречи, семья. Но это не имеет значения, поскольку вне зависимости от того, здесь Хабиб или нет, мы все прекрасно знаем, что нужно делать. Мы занимаемся этим уже очень давно. И, знаете, Хабибу не обязательно быть здесь, чтобы мы выполняли именно то, что хочет он, что хочу я и что хочет Ислам. Все делают то, что должны. А присутствие Хабиба — это огромный, колоссальный дополнительный плюс, однако оно не обязательно для того, чтобы мы делали ту работу, которую, как он знает, мы и так сделаем.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

– Учитывая, что сейчас Ислам выступает в полусреднем весе, насколько легче ему даётся весогонка по сравнению с лёгким весом?

– Намного легче, но, с другой стороны, не настолько, поскольку он набрал мышечную массу. Ислам прибавил около 5 кг мышечной массы. Так что он стал более массивной версией себя, и ему всё равно приходится сгонять почти столько же веса. Однако ему проще, потому что теперь, если попросить его согнать обратно в лёгкий вес, о боже, это, скорее всего, уже невозможно. Махачев стал для этого слишком большим.

– Если говорить про ударную технику Ислама, то в чём именно вы видите его сильные стороны?

– Что ж, хотите верьте мне или нет – Ислам крайне хорош в стойке. На мой взгляд, если Ислам выйдет в октагон и почувствует, что сможет перебить Иэна, то мы поступим именно так. Я не боюсь того, что он будет работать в стойке с кем-либо. Не боюсь, что он переведёт поединок в партер, поскольку, очевидно, Ислам чувствует себя там более комфортно из-за того, что в мире не так много парней, которые являются такими же мастеровитыми грэпплерами.

Знаете, Ислам хорош везде. И этот бой не будет одним из тех, когда придётся любой ценой переводить оппонента в партер. Нет, нам нужно просто понять, что он нам позволит сделать, и тогда мы этим воспользуемся. Это не обязательно должно сводиться к противостоянию «борьба против стойки». Нет-нет-нет, мы будем с ним драться. Мы будем драться с ним так, как считаем наиболее подходящим для победы. И если это будет означать перевод в партер или работу в стойке, значит, так и будет.

– Можете рассказать, кто будет секундировать Ислама в бою с Гэрри?

– Насколько я знаю, на 100% его будут секундировать я, Хабиб и Муслим Амирасланов. Кто будет четвёртым? Им может быть Умар или Усман Нурмагомедов. Я не уверен, но знаю, что мы втроём будем. Парни могут знать – не я.

– Если допустить, что Махачев побеждает Гэрри, то кого вы хотели бы видеть следующим соперником Ислама?

– Когда он победит, я хочу, чтобы он дрался с тем, с кем захочет сам Ислам. Не с тем, с кем хочу я, а с тем, с кем хочет он. Со своей стороны поддержу любое его желание. Так что чего захочет Ислам, то и я поддержу. Захочет бой с Пратесом — отлично, устроим бой с Карлосом. Захочет поединок против Моралеса — замечательно.

– Абдель-Азиз регулярно утверждает, что Камару Усман всё ещё самый опасный оппонент из возможных соперников Махачева в полусреднем весе. Вы согласным с этим мнением?

– Знаете, в какой-то момент я действительно был согласен с этим из-за стилистических особенностей и великолепной борьбы Камару, но, честно говоря, сейчас так не думаю. После последнего выступления Усмана в бою с Дрикусом дю Плесси… Я посмотрел этот бой — и нет, больше не считаю, что он представляет для Ислама самую большую угрозу. До этого поединка действительно так считал, но после него уже не могу смотреть вам в глаза и утверждать это. Как по мне — нет. Камару больше не представляет той угрозы, которая, как мне казалось, исходила от него раньше.

– А что Ислам и Усман Нурмагомедов любят есть после весогонки?

– Да я не знаю, но скажу вам вот что – сегодня у нас был просто грандиозный пир. Мы ели баранину, курицу, тут было очень много отличной еды. Ещё и чизбургеры. В общем, всего было много. Это был последний большой приём пищи Ислама перед тем, как он начнёт заключительный этап весогонки (интервью записывалось за неделю до поединка. — Прим. «Чемпионата»).

Усман Нурмагомедов Фото: Getty Images

– Можете рассказать, как Ислам обычно празднует победы? Может быть, отводит всех в ресторан?

– Обычно так все и делают. А после боя у них ничего не меняется – они возвращаются к привычному распорядку. После победы мы все собираемся вместе как одна большая семья и ужинаем в ресторане. На этом всё, а потом мы, по сути, начинаем думать, кто следующий. Свои победы они празднуют, знаете, в кругу братьев.

– А как вы относитесь к использованию искусственного интеллекта при разработке геймплана?

– ИИ — это здорово, но ничто не сравнится с человеческим участием. Так что, полагаю, у нейросетей, вероятно, есть кое-какие хорошие черты. Я бы сказал, что на 100% это полезный инструмент, но вам нужен человеческий фактор, потому что именно человек подскажет, на какие вопросы необходимо найти ответы. Так что без человека всё равно не обойтись.

– Учитывая, что сейчас тренером команды также является Хабиб, то не могли бы вы рассказать, как происходит составление геймплана для бойцов?

– Честно говоря, составлять план на бой довольно просто. Мы с Хабибом знаем наших парней и никогда не расходимся во мнениях. Мы всегда согласны в том, как должен строиться план на бой. И я с Хабибом на 100% согласен с тем, что нужно делать.

Естественно, никто не собирается раскрывать вам геймплан, это же глупость. Если кто-то рассказывает вам его, то знайте – это не настоящие тренеры. Так расскажу ли я вам план? Ни в коем случае. Но могу заявить, что Хабиб, Ислам и я — мы все будем едины в составлении плана на бой.

Хабиб Нурмагомедов и Хавьер Мендес Фото: Mike Roach/Getty Images

– Удаётся ли Хабибу поддерживать тот соревновательный дух в команде, что был, когда Абдулманап Нурмагомедов ещё был жив?

– Хабиб на 1000% делает всё в точности как его отец, и у него есть сила и масштаб, чтобы превзойти кого угодно. Вклад Хабиба способен затмить любого другого.

– У кого из подопечных вы видите наибольшую схожесть с Хабибом-бойцом?

– Ни у кого. Они все разные. Усман Нурмагомедов? Нет. Он может быть одним из лучших, но не Хабибом. Умар – это не Усман. Ислам – это не Усман. Усман – это не Кейн Веласкес. Кейн – это не Хабиб. Они все совершенно разные.

– Думаете ли снова поехать в Дагестан или, может быть, в какой-то другой регион России?

– Конечно, я буду там скоро. Надеюсь, вернусь в Дагестан. Для меня это дом. Когда возвращаюсь в Дагестан, чувствую себя как дома. Так было всегда.

– Сейчас в топе претендентов на титул находится Умар Нурмагомедов. Как бы вы оценили его шансы в бою с Петром Яном?

– Его шансы исключительно высоки. Я предвзят, поскольку это мой подопечный. На мой взгляд, Умар всё равно завоюет этот титул. Нам просто нужна ещё одна возможность, и я крайне уверен в молодом Орле и знаю, что он победит. Нам нужна ещё одна возможность, и мы победим. Я верю, что мы завоюем этот титул.

– На бумаге Сонг будто бы не представляет какой-то новой опасности для Умара. А как вы считаете, в чём Ядонг может доставить проблем Умару?

– Сонг очень силён, очень сильный грэпплер и весьма жёстко бьёт. Так что Ядонг может создать нам проблемы. Мы готовы к тому, что у него есть, и не позволим ему диктовать бой в тех аспектах, в которых он силён. Посмотрим. Мы готовы к нему. Но Сонг определённо может представлять угрозу, поскольку это топ-боец. Мы этого и хотели – пятираундовый бой с топ-соперником, поскольку хотим подготовиться к титульному бою, который, как я верю, мы получим. Нам нужен был поединок в формате пяти раундов.

– У вас не создаётся впечатления, будто бы Умару намеренно не дают снова подраться за титул?

– Нет, не намеренно. Это просто бизнес. Понимаете, суть в том, что когда есть более популярные ребята… Это спорт, но не полноценный. В настоящем спорте тот, кто это заслужил, получает такую возможность. А в развлекательном бизнесе шанс дают тому, кто привлекает больше людей. В данном случае так и происходит.

Очевидно, Мераб снова подерётся с Петром Яном. А после этого возникнет проблема с Шоном О’Мэлли. Шон — большой любимец публики, и он выглядел очень хорошо в своём последнем поединке. Так что с этим тоже будет проблема. Поэтому нам нужна очень, очень убедительная победа. Она должна быть суперзрелищной. И даже это не гарантирует титульник. Будем надеяться, что, если одержим яркую победу над Сонг Ядонгом, этого хватит, чтобы заслужить право на титульный бой. Но может и не хватить, ведь помните, Ян, возможно, захочет подраться с О’Мэлли. Это сложная штука. Всё, что я знаю: Умар не обескуражен всем этим. Он готов побеждать.

– Сейчас активно обсуждают будущее Усмана Нурмагомедова. Можете рассказать о процессе переговоров и есть ли уже какая-то ясность?

– Мы не знаем. На данный момент идут переговоры. Я не посвящён в то, что происходит, и не хочу знать. Вся информация, которая мне требуется — это с кем мы дерёмся и когда. В остальном пусть Али делает свою великолепную работу, пусть Ризван делают своё дело, а я буду делать своё, когда будет принято решение, где захочет драться Усман.

– Если брать актуальные титулы, достижения и победы, то как, на ваш взгляд, выглядел бы топ-5 величайших бойцов в истории ММА?

– Хабиб, Деметриус Джонсон, Жорж Сен-Пьер, Джон Джонс и Андерсон Силва.

– Как бы вы оценили шансы Ислама Махачева в профессиональном боксе?

– Ислам умеет боксировать. Этот парень — боец. Махачев хорош везде. Насколько хорош? Посмотрим: если когда-нибудь у Ислам появится возможность попробовать себя в боксе, то я не буду против этого. Ислам может боксировать.

– Способен ли Ислам пойти по стопам Хабиба и стать тренером?

– Знаете, когда Хабиб впервые пришёл ко мне в 2012 году, а затем и его братья, то после того, как Хабиб заканчивал спарринги, он оставался, чтобы посмотреть, как спаррингуют его братья, и подсказывал им. То же самое было, когда пришёл Ислам: Хабиб смотрел, как Ислам спаррингует после своего спарринга, и направлял его. А Ислам делает то же самое и по сей день. Ребята занимаются этим уже давно. И чтобы люди понимали: если пересмотреть некоторые бои, вы увидите Ислама в углу вместе с Хабибом, со мной, с Абубакаром, с Зубайрой. Мы были секундантами друг у друга годами. Это не ново. Мы делали это всегда. Так что Ислам уже был в роли секунданта. В последнем бою именно совет Ислама помог Усману справиться с Арчи Колганом. Это и принесло победу. Именно Махачев работал с ним в раздевалке на лапах. Это был не я. Я ничего из этого не делал. Это был Ислам, и именно его совет привёл к победе.

– Заключительное – сможет ли Махачев победить Иэна Гэрри досрочно?

– Знаете, я ожидаю пятираундовую войну и никогда не загадываю, в каком раунде закончится бой. Я абсолютно уверен в нашей победе, но в пятираундовой войне никогда не рассчитываю на более раннее окончание поединка.

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