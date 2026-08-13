Родина Рокки и «чёрной пятницы». Всё о Филадельфии, где подерётся Махачев

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии на арене «Xfinity Mobile» пройдёт очередной номерной турнир UFC 330. В главном событии вечера чемпион в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев выйдет на первую защиту пояса в полусреднем весе. А его соперником станет ирландский боец Иэн Гэрри, занимающий первую строчку в рейтинге дивизиона.

Отдельного внимания, на самом деле, заслуживает место проведения турнира. Стоит сразу рассказать о том, что арена «Xfinity Mobile» лишь трижды (!) до этого момента принимала ивенты от промоушена UFC. Это случилось дважды с номерными событиями: UFC 101 и UFC 133. А в 2019 году лига заехала с турниром UFC on ESPN 2. Хедлайнерами того вечера стали Эдсон Барбоза и Джастин Гейджи. И можно смело сказать, что арена, пусть она и не так часто принимала ивенты, повидала много легенд. На ней бились Би Джей Пенн, Андерсон Силва, Витор Белфорт, Тито Ортис. А для самой Филадельфии арена – культовая. Всё потому, что на ней выступают клубы НХЛ и НБА: «Филадельфия Флайерз» и «Филадельфия Сиксерс».

Арене «Xfinity Mobile» перед UFC on ESPN 2 Фото: Josh Hedges/Getty Images

Теперь немного вернёмся к самой Филадельфии. Чем же она примечательна? Ну, конечно, помимо команд НХЛ и НБА. Основное внимание обратим на то, как город связан с единоборствами. А там действительно много крутых пересечений. Например, именно здесь проходят ключевые события фильма «Рокки». Рокки Бальбоа родился в Филадельфии. Конечно, теперь бойцы, которые в своё время росли на этой киноленте, получают эстетическое удовольствие. Во-первых, они могут посещать различные улицы и районы, которые демонстрировались в фильме. Сохранились даже спортивный зал и итальянский рынок. Во-вторых, это легендарная лестница Рокки, которая состоит из 72 гранитных ступенек. А в-третьих, у её подножия установлена статуя Бальбоа.

Статуя Рокки Бальбоа Фото: James Drake/Getty Images

Естественно, в UFC просто не могли упустить возможность устроить парням стердаун в историческом месте. И сделали это прямо перед лестницей Рокки – на фоне памятника. Стоит отметить, что многие туристы посещают Филадельфию именно ради этого места. Они проделывают «победную пробежку Рокки» и стараются запечатлеть это на свои камеры. В 2023 году даже прошло специальное событие, на которое были приглашены средства массовой информации. Журналист Тим Дэвис совершил восхождение на лестницу в компании дублёра Майка Кунды, который был «двойником» Сильвестра Сталлоне.

Журналист Тим Дэвис и дублёр Майк Кунда Фото: Gilbert Carrasquillo/GC Images

Филадельфия изменила жизнь многих обычных людей. Почему? Всем известно выражение «чёрная пятница». Скидки, покупки, большое количество новых вещей домой. Но мало кто знает, что изначально у этого словосочетания очень печальный подтекст. Применили его полицейские Филадельфии, которые были крайне недовольны пробками, давкой и толпами, которые заполонили торговые центры и улицы в пятницу после праздника – Дня благодарения. В итоге изначально «чёрная пятница» употреблялась именно в качестве синонима неконтролируемой давки, а также трудностей, которые возникают в жизни человека. Однако со временем в эти слова был заложен новый смысл.

Для США Филадельфия – культовое и очень важное место. Прослеживается это и по достопримечательностям. Например, все туристы стремятся посетить Зал Независимости. Тот самый, в котором отцы-основатели составили знаменитую Декларацию независимости и Конституцию США. Кроме того, сохранился Колокол свободы. Этот памятник настолько примечателен, поскольку существовал ещё до того момента, как Штаты официально получили статус страны. Стремятся все посетить и Музей искусств Филадельфии. Это один из старейших музеев США, который считается самым посещаемым и популярным. Именно возле него расположены лестница Рокки и его статуя.

Музей искусств Филадельфии Фото: Raymond Boyd/Getty Images

Арена не так часто принимала турниры UFC? Сомнений в её готовности быть не должно. И не только потому, что тут постоянно проводятся матчи НХЛ и НБА. И не из-за концертов и театральных представлений. Основное внимание фанатов единоборств долгое время было приковано к арене потому, что именно там проводились турниры WWE. Профессиональный реслинг в США – это что-то культовое и невероятно важное. И буквально в августе там провели ивент SmackDown. Трибуны были буквально переполнены. А фанаты наслаждались шоу и зрелищем. Можно сказать, что арена прошла очень неплохую обкатку перед UFC 330.

Рэнди Ортон на арене «Xfinity Mobile» Фото: WWE via Getty Images

UFC, мягко говоря, редко заезжает в Филадельфию. Но от этого фанаты лишь больше скучают по промоушену и его событиям. Можно не сомневаться, что турнир получится огненным, а трибуны будут заполнены до отказа. Осталось лишь посмотреть за тем, как именно пройдёт главный поединок вечера. Интриг в нём действительно хватает.