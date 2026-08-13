Умер Причард Колон. Судьбу боксёра сломали удары по затылку и 221 день в коме

Буквально несколько часов назад стало известно, что Причард Колон скончался. Бывшему профессиональному боксёру было всего 33 года, но его последние 11 лет вряд ли кто-то мог назвать полноценной жизнью. Из-за трагедии, которая произошла на ринге 17 октября 2015 года, пуэрториканец был прикован к инвалидному креслу и даже не мог разговаривать. Семья Причарда надеялась на лучшее: активно пыталась если не вылечить, то хотя бы вернуть боксёру часть утерянных функций организма. Увы, сегодня сердце Колона остановилось навсегда.

Уроженец Флориды с пуэрториканскими корнями считался одним из самых талантливых боксёров своего поколения. Симпатичный улыбчивый парень несколько раз стал чемпионом Пуэрто-Рико, взял золото молодёжных Панамериканских игр и едва не отобрался на ОИ, после чего решил перебраться в профессионалы. Как и полагается молодому профи, Колон дрался невероятно часто: в частности за 2014 год он провёл семь поединков, каждый завершив победой. Достаточно быстро Причард наколотил шикарный рекорд 16-0, причём только три соперника сумели дотерпеть до судейского решения — удар у него был отличный.

Постепенно уровень оппозиции Причарда рос, и его 17-м оппонентом стал американец Террел Уильямс с рекордом 14-0. Поединок с самого начала складывался для Колона непросто, но первая половина боя осталась за ним: Уильямс чуть уступал в скорости и точности, хотя и действовал агрессивно. Зато Террел отлично пользовался запрещёнными ударами, раз за разом всаживая «удар кролика» в затылок Причарда. Пуэрториканский боксёр несколько раз сигнализировал рефери Джо Куперу, что его бьют не по правилам, однако тот практически не реагировал, лишь предлагая спортсмену «защищать себя самому».

Бой Колона и Уильямса Фото: Patrick Smith/Getty Images

В девятом раунде Колон нанёс сопернику удар ниже пояса, в ответ снова жёстко получив по затылку. Причард упал, схватился за голову, но рефери лишь отсчитал нокдаун. Пуэториканец поднялся и продолжил драться, хотя его взгляд расфокусировался, а движения резко замедлились. Команда Колона ничего не предпринимала, лишь наблюдая, как избивают подопечного. В перерыве перед 10-м раундом с него по ошибке ещё и сняли перчатки, полагая, что бой уже прошёл всю дистанцию. Причард проиграл дисквалификацией, однако это его не волновало. Боксёру на глазах становилось всё хуже, он добрался до раздевалки только с помощью матери, после чего его несколько раз вырвало, и он потерял сознание.

Причард Колон Фото: Из личного архива Колона

Колона отвезли в больницу, где у него обнаружили крупное кровоизлияние в мозг. Врачам пришлось снимать внутричерепное давление с помощью трепанации, после чего боксёра погрузили в искусственную кому. Причард очнулся только через 221 день и уже никогда не был прежним. Он не разговаривал и практически не двигался. К сожалению, никакого улучшения с годами не последовало, несмотря на все усилия семьи Колонов. За спортсменом бережно ухаживали на протяжении почти 11 лет, однако так и не сумели перевезти на историческую родину — было слишком рискованно. И вот теперь мучения Причарда Колона закончились. А его судьба стала страшным предостережением для юных боксёров.