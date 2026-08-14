Взвешивание UFC 330: кто тяжелее — Махачев или Гэрри? Второй бой Ислама в новом весе. LIVE

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В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии на арене «Xfinity Mobile» пройдёт очередной номерной турнир UFC 330. В главном событии вечера чемпион в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев выйдет на первую защиту пояса в полусреднем весе. А его соперником станет ирландский боец Иэн Гэрри, занимающий первую строчку в рейтинге дивизиона.
В соглавном событии пройдёт ещё одно титульное противостояние. Чемпионка UFC в женском минимальном весе Маккензи Дерн будет защищать титул в поединке с Джиллиан Робертсон.
Также на турнире свой седьмой бой в UFC проведёт боец из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай. Его соперником станет Джеремайя Уэллс.
Сегодня, 14 августа состоится официальное взвешивание в преддверии турнира. Позже, в ночь на 15 августа, пройдут церемониальное взвешивание и финальные битвы взглядов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания и событий вокруг неё.
1️⃣ Ислам Махачев ответил, может ли провести ещё один бой в 2026 году
«Для меня это не проблема. Если у меня не будет травм, гонять много веса не нужно… Почему бы и нет? Я уже не молод. Для меня будет лучше выступать каждые три-четыре месяца», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.
🤔 Дастин Порье сказал, что нужно сделать Гэрри для победы над Махачевым
«Если Гэрри сможет удержать Ислама на расстоянии вытянутой руки, сможет хорошо двигаться и оставаться в центре клетки, не отходить к сетке, сумеет одержать победу. Но тейкдаун однозначно произойдёт, он не сможет защищаться всё время. Его способность вставать из партера станет решающим фактором», — сказал Порье в программе Deep Waters.
Где смотреть церемонию взвешивания перед UFC 330
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass и на YouTube-канале UFC.
😮💨 «Тяжёлый бой». Хабиб Нурмагомедов — о предстоящем поединке
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящей встречи чемпиона промоушена в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева с ирландцем Иэном Гэрри. Напомним, их бой пройдёт на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.
«Стилистически очень неудобный соперник: много бегает, бьёт с дистанции. Такого высокого соперника у нас не было, 191 см. Длинные руки, ноги… Нужно будет за ним бегать, собирать, валить. Тяжёлый бой будет. И скоро [Исламу] 35 лет. Всё вместе: стилистически, возраст, считаю, что будет нелёгкий бой.
Всегда их готовлю к тяжёлому бою, говорю, что на них настраиваются по-другому. Если они проявят себя с ними, автоматически станут звёздами. Давление будет сильным. Если сразу не финишировать и находиться с этим соперником пять раундов будет нелегко. Будет тяжёлая подготовка, потому что нужно найти такого соперника. Таких немного, особенно в этом весе. Если таких находить, будет в большом весе», — сказал Нурмагомедов в подкасте Фёдору Смолову.
Дата и время церемонии взвешивания перед UFC 330
Официальное взвешивание пройдёт 14 августа и начнётся в 16:00 по московскому времени. Церемониальное взвешивание состоится в 1:00 мск. Там же будут финальные битвы взглядов.
😅 Махачев иронично ответил на желание Гэрри нокаутировать его в поединке на UFC 330
«Только Иэн Гэрри сам не помнит, когда последний раз кого-то нокаутировал», — с улыбкой ответил Махачев в видео, опубликованном в телеграм-канале UFC Eurasia.
Где смотреть турнир UFC 330 с боем Ислама Махачева
Посмотреть трансляцию турнира UFC 330 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😱 Гэрри: Махачев не хотел быть на встрече лицом к лицу. Почувствовал от него нервозность
«Мне показалось, что он не хотел там быть. Он не хотел быть на встрече лицом к лицу. Я почувствовал от него немного нервозности, но эти первые стердауны — фальшивка. Они для социальных сетей. Для выполнения обязательств. Они не для нас. Для меня важна та встреча лицом к лицу, на которой мы уже уложимся в весовую категорию, проделаем всю тяжёлую работу, выйдем в октагон перед фанатами, и это будет последний раз, когда мы посмотрим друг другу в глаза перед боем. Вот эта встреча для меня действительно важна», — сказал Гэрри в интервью на YouTube-канале UFC.
Дата и время турнира UFC 330 с боем Махачев — Гэрри
Турнир UFC 330 пройдёт в ночь на 16 августа в Филадельфии, США на арене «Xfinity Mobile». Начало ивента — в 00:30 по московскому времени, основной кард стартует в 4:00 мск.
✨ «Вот что случается, когда теряешь фокус». Ислам Махачев объяснил поражение Илии Топурии
«Честно, был удивлён. Если спросите меня, я ставил на Илию. Но вот что случается, когда вы становитесь чемпионом и теряете фокус. Это очень опасный спорт. Думаю, именно это и произошло с Илией. Он просто недооценил его, потому что считал, что легко побьёт его, что нокаутирует его. Но Гейджи — это бойцовский пёс, он может драться весь день. Илия потратил слишком много сил, пытаясь нокаутировать его и попасть тяжёлыми ударами, и устал», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.
Полный кард UFC 330 с боем Махачева
Основной кард:
Ислам Махачев — Иэн Гэрри:
Маккензи Дёрн — Джиллиан Робертсон;
Мансур Абдул-Малик — Дастин Штольцфус;
Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович;
Джалин Тёрнер — Кауе Фернандес.
Предварительный кард:
Чиди Нджокуани — Хоэль Альварес;
Чарльз Джонсон — Эдуардо Энрике;
Донте Джонсон — Эрик Макконико;
Висенте Луке — Тришон Гор;
Рафаэл Тобиас — Лукас Фернандо;
Нил Магни — Рамиз Брахимай;
Мыктыбек Оролбай — Джеремайя Уэллс.