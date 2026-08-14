Почему под Махачева собрали такой унылый кард? UFC 330 без Ислама — проходной турнирчик

В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии, США, на арене «Xfinity Mobile» пройдёт номерной турнир UFC 330. В главном событии вечера российский чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев разделит клетку с Иэном Гэрри. Обычно большие турниры промоушена сопровождаются сильными кардами, однако в этот раз за пределами главного боя будет не так много ярких вывесок.

Полный кард UFC 330

Ислам Махачев — Иэн Гэрри:

Маккензи Дерн — Джиллиан Робертсон;

Чарльз Джонсон — Хосе Очоа;

Мансур Абдул-Малик — Дастин Штольцфус;

Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович;

Чиди Нджокуани — Хоэль Альварес;

Джалин Тёрнер — Кауе Фернандес;

Донте Джонсон — Эрик Макконико;

Висенте Луке — Тришон Гор;

Рафаэл Тобиас — Лукас Фернандо;

Нил Магни — Рамиз Брахимай;

Мыктыбек Оролбай — Джеремайя Уэллс.

Предыдущий номерной турнир лиги возглавил поединок Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя. Естественно, возвращение ирландца в октагон спустя пять лет, даже такое провальное, затмило всех остальных участников турнира. Но при этом зрителям всё равно было на что посмотреть и в ожидании Макгрегора: на турнире выступил популярный британец Пэдди Пимблетт, разобравшийся с французским спецназовцем Бенуа Сен-Дени, в карде подрался бывший претендент на титул в легчайшем весе Кори Сэндхаген, да и бой Кинга Грина с Терренсом Маккинни выглядел интригующим.

Ещё ранее на UFC 328 в главном событии состоялось «падение» Хамзата Чимаева в бою с Шоном Стриклендом. При этом, помимо титульника в среднем весе, был интересный чемпионский поединок у «мухачей» между Джошуа Ваном и Тацуро Таирой, состоялся бой топовых тяжей Александра Волкова и Вальдо Кортес-Акосты, в клетке сошлись полусредневесы Шон Брэди и Хоакин Бакли.

Но под исторический поединок Ислама Махачева звёздный кард собирать не стали. Если смотреть без натяжки, то даже на бумаге каких-то интригующих пар в составе турнира нет. Да, в программе есть ещё один титульник, однако с большой оговоркой – он женский. И если бы в этом титульнике дрались, например, Валентина Шевченко или Кайла Харрисон, то это был бы другой разговор. Но бой Маккензи Дерн и Джиллиан Робертсон вряд ли заинтересует даже искушённых фанатов.

Маккензи Дерн — Джиллиан Робертсон Фото: Ed Mulholland/Zuffa LLC

Среди других поединков в карде UFC 330 можно выделить отдельных бойцов. К примеру, «вечного» Эдсона Барбозу, которому в январе стукнуло уже 40 лет, но он по-прежнему находится в шикарной физической форме. Бразилец умеет закатывать яркие поединки, поэтому его выступление может приглянуться фанатам. Есть Мыктыбек Оролбай – полусредневес из Кыргызстана, который рвётся в топ-15. Каждый бой Оролбая в лиге был крайне зрелищным, и в поединке против Джеремайи Уэллса от него можно ожидать яркой досрочной победы.

Но не более того. Интересно, что на предыдущем турнире с участием Махачева кард тоже был куда интереснее. Там был бой двух доминирующих чемпионок Валентины Шевченко и Вэйли Чжан, выступили почти все топовые полусредневесы – Карлос Пратес, Леон Эдвардс, Майкл Моралес. На UFC 322 даже прелимы были ярче по именам, чем главный кард предстоящего UFC 330.

И да, главное, что нужно знать в преддверии ивента – это то, что в нём нет не только звёздных имён, но и даже рейтинговых бойцов. За пределами двух титульных поединков нет ни одного бойца, который входит в топ-15 в своей весовой категории . Даже сложно припомнить, было ли такое когда-либо в истории UFC.

Составом участников предстоящего турнира остались недовольны не только фанаты, но и некоторые бойцы, которые хотели выступить в этот вечер. Особенно это касается местных, филадельфийских бойцов – например, пятого номера рейтинга полусреднего веса Шона Брэди.

«Знаю, что многие фанаты разочарованы, уже говорил об этом в своём подкасте, поскольку мне в последние дни приходят сообщения, где люди спрашивают, почему я не дерусь на турнире в Филадельфии. До ивента осталось всего ничего, никого больше не добавят. Знаю, что мой товарищ по команде Джо Пайфер должен был выступить на этом турнире, но Кайо Борральо, его соперник, был вынужден сняться. [От нашего города] заявлен только Джеремайя Уэллс, это буквально всё. Здорово, что у нас два титульных боя, однако остальная часть турнира довольно сильно разочаровывает… Просто жаль, что они не включили в кард побольше местных бойцов», — приводит слова Брэди портал Low Kick MMA.

Судя по высказываниям того же Брэди, он был готов выступить на UFC 330. Да и в целом в промоушене полно свободных бойцов, которые точно могли бы усилить кард предстоящего вечера. Но лига провела худшую работу в плане матчмейкинга за последнее время.

Возможно, это было сделано специально, чтобы сместить акцент на исторический поединок Махачева и Гэрри. Так, например, иногда делают в профессиональном боксе, ставя под большое главное событие пары с перспективными, но малоизвестными проспектами. Например, на турнире с реваншем Александра Усика и Тайсона Фьюри в карде практически не было громких имён и звёздных афиш: можно выделить, пожалуй, только бой молодой британской надежды Мозеса Итаумы – и всё.

Однако если в руководстве UFC пошли по такому пути, то, кажется, это не лучшее, что можно было перенять у мира бокса. Акцент на главном событии – это хорошо, но что делать зрителям, которые купили билеты на весь турнир? Это телезрители могут включить трансляцию непосредственно перед боем Махачева, а тем, кто приобрёл место на трибуне арены за приличную сумму, конечно, хотелось бы посмотреть и другие интересные поединки. Однако не в этот раз.

Конечно, лига сделает определённые выводы уже после проведения турнира, и вряд ли Дана Уайт не заметит недовольство кардом и фанатов, и даже бойцов. Возможно, в дальнейшем лига таких ошибок допускать не будет, но сейчас имеем то, что имеем. Если убрать из карда Ислама Махачева, то это будет абсолютно местечковый турнир: остаётся надеяться, что Ислам своим выступлением и потенциальным рекордом лиги по количеству побед подряд компенсирует зрителям скучный кард UFC 330.